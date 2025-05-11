РУС
Медсестра 128 бригады ТрО уничтожила группу оккупантов выстрелом из гранатомета и спасла подразделение от окружения. ФОТО

Медсестра 128-й отдельной бригады ТрО Светлана ликвидировала группу оккупантов точным выстрелом из гранатомета, спасая свое подразделение от окружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Когда началась мощная атака российских оккупантов с бронетехникой и десантом, Светлана была на ротном опорном пункте. В этот момент подразделение осталось без командира, поэтому Светлана приняла командование на себя. Она по рации получала инструкции от комбата, который видел поле боя по видеотрансляции, и корректировала действия всех бойцов на позициях. С начала полномасштабного вторжения Светлана пошла добровольцем, потому что имела большой медицинский опыт - работала медсестрой в реанимации больницы имени Мечникова в Днепре. Тот опыт помог спасти десятки жизней, но командовать подразделением в жестком бою?" - говорится в сообщении.

Отмечается, что опорный пункт находился среди руин населенного пункта. Сначала Светлана отстреливалась вместе с побратимами. Когда стало понятно, что позиции подразделения окружены, потому что группа оккупантов зашла в один из домов с тыла и взяла под огневой контроль пути отхода и доставки боеприпасов, Светлана взяла в руки одноразовый гранатомет.

Смотрите: Оккупанты выбегают из горящего ЗРК "Тор-М2" после успешной атаки украинских дронов. ВИДЕО

"Я попросила ребят держаться и ни в коем случае не покидать свои позиции, потому что тогда точно не выстоим. А потом взяла одноразовый гранатомет и пошла на встречу российским штурмовикам. Они подобрались слишком близко - были всего через два дома. Я обошла их, встала и сделала выстрел в окно дома. Вся группа оккупантов там и осталась", - вспоминает Светлана.

Награждение Светланы

На днях командир 128 бригады ТрО "Дикое Поле" вручил Светлане награду, Крест Сухопутных войск.

"Даже неловко, потому что у меня уже два Золотых Креста первой и второй степени, много наград, а кого-то подавали столько раз, а он еще не получил", - говорит она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю враг потерял 9080 человек и 1921 единицу техники. ИНФОГРАФИКА

+73
Слава Героїні!
11.05.2025 23:44 Ответить
+69
Гордість і вдячність Світлані! Героям Слава!
11.05.2025 23:50 Ответить
+51
Медикині респект.

А от сам факт того, що від оточення рятує тільки медсестра з гранатометом - неуд оперативному командуванню.
12.05.2025 00:11 Ответить
Комментировать
Слава Героїні!
11.05.2025 23:44 Ответить
Могли назвати і прізвище медсестри, на знак поваги, а то -Світлана. Ніякого етикету у цих журналюг.
12.05.2025 19:45 Ответить
У тебе, як профі у ведмедя, є всі можливості це з'ясувати
12.05.2025 21:39 Ответить
Гордість і вдячність Світлані! Героям Слава!
11.05.2025 23:50 Ответить
Слава Героіні пані Світлані ❤️❤️❤️!🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🇺🇦Вдячність Низький уклін 🙏
12.05.2025 11:29 Ответить
Арестович теж так хотів,але Татаров всіх чеченців вбив.....
12.05.2025 11:46 Ответить
Угу...Татаров на чеченців полював,а Люська с гранатомету поранених добивала,а коли кінчились набої -вона їх розрядженим гранатометом із-за гардини била.Інфа-100 %.
12.05.2025 12:04 Ответить
Та Люсі врятувала Київ і всю Україну,і навіть санітари нічого не помітили!!!
12.05.2025 12:19 Ответить
що там наші диванні патріоти із скигленням, "чому жінки не воюють і права нерівні"?
11.05.2025 23:55 Ответить
А ще цілий день милувалися, яку ж гарно вишиванку одягла перша ''лєді'', яка перед вторгненням одягала радянський однострій і пропонувала здавати наші позиції.
12.05.2025 03:12 Ответить
Які в нас медсестри, респект!
12.05.2025 00:01 Ответить
"Навіть ніяково, бо у мене вже два Золотих Хрести першого і другого ступеню, багато нагород, а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав", - каже вона.

Це тому що вона же женщіна
12.05.2025 00:07 Ответить
Так , бо у неї побратими це родина . А нормальної жінки спочатку все для родини, а потім для себе. жінка це -Мати , якою і є Світлана .
12.05.2025 10:26 Ответить
Підтримую--у жінкі від народження закладено чуство материнства!💯💕
12.05.2025 11:14 Ответить
почуття
12.05.2025 14:40 Ответить
От би так Малюк сказав: "Ніяково одержувати з рук чотирикратного ухилянта Зірку Героя, коли є багато на нулі значно достойніших бійців, які дивляться смерті в очі." Чи діждемось?
13.05.2025 01:10 Ответить
Медикині респект.

А от сам факт того, що від оточення рятує тільки медсестра з гранатометом - неуд оперативному командуванню.
12.05.2025 00:11 Ответить
"командира на той момент не було". історія замовчує скільки людей загинули на позиції, і гине кожного дня на таких позиціях. в даному випадку слава богу хоч хтось вижив
12.05.2025 11:21 Ответить
"А от сам факт того, що від оточення рятує тільки медсестра з гранатометом - неуд оперативному командуванню."
З інтернету воно звичайно видніше, але : "Коли почалася потужна атака російських окупантів з бронетехнікою і десантом, Світлана була на ротному опорному пункті. У цей момент підрозділ залишився без командира, тому Світлана прийняла командування на себе. Вона по рації отримувала інструкції від комбата, який бачив поле бою з відеотрансляції, і корегувала дії всіх бійців на позиціях." Пряме боєзіткнення-це не комп'ютерна гра, усе передбачити неможливо.
12.05.2025 12:56 Ответить
Героїзм підлеглих - завжди результат пройобу командуючих.
12.05.2025 13:04 Ответить
Та невже ? А якщо розвідка вчасно не побачила локальний прорив на цій ділянці через нестачу розвіддронів наприклад (наші мавіки втрачають щодня пачками, бо кацапи не настількі тупі як комусь хочеться думати) ? Якщо через логістику не було змоги миттєво доставити підкріплення ? Ситуація на фронті-динамічна, іноді хвилини усе вирішують. Перекладати усі невдачі на командирів-так з таким успіхом можна кожного командира під суд віддати, бо немає на фронті підрозділів, які б не втрачали особовий склад загиблими та пораненими.
12.05.2025 13:13 Ответить
Все перелічене - пройоб командування.
Не побачили, не вистачило, не встигли...
Це все результати діяльності командуання.
12.05.2025 16:25 Ответить
Яким підрозділом командуєте ? У вас втрат не було ніколи ?
12.05.2025 16:43 Ответить
Світлана, командування натяків не розуміє. Де звання героя?
12.05.2025 00:29 Ответить
«а когось подавали стільки разів, а він ще не отримав", - каже вона»!!!
Штабні «петляння заробітчан» - випадкових осіб, на посадах у ШТАБАХ !?!? Ну, не скотиняки??
12.05.2025 00:30 Ответить
И просто красавица
показать весь комментарий
12.05.2025 00:35 Ответить
👍🤝
12.05.2025 11:15 Ответить
Только вчера здесь была статья про погибшего полицейского. Но таким говнометам как ты ведь пихуй, вам главное насрать в коммент.
12.05.2025 15:51 Ответить
Пропаганда є обов'язковою частиною воюючої сторони.
12.05.2025 09:10 Ответить
А потім ти виріс і став ольгінським піторастом?🤔
12.05.2025 09:42 Ответить
Svetlana, glubochaijshij RESPEKT Vam, s ljubovju, iz Latvii i Germanjii!
12.05.2025 07:26 Ответить
あなたはバカですか？
12.05.2025 14:50 Ответить
12.05.2025 19:33 Ответить
Медсестры стеляют на фронте из гранатаметов,а в тылу продолжают красиво сидеть на брони податкивцы,таможенники и прочие сотни тысяч держслужбовцив шапитошников.
12.05.2025 07:35 Ответить
А яка різниця де сидять ухилянти різні: в тилу, чи звалили в Британію, наприклад.
показать весь комментарий
ті хоч на роботу ходять
а скільки 30-річних кальянокурців просто по квартирах сидять
12.05.2025 11:41 Ответить
Респект колего, дай Боже тобі здоров'я та наснаги.
Слава ЗСУ!
Ганьба сцикопіхоті!
12.05.2025 07:55 Ответить
❤️
12.05.2025 08:25 Ответить
Вона озвучила правду- у нас начмед теж подавав на нагороди себе і коханку в результаті вони мали повно нагород а їх водій жодної навіть грамоти... але у цьому випадку заслужила, хоча і тут може приписали і постріл і командування
12.05.2025 09:46 Ответить
З чого виникає питання чому медикам повно нагород а у бойових підрозділах одиниці...
12.05.2025 09:47 Ответить
Має сталеві яйця.
12.05.2025 09:55 Ответить
Можливо про це прочитають любителі лайкати відео, де громадяни різного віку пішки, на веліках, автівках, самокатах і попутках втікають від зустрічі з тецекашниками.
Вам, *****, не соромно писати "чувак маладєц, тецекашники козли"?!
Жінка валить кацапів з гранатомета!
12.05.2025 10:22 Ответить
ти тцкун?
12.05.2025 13:37 Ответить
Ні.
А ти один з тих, хто сциться в їх присутності?
12.05.2025 14:13 Ответить
Ця стаття і написана щоб такі боти як віго могли тявкати...насправді потрібно давно рівні права жінок у всьому в тому числі і мобілізації!!!
12.05.2025 21:34 Ответить
Крім медсестри не було кому з гранатомета орків валити? Чи можливо вирішили відступити? Но сестричка їх притримала.Світлані героя однозначно!
12.05.2025 12:00 Ответить
Мобилизованные тцк?
25.07.2025 20:31 Ответить
Браво,мадам!!!!!
12.05.2025 13:12 Ответить
Дякувати, доню тобі і богу. Це той, який шикував бригаду і підвів її під ракетний удар, і ще не сидить?
12.05.2025 13:26 Ответить
Підніміть у званні, та дайте командувати!
12.05.2025 13:35 Ответить
че за бред
12.05.2025 17:41 Ответить
Дякуємо за Захист! Хай щастить! Перемоги та миру!
12.05.2025 18:39 Ответить
Ай да красавица!
Коня на скаку остановит...
25.07.2025 20:30 Ответить
 
 