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Солист Одесской оперы и заслуженный артист Украины Владислав Горай погиб во время волонтерской миссии на Сумщине. ФОТО
В воскресенье, 8 июня, во время волонтерской миссии в Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, заслуженный артист Украины - Владислав Горай.
Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщила Одесская национальная опера, информирует Цензор.НЕТ.
"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены - он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне - помогал, волонтерил, поддерживал. Одесская национальная опера осиротела", - сказано в сообщении.
Детали о месте и времени прощания сообщат позже.
Топ комментарии
+35 Василь Васько #582549
показать весь комментарий08.06.2025 22:16 Ответить Ссылка
+19 Юрий Хорошунов
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+15 Володимир Омельянов
показать весь комментарий08.06.2025 22:43 Ответить Ссылка
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Так мабуть, у них і по Ригламентом КМУ ВРУ, написано!?? Невисовуватися з підвалу, бо Мівіну, абдристович не дасть?
І щоб ТРиВивОГА не волала. ..
зараз розмовляють янголи з чистою душею Маестро Владислава !
.
А ось фотоколаж не добрий - Крим забули...
Потрібно поправити - і в теорії і в реальному житті.
співчуття рідним .....
загинув вже дугий видатний оперний співак після "Міфа", Василя Сліпака соліста опери в Парижі, який пішов добровольцем на фронт і поклав життя за Батьківщину.
надто дорого, найкращими людьми платимо ми за війну і помилки, які призвели до неї.
овації Маестро !
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.facebook.com/n.z.hortica/videos/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258F-%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2596-%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2588%25D1%2596-%25D0%25B7%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2583/1399804201167246/&ved=2ahUKEwjNmoeCzuKNAxW-JRAIHT4SMYwQtwJ6BAgNEAI&usg=AOvVaw3f9-1zjLk1khENV-Gp95cR Навіть янголи заслухалися, а всі інші звуки завмерли ...
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