РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7027 посетителей онлайн
Новости Фото Погиб Владислав Горай
5 548 25

Солист Одесской оперы и заслуженный артист Украины Владислав Горай погиб во время волонтерской миссии на Сумщине. ФОТО

В воскресенье, 8 июня, во время волонтерской миссии в Сумской области погиб солист Одесской национальной оперы, тенор мирового уровня, заслуженный артист Украины - Владислав Горай.

Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщила Одесская национальная опера, информирует Цензор.НЕТ.

Горай Владислав

"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены - он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне - помогал, волонтерил, поддерживал. Одесская национальная опера осиротела", - сказано в сообщении.

Детали о месте и времени прощания сообщат позже.

Читайте также: Волонтер из Австралии погиб возле Изюма на Харьковщине

Автор: 

Сумская область (3326) волонтеры (2642) потери (4432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+35
Вічна пам'ять справжній Людині і Громадянину!
показать весь комментарий
08.06.2025 22:16 Ответить
+19
показать весь комментарий
08.06.2025 22:20 Ответить
+15
Вічна память не байдужому артисту ,який допомагав Україні.
показать весь комментарий
08.06.2025 22:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна пам'ять справжній Людині і Громадянину!
показать весь комментарий
08.06.2025 22:16 Ответить
А від привладних, стефанчука+зеленського+шмигаля, та їх з оточення, держСекретарів, на Сумщині, ВЗАГАЛІ, нікого не було!!
Так мабуть, у них і по Ригламентом КМУ ВРУ, написано!?? Невисовуватися з підвалу, бо Мівіну, абдристович не дасть?
показать весь комментарий
08.06.2025 22:19 Ответить
Та заспокойтесь..
показать весь комментарий
08.06.2025 22:20 Ответить
посилайте цих кацапських тролів і дибілоїдів із-за порєбріка ***** і бан відразу
показать весь комментарий
08.06.2025 22:44 Ответить
Знаєте..мрія, от щб на дачу, збудовану дідом. Приїхали люди..

І щоб ТРиВивОГА не волала. ..
показать весь комментарий
08.06.2025 22:51 Ответить
Дитинка...
показать весь комментарий
08.06.2025 22:19 Ответить
щось поліція там не гине, бо нема кому ж на блохпостах стояти. а оперний співак обучений.
показать весь комментарий
08.06.2025 22:19 Ответить
Не чіпай плліціянтів!!! Їх дохріна загинуло!! А ти живе!!@ ротяку захлопни, курва
показать весь комментарий
08.06.2025 22:22 Ответить
дохріна це скільки? 274? їх реально воює всього 3-4%
показать весь комментарий
08.06.2025 22:36 Ответить
А ти где? Під юбкою сидиш? Вас, ****** дофіга.
показать весь комментарий
08.06.2025 22:40 Ответить
так я ж не силовик, де я повинен бути? працюю. а ти, ухилянтка, де?
показать весь комментарий
08.06.2025 23:19 Ответить
заткни пельку, кацапе !

зараз розмовляють янголи з чистою душею Маестро Владислава !

.
показать весь комментарий
08.06.2025 23:05 Ответить
сходи полікуйся
показать весь комментарий
08.06.2025 23:20 Ответить
СідорєнкоВ знову на зміну вийшов.
показать весь комментарий
09.06.2025 00:19 Ответить
Шо там твій дружаня Воловик? Тримається?
показать весь комментарий
09.06.2025 00:38 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2025 22:20 Ответить
Вірш Симоненка - геніальний.
А ось фотоколаж не добрий - Крим забули...
Потрібно поправити - і в теорії і в реальному житті.
показать весь комментарий
09.06.2025 00:08 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
показать весь комментарий
08.06.2025 22:37 Ответить
Вічна память не байдужому артисту ,який допомагав Україні.
показать весь комментарий
08.06.2025 22:43 Ответить
Герою Слава !
співчуття рідним .....

загинув вже дугий видатний оперний співак після "Міфа", Василя Сліпака соліста опери в Парижі, який пішов добровольцем на фронт і поклав життя за Батьківщину.
надто дорого, найкращими людьми платимо ми за війну і помилки, які призвели до неї.

овації Маестро !
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.facebook.com/n.z.hortica/videos/%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D1%258C-%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%258F-%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2596-%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2588%25D1%2596-%25D0%25B7%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B8-%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2583/1399804201167246/&ved=2ahUKEwjNmoeCzuKNAxW-JRAIHT4SMYwQtwJ6BAgNEAI&usg=AOvVaw3f9-1zjLk1khENV-Gp95cR Навіть янголи заслухалися, а всі інші звуки завмерли ...
https://www.facebook.com/reel/1399804201167246

.
показать весь комментарий
08.06.2025 23:02 Ответить
Так буває, коли держава змушує воювати навчених оперних співаків, замість ненавчених силовиків які по конституції зобов'язані воювати.
показать весь комментарий
09.06.2025 00:41 Ответить
Героям слава!((.. Дякую, Друже! Мої щирі співчуття рідним та близьким.. Боляче.
показать весь комментарий
08.06.2025 23:06 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2025 23:13 Ответить
R.I.P. 😪 щирі співчуття рідним та близьким! Покійся з миром! Дуже шкода, що гине цвіт нації!
показать весь комментарий
08.06.2025 23:43 Ответить
Герою Воїну ,який співав про Любов до українців, Слава !!! 🥺🇺🇦
показать весь комментарий
08.06.2025 23:54 Ответить
 
 