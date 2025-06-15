РУС
Елабугу атаковали дроны: там расположен завод, где собирают "Шахеды". ФОТО (обновление)

Сегодня, 15 июня 2025 года, в городе Елабуга (Татарстан, РФ) были слышны взрывы. Регион могли атаковать дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЅТРА.

"В 06:30 в регионе был объявлен режим беспилотной опасности. По словам местных, дроны видели в Чистополе и Елабуге", - пишут российские СМИ.

В сети публикуют кадры с якобы работой ПВО и пожаром.

Также читайте: Поражены вражеские объекты ВПК по производству взрывчатых веществ - мощности АО "ННК" и комбинат Невинномысск , - Генштаб

взрывы в Елабуге

Официальных заявлений со стороны местных властей пока не поступало.

Обновление

Позже президент Республики Татарстан Миниханов подтвердил атаку на регион и сообщил, что один человек погиб, 13 пострадали из-за атаки БПЛА в Татарстане, обломки упали на КПП завода.

Напомним, в Елабуге расположен завод, где собирают "Шахеды".

+30
Весь світ з нами, але ми б'ємо по рф не гіперзвуковми, балістичними та крилатими ракетами, а дирчиками, як якісь бабуїни третього світу.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:46 Ответить
+17
Обрані мудрим_нарідом зелені покручі відмовились просити в США надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Ізраїль такий статус має.

2021 рік

Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:45 Ответить
+17
поки до Алабуги та Іжевська не почнуть долітати ракети, то шахєди будуть летіти по нашій теріторії.
Буде достатньо пару прильотів балістикиу сараї в Аабугє, і мірнає насєлєніє вже не буде горіти бажанням там працювати.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:04 Ответить
"А нас-то за что?!" (с.)
показать весь комментарий
15.06.2025 13:46 Ответить
"А нас то во что?"
показать весь комментарий
15.06.2025 15:57 Ответить
Весь світ з нами, але ми б'ємо по рф не гіперзвуковми, балістичними та крилатими ракетами, а дирчиками, як якісь бабуїни третього світу.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:46 Ответить
Ви праві - увесь бабуїнський світ з нами, тому і б'ємо, як бабуїни. Але чомусь усі "сильні світу цього" якщо не відверто проти нас, то просто бла-бла-бла: "скільки треба, скільки буде потрібно, треба-треба-треба, ніззя-ніззя-ніззя" і т.п.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:02 Ответить
Злодію скільки не дай, все одно красти буде, а ще добав хронічне жлобство одного персонажа і зрозумієш поведінку сильних світу цього.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:24 Ответить
Подивіться з іншого боку: країна, яка б'є гіперзвуковими, балістичними і крилатими ракетами, не може захиститись від бабуїнських дирчиків, натомість сама перейшла на переважне використання тих самих дирчиків, тільки імпортних та потужніших.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:37 Ответить
Я зараз зроблю боляче.
Це тому що довоєнний ВВП на душу не перевищував $6000.
Розгляд причин - то окрема довга розмова.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:47 Ответить
Що світ втратить, якщо Україну захоплять, а всіх українців - виріжуть? Нічого. Під час війни ми не можемо створити щось на кшталт TSMC, тому треба шукати негативні причини підтримувати нас, наприклад - страх ядерного апокаліпсису. Для цього треба створити ядерну зброю, а це цілком реально: https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показать весь комментарий
15.06.2025 16:11 Ответить
Ти ідіот, що втратить світ якщо зникне європейський народ? Так само можна поставити питання про чехів, словаків, хорватів, балтійські народи, фінів, румин і т.д. В країнах НАТО (крім США і німецьких Таурусів) немає далекобійних ракет на 500км. Україна може їх виробляти при відвовідному фінансуванні. Якби ми мали сотні ракет з дальністю до 5000км. і боєвою частиною хоча б 500кг. цього вже було б достатньо, щоб завдати москалям дуже болючих втрат. А що сталося з Іраном, при намаганні створити ядерну зброю? Ізраїль має ядерну зброю, але не застосовує її першим. Так само і ми б не змогли застосувати її першими. Можливо ми б і були б не проти її мати, але чи зможемо її утримувати, чи погодяться всі сусіди і не тільки, щоб ми її мали?
показать весь комментарий
15.06.2025 16:45 Ответить
>Ти ідіот, що втратить світ якщо зникне європейський народ?
Не-ідіот, буде конкретний перелік? Люди не ******* витрачати гроші (тим більше платників податків, за які треба хоч якось звітувати) просто так.

>А що сталося з Іраном, при намаганні створити ядерну зброю?
А що сталося з США, Індією, Пакистаном, СРСР, Ізраїлем при намаганні створити ядерну зброю?

>Так само і ми б не змогли застосувати її першими.
Бо рептилоїди забороняють?

>але чи зможемо її утримувати
В чому конкретно проблема?

>чи погодяться всі сусіди і не тільки, щоб ми її мали?
Як суверенна нація, яка переживає геноцидальну війну, розпочату ядерною країною, ми маємо повне право не питати когось про те, чи треба нам створювати ЯЗ.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:52 Ответить
Это факт, пока Украина не смотря на угрозы запада не делать ядерное оружие делать его любой ценой прикрывшись защита как Израиль если в нато не принимают. Повоняют и закончат, с войной на нас не пойдут. Иначе Украина исчезнет .
показать весь комментарий
16.06.2025 04:37 Ответить
То не пожежа, то шашлики до дня росіі мажать.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:48 Ответить
Дружина підписана на Невзорова в телезі так там фото нормально так зруйнованого цеху з обгорілими залишками даху...
показать весь комментарий
15.06.2025 17:29 Ответить
та то не ми
показать весь комментарий
15.06.2025 13:48 Ответить
Увесь Світ в захваті,як ми бьємо нашими дронами загарбників,їх літаки та кораблі. Час прийде і наші ракети знайдуть свої цілі.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:51 Ответить
Коли??? Аааа, Зельц це ти? Знімаю питання як безглузде.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:13 Ответить
У прутіна, і його дрючбана Трампа, діарея і перелякані очі, як у якунОвоща з ригоАНАЛАМИ, у 2014 році!
Шуфрич з бойком, та єфремов із сівковичем, можуть пояснити, тільки не в приміщенні, а у вітряний день, бо сморід від них, дуже смердючий! Мертвечук з клюєвими, та льовочниними, нервово гризуть нігті…
Слава Україні!
показать весь комментарий
15.06.2025 13:52 Ответить
показать весь комментарий
15.06.2025 13:54 Ответить
Хто теж побачив зеленого динозавра на фото, лайк.
показать весь комментарий
15.06.2025 13:55 Ответить
Та ні, там зелена жаба
показать весь комментарий
15.06.2025 14:41 Ответить
В цей же час- Ізраїль, повністю знищив завод по виробництву дронів "шахедів"та інш.!
Потужна потужність, вона така...
показать весь комментарий
15.06.2025 14:02 Ответить
Ізраїль б'є ************** ракетами, а ми - весільними дрончиками, як то кажуть, "відчуйте різницю"
показать весь комментарий
15.06.2025 14:04 Ответить
А "друга країна світу" використовує для ударів по Харкову "Блискавки" зроблені з гімна та палок. Але ж долітають, та наносять пошкождення.....Так що, задля досягнення мети, всі інструменти заслуговують на увагу.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:57 Ответить
Одні використовують примітивніші інструменти бо це дешевше, інші - бо в них нічого кращого немає.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:15 Ответить
Американською зброєю за амер.підтримки! Герої!
показать весь комментарий
15.06.2025 14:36 Ответить
Обрані мудрим_нарідом зелені покручі відмовились просити в США надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО. Ізраїль такий статус має.

2021 рік

Верховна Рада на позачерговому засіданні 8 вересня не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО (MNNA).

Відповідну постанову підтримали лише 24 народні депутати.
показать весь комментарий
15.06.2025 14:45 Ответить
А за часів Куликовської битви Україна також була проти НАТО. А за часів середньовіччя....
Вийдіть із середньовічного мишлення
показать весь комментарий
16.06.2025 09:59 Ответить
Єрєсь не треба нести. Де Куликовська битва, а де НАТО! І нинішня війна, факт якої зелені покручі ігнорували.
показать весь комментарий
16.06.2025 10:18 Ответить
Ізраїль би, після трьох років війни з еквівалентом параші і без допомоги США, на четвертий рік тільки б дулі крутив. А отримати ************ зброю в необмеженій кількості і винести завод, практично без спротиву ППО, багато геройства не треба....
показать весь комментарий
15.06.2025 14:55 Ответить
поки до Алабуги та Іжевська не почнуть долітати ракети, то шахєди будуть летіти по нашій теріторії.
Буде достатньо пару прильотів балістикиу сараї в Аабугє, і мірнає насєлєніє вже не буде горіти бажанням там працювати.
показать весь комментарий
15.06.2025 15:04 Ответить
Покійний чловік Вам аплодував би за ций пост. Дякую.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:10 Ответить
навряд чи очевидні речі заслуговують на аплодисменти, але дякую.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:41 Ответить
Саме так, влучний приліт ракети руйнує бетонні перекриття та має руйнівні наслідки тому,що несе у сотню разів більш потужну бойову частину. Можливо по НПЗ та базам з цистернами і дрону вистачить тому їх також не варто списувати з рахунку.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:14 Ответить
у алабузі нема проблнм з бетонними перекриттями, там кацапи набудували великі виробничі площі з легкх конструкцій, які не потребують кинетичного проникнення. З алабугою проблеми тільки у відстані і можливостями масового швидкісного дольоту високоточної зброї, навіть якщо вона і не буде мати б\ч великої ваги. Тому бажано ще мати певні розвіддані, бо треба знати, у яку частину будівлі розміром 150х250 метрів треба влучити.
показать весь комментарий
15.06.2025 18:38 Ответить
Ох и назвы НА ПАРАШЕ
Еще наверное есть Набутылено и Вротибалено
показать весь комментарий
15.06.2025 16:25 Ответить
ви даремно вигадуєте фантастичні назви. У реалі там і так куди не поткнись, то або Ніжніє Дуплі, або Большоє Свінорьє.
показать весь комментарий
15.06.2025 16:59 Ответить
Большой Смердяч і Малий Смердяч
показать весь комментарий
16.06.2025 13:47 Ответить
Єлабугу атакувала "********"
показать весь комментарий
15.06.2025 17:00 Ответить
От шоб ще цю ЕлдаБугу ще балістика атакувала, булоб ще краще. Ну і за це дякую нашим воїнам.
показать весь комментарий
15.06.2025 17:57 Ответить
Zastanawiam się co historycy będą pisać po latach Dlaczego doszło do tak dramatycznych zdarzeń w czasie gdy rozwój cywilizacji jest na tak wysokim poziomie czy cofniemy się w czasie czy też wynajdziemy nowoczesną technologię pogromu ludzkości? Świat jak sami widzicie pomaga Ukraińcom ale wychodzi na to że nie tym co potrzebują pomocy . Jedni tracą życie ,rodziny na tej samej wojnie drudzy się bogacą kosztem tych pierwszych i tych co Ukraińcom pomagają choć nie muszą i ciągle mało i mało . A może ta wojna jest potrzebna aby wszyscy zrozumieli co za sobą niesie a wiadomo nic dobrego tylko łzy i zdziczenie człowieka.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:07 Ответить
 
 