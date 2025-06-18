РУС
Предатель и военный преступник Михаил Грицай уничтожен в оккупированном Бердянске, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 июня 2025 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного изменника и военного преступника Грицая Михаила Павловича.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Кто такой Михаил Грицай

Как отмечается, Грицай родом из Полтавской области. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии "Социалистическая Украина". После оккупации города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации - был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов.

Причастен к военным преступлениям - терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.

Ликвидирован Михаил Грицай в оккупированном Бердянске
Ликвидирован Михаил Грицай в оккупированном Бердянске

Заочно сообщено о государственной измене

Грицаю заочно сообщено о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили в ведомстве.

Нагорода знайшла свого "героя"! Земля йому склобетоном.
18.06.2025 18:35 Ответить
+27
Машингвери, Штурмгевери, відкривай, мерзота, двері!
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
18.06.2025 18:39 Ответить
+22
заочно повідомлено про підозру... 01.04.2022

Це для тих хто кропає тут коментарі - навіщо підозра лєпсу, навіщо царьову.
А отак - не пройшло три роки і ага...
18.06.2025 18:58 Ответить
18.06.2025 18:58 Ответить
Список є список. Можна зміститися трошки вниз але...
18.06.2025 19:00 Ответить
На тлі обстрілів - такі новини дуже радують..

Нехай пам'ятають, скотиняки - нагорода знайде. хероя.
18.06.2025 19:05 Ответить
"Andrew Moon", а з чого це треба дотримуватись списку саме в порядку його друкування чи дат винесення вироків?! Це що, якась законодавчо чи морально підкріплена вимога?! До кого змогли руки покарання дотягнутись швидше, то й канає, і в якому порядку не має ніякого значення!!!
19.06.2025 11:40 Ответить
Навіщо мені пишите?
19.06.2025 12:11 Ответить
але, найголовніше, щоб черга дійшла до кожного зрадника та колаборанта....

дуже був здивований як "позачергово" відправили до кабZДона зрадника-колаборанта ківу.....
дуже багато знав цей Покидьок...
а різні царьови та маркави(з Одеси) і до сих пір бігають по-московії.....
19.06.2025 09:21 Ответить
Лєпс цирозна алкашня, воно саме себе скоро вб'є.
18.06.2025 20:02 Ответить
Тоолька, рюмка водки на сталє..

З квартирників починав, пдр.
18.06.2025 20:11 Ответить
Toolьka + vodka... pro cibulya zabuly
19.06.2025 09:59 Ответить
То-то нащо ще й склобетон витрачати на орка... Досить зороастрiйських традицiй. Де птахам буде не пiд силу, хижi тваринки **********. Про могилку манкурту - а нi слова. Повне забуття.
19.06.2025 09:37 Ответить
Цє мілка сошка, по рівнянню з тим , хто віддавав накази розміновувати акваторіі Маріуполя , відводити ЗСУ з напрямків наступу , про які вони були за 8 місяців попереджені, Розміновували Чонгар і просто , кістьми лягали , щоб громади не створювали тероборону- результат тисячі вбитих і покалічених Харьківчан , маріупольців , Буча, Ірпінь , Херсон ……… А зараз той самий зрадник хомчак , верещук, І ……різніколіберні кроти сидить в " 🤢ставці"
19.06.2025 14:16 Ответить
Ещё один мальченка в трусиках, правда, удлиненных. Ну сколько им говорить - выходить на люди в труселях - плохая примета! Доказано Портновым.
19.06.2025 16:06 Ответить
Кобзону квіти подарує.
18.06.2025 18:37 Ответить
18.06.2025 18:39 Ответить
ми сйогодні сюдой не запрошени
не чекали нас тут...
18.06.2025 18:44 Ответить
За боївку наварено, змелено,
але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав.
19.06.2025 11:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LWLDchefRPo
18.06.2025 18:53 Ответить
189 818 просмотров 27 сент. 2012 г.

1. Ми сьогодні сюди не запрошені, Не чекали нас тут. Машингвери свої запорошені Нам не випадуть з рук. Приспів: Машингвери, штурмгевери, Відкривай, мерзота, двері! Ми прийшли вже, гейя, гойя. Кров схолоне, буде лятись. Хтось зависне на гілляці. Ми прийшли вже, гейя, гойя. 2. Ми питаєм, можливо, останній раз, Хто боївку продав. Чи не має часом серед смертних вас, Хто запроданцем став? 3. За боївку наварено, змелено, Але зрадник мовчав. За вікном на горісі зеленому Вітер ноги гойдав.
21.06.2025 04:03 Ответить
Що у УПА було на висоті це служба атентати..
18.06.2025 19:07 Ответить
А КДБ, чи МОССАД, та й багато інших ДЕРЖАВНИХ спецслужб й без відкритої війни цей самий атентат, замах, убивство - умисне вбивство політика чи іншої особи, яка займається громадською діяльністю, з політичних, ідеологічних чи військових причин НЕ ЧИНИЛИ?! То ж не варто на УПА посилатись, достатньо згадати партизан навіть радянських котрі робили те саме!!!
19.06.2025 11:49 Ответить
Свинець не зміг переварити
18.06.2025 18:59 Ответить
якщо це не постановка ФСБ....то чудово!
18.06.2025 18:43 Ответить
ні..це не постанова,бо рюсская потвора ненавідіт усйо украінське,включно манкуртів-"хохлів"...дуже забагато роботи
18.06.2025 18:47 Ответить
один из вариантов устранения своими собутыльниками дележка финансов не вижу причин учавствовать в этом нашему подполью расковать ради этого бесполезного мусора другое дело подрывать военных преступников и польза для фронта и на сердце приятно)))) в этом случае только только приятная новость
19.06.2025 13:05 Ответить
18.06.2025 18:50 Ответить
Хто це? У нас зараз при владі ті у кого цей ноунейм ресторани зі шльондрами замовляв.
18.06.2025 18:53 Ответить
Радісна звістка.
18.06.2025 18:55 Ответить
зато порткі заслужив - ну просто агонь! )
18.06.2025 18:58 Ответить
так то порткі...а я подумав, знову мальчік в трусіках.
18.06.2025 20:07 Ответить
Таких пи...даров надо бы по три штуки в неделю показывать. Но все равно Героям Слава участникам спецоперации та велика пошана за нелегку працю!
18.06.2025 19:00 Ответить
18.06.2025 19:02 Ответить
Завдяки шоблі зеленского, зараз йде кровава терапія завдяки саме цим діям гниди, всеодне їба...і українці всеодне підтримують шакалів. Скіки ще потрібно крові тому кровавому дракону та йього виборцям щоб всім їм збагнути та застрелитись у кущах разом з хоч одним орком.
18.06.2025 19:40 Ответить
Не згоден лише із тим що "завдяки", правильно - ЧЕРЕЗ НЬОГО та його шобли, котрі у своїх бажаннях "прошуку миру" в очах )(уйла (воно ж путін) зробили надто багато щоб послабити військову та економічну міць України, але як пересвідчились рашисти, сподіваючись швиденько захопити Україну - НЕДОСТАТНЬО!
19.06.2025 11:58 Ответить
А с какого года война началась? Не напомнишь
19.06.2025 05:48 Ответить
Саме так 19-го Зе прийшов до влади і відразу почав втілювати план капітуляції.А раніше 14-го журналісти його спімали на брехні,коли він збрехав коли в останнє був на рф.
19.06.2025 11:46 Ответить
І це він зробив у прямому ефірі.. Зеленський під час дебатів на стадіоні «Олімпійський» ввів в оману всіх громадян коли заявив про те, що він «не був в росії з початку війни. При цьому ще у травні-червні 2014 року він 4 рази літав у росію - про це свідчать дані про його перетин кордону
19.06.2025 11:50 Ответить
Ти дату то повну читай "Люба Леонидовна", це ЗА ПІВТОРА МІСЯЦЯ ДО ПОВНОМАСШТАБНОГО НАПАДУ стосовно танкового заводу, а по ракетах 2020 рік, то під час чиєго правління ця ганьба відбулась й спричинила бажання рашистів напасти повномасштабно бо їм здалось що Україна "дозріла" аби її швиденько захопити. Треба нагадати й те що з 2029 по 2021-й армія була скорочена на 40 тисяч за вказівкою Зеленського!!!
19.06.2025 11:53 Ответить
Помилка - з 2019 по 2021-й!!!
19.06.2025 11:54 Ответить
Я же об этом и говорю, что Порошенко с 2014 года ни хрена не делал. Ан нет, извините забылся, при нём склады взрывались, то есть наоборот уничтожал боеспособность Украины.
19.06.2025 16:11 Ответить
На петлицях служби безпеки ОУН-УПА, були схрещені сокири... Зараз - меч... Але зрадників знищують кулі й вибухівка під сракою...
18.06.2025 19:02 Ответить
Нехай не збідніє рука, що роздає такі подарунки.
18.06.2025 19:04 Ответить
Глушник мабуть з дупи витягли !
18.06.2025 19:04 Ответить
Увага: носіння одного капця може призвести до смерті 😁
18.06.2025 19:05 Ответить
А як там, оті злодії, шуфрич, коломойський, та ще купа ригоАНАЛЬНИХ з їх помічниками??
Знову, чекають на портновські «гойдалки» від суддівських ??
Чи вони, уже вчинили, оте прикре самогубство, як Кирпа Кравченко Чечетов…??
18.06.2025 19:09 Ответить
вже...майже дочекались.... призначений новий генпрокурор України руслан луґанскій.....

"всьо будіт харашо"-подумали різні шуфричі з баканаФФими та кулінічами з богуслаєвими.....
19.06.2025 09:28 Ответить
НЕ ТАМ копають - і НЕ тих чистять.
Добре, якщо тренуються.
Гірше, якшо мелюзгою обмежуються.
МОССАД на мінімалках
18.06.2025 19:14 Ответить
можливо, це жовта картка(чорна мітка) різним царьовим, маркавим, мураєвим, азіравим з януковічами.....
19.06.2025 09:30 Ответить
А от цікаво, він посадовець, має мабуть і охорону, то її мабуть якось обійшли чи обдурили.

А всілякі кісєльови, мардани, соловойви і тд охорони не мають (********* хіба має, бо в неї чоловік дупутат). Може їх теж тойво? Це ще легше мабуть!
18.06.2025 19:15 Ответить
Кожен отримає своє. Це принципова позиція якщо хочете щоб настав мир і порядок
18.06.2025 19:53 Ответить
За кожного вбитого українця - бажаю, щоб здохло тисяча кацапів. Байдуже, яким способом. За кожну дитину - 2 тисячі. Про що й молюся кожного дня.
18.06.2025 20:08 Ответить
"ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата"

Дуже сподобалось!!
18.06.2025 20:13 Ответить
втішає те , що вдається закидувати зброю з ПБСами на ТОТ, з чого можно зробити висновок, що там є у наявності і пластит, і підривачі сповільненої дії.
18.06.2025 20:13 Ответить
Ішака та усю зелену нечисть чекає така ж сама доля. Усе має свій час.
18.06.2025 20:21 Ответить
Чекаємо, коли добрі дрони прилетять в останкіську телевежу, десь на рівні ресторану ************, пора ***** спускати на землю, при цьому щоб добріє асколкі попали в бошку і трішки підрихтували оскал **********, зачіску соловйова, та форму черепа мардаунту в районі нижньої щелепи, а то якось він дуже по дебільному виглядає, з таким виражєнієм морди ліца йому не те що ніхто грошей не дасть, а й місце під могилу в секторі для бомжів ніхто не виділить 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
18.06.2025 20:26 Ответить
ще носату недовірменку симоняншу ви забули))
19.06.2025 11:09 Ответить
собаке собачья смерть!
18.06.2025 21:33 Ответить
Слава Україні!
18.06.2025 21:42 Ответить
Царьов наступний
19.06.2025 00:18 Ответить
рабіновіч напружився
19.06.2025 09:50 Ответить
Цікаво, чи буде час, можливості, натхнення у українців, коли причетність до "шлюхи урода" буде одним з законних приводів розмістити ±9 гр. Pb у головах тих "партійців"?
Може вже пізно?
19.06.2025 09:57 Ответить
...добрі справи не мають терміну давності...
19.06.2025 11:49 Ответить
19.06.2025 10:42 Ответить
19.06.2025 11:04 Ответить
"гарнюня" яка!! Так красиво лежить..
Всіх знайдемо. Всіх покараємо!
19.06.2025 11:08 Ответить
І варто залишати записку- так буде з кожним...
19.06.2025 11:50 Ответить
Не "скуцай", грицай!
19.06.2025 18:22 Ответить
 
 