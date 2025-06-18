Предатель и военный преступник Михаил Грицай уничтожен в оккупированном Бердянске, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ

18 июня 2025 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного изменника и военного преступника Грицая Михаила Павловича.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Кто такой Михаил Грицай

Как отмечается, Грицай родом из Полтавской области. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии "Социалистическая Украина". После оккупации города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации - был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.

Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов.

Причастен к военным преступлениям - терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.

Смотрите также: Соратника Медведчука Тарнашинского отдали России вместе с 70 другими предателями в рамках обмена, - росСМИ. ФОТО





Заочно сообщено о государственной измене

Грицаю заочно сообщено о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили в ведомстве.

Также читайте: Житель Харьковщины, который помог оккупантам разграбить украинские предприятия, проведет 12 лет за решеткой