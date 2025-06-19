Присвоили более 240 млн грн на восстановление водопровода в Кривой Рог: пятерым лицам сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении пяти участникам группы, которые причастны к присвоению государственных средств, выделенных на строительство водопровода после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди подозреваемых - владелец и представитель одной из крупнейших дорожно-строительных компаний в Украине, а также инженерно-технические работники подконтрольных предприятий. Им инкриминируется завладение чужим имуществом, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Так, в процессе выполнения договора на восстановление критической инфраструктуры - строительство водопровода река Ингулец - Южное водохранилище для водоснабжения Кривого Рога, представители компании закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы. Они поставлялись главному подрядчику уже с переплатой более 40% от рыночной стоимости.

Для имитации законности подозреваемые готовили коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами, которые в дальнейшем включали в отчетность и акты выполненных работ. Такие "расчеты" закладывались еще на этапе формирования сметы. По заключению экспертов общая сумма убытков составляет более 240 млн грн.

Во время проведения обысков в офисах компаний и по месту жительства подозреваемых изъята документация, техника и другие носители информации, подтверждающие совершение преступления.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.



