Присвоили более 240 млн грн на восстановление водопровода в Кривой Рог: пятерым лицам сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Сообщено о подозрении пяти участникам группы, которые причастны к присвоению государственных средств, выделенных на строительство водопровода после подрыва Каховской ГЭС.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, среди подозреваемых - владелец и представитель одной из крупнейших дорожно-строительных компаний в Украине, а также инженерно-технические работники подконтрольных предприятий. Им инкриминируется завладение чужим имуществом, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Так, в процессе выполнения договора на восстановление критической инфраструктуры - строительство водопровода река Ингулец - Южное водохранилище для водоснабжения Кривого Рога, представители компании закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы. Они поставлялись главному подрядчику уже с переплатой более 40% от рыночной стоимости.

Хищение при восстановлении водопровода в Кривой Рог

Для имитации законности подозреваемые готовили коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами, которые в дальнейшем включали в отчетность и акты выполненных работ. Такие "расчеты" закладывались еще на этапе формирования сметы. По заключению экспертов общая сумма убытков составляет более 240 млн грн.

Во время проведения обысков в офисах компаний и по месту жительства подозреваемых изъята документация, техника и другие носители информации, подтверждающие совершение преступления.

Хищение при восстановлении водопровода в Кривой Рог

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Хищение при восстановлении водопровода в Кривой Рог
Хищение при восстановлении водопровода в Кривой Рог

Топ комментарии
+9
От люди живуть собі, і війни для них немає, і ухилянтами ніхто їх не клеймить. Зате Микола на ровері по дорозі в магазин за безпекою хліба і пачкою дешевих цигарок - ото всі біди в цій державі від нього, що не хоче долучатися до ЗСУ і захищати не зрозуміло що
19.06.2025 14:42 Ответить
+7
Якби не крали, могли б у Трампа напряму зброю купувати...
19.06.2025 14:32 Ответить
+6
швидше рак на горі свисне ніж наші свині прикоритні перестануть красти
19.06.2025 15:34 Ответить
Саме прекрасне у цій історії,що вори із мафії Х замовили ворів із мафії У

Діяльність ОПГ Шкіля та Рубеля створює загрозу для безпеки країни!

Тандем власника компанії «Автострада» Максима Шкіля та керівника ДСР Нацполіції Андрія Рубеля звинувачують у системному тиску на українські будівельні компанії, зайняті у оборонну секторі.

Учасники ринку стверджують, що працівники ДСР цілеспрямовано фабрикують проти конкурентів Шкіля кримінальні провадження. Власників будівельних компаній шантажують підозрами, пропонуючи віддати бізнес.

На виконання особистих замовлень Максима Шкіля кинута величезна армія правоохоронців, які знаходяться на утриманні держави та заброньовані від служби в ЗСУ.

З огляду на давні зв'язки Шкіля з ОПЗЖ можна стверджувати, що його мета полягає не лише у зачищенні та монополізації ринку.

Йдеться про свідоме послаблення обороноздатності країни, адже дії ДСР проти конкурентів Шкіля можуть призвести до припинення робіт із влаштування ліній оборони та руйнації військової логістики.

Не виключено, що саме цю мету і переслідує власник «Автостради». Люди, на гроші яких Шкіль побудував свій бізнес, сьогодні перебувають у Москві. Тож інвестиції доводиться відпрацьовувати.
19.06.2025 22:15 Ответить
якщо б відрубували руки, то мабуть і це не зупиля від крадивництва
19.06.2025 14:32 Ответить
ніц неможна,то є не гуманним покаранням як для розвинутої країни,хоча вона і розвинулася до коррупційноолігархічнокланової
19.06.2025 14:36 Ответить
Тоді не обрали б ЗЄ. Бюлетені не було б чим заповнювати.
19.06.2025 14:37 Ответить
Присвоили более 240 млн грн.. Кошмар.. Таким тварям надо сообщать о подозрении через повешение..
19.06.2025 17:12 Ответить
все конфіскувати разом з фірмами.Пройдисвітів в тюрягу спецодяг шити.
19.06.2025 19:31 Ответить
Слабенька твоя методичка... Куратори тупі чи сам недоумок?..
19.06.2025 17:11 Ответить
Все ж краще і оригінальніше, ніж у вас, зелебобіки. У вас же з 2022 нічого не міняється: гундосого поцілувати в сраку, похвалити єрмака, звинуватити Миколу. Все так само, як і раніше
19.06.2025 19:42 Ответить
19.06.2025 14:49 Ответить
Падаль😡😡😡
19.06.2025 16:00 Ответить
Це пі...ш придумана зверху, джерело корупції це криве законодавство, яке чиновник може крутити в дві сторони і причому залишатись правим в обидвох випадках.
І суди які затягують справи проти держави та навіть якщо виграєш, то дієвого механізму примусити виконувати рішення немає.
19.06.2025 16:48 Ответить
"хабарі" прості люди дають, щоби уникнути посилання їх "лісом" (відмовами) тими стуктурами, які повинні виконувати те, на що "вчилися"..
19.06.2025 21:52 Ответить
В Миколаєві теж будують там відкат побільше
19.06.2025 14:56 Ответить
Покарані не будуть
вийдуть через тиждень під заставу в пару сотень тисяч і продовжать красти
Нагадайте, хоч одного посадили за розкрадання?
19.06.2025 14:57 Ответить
"За даними слідства, у 2016 році посадовці Одеської міськради та приватні особи заволоділи 92 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси під час придбання будівель ВАТ "ХК "Краян". Обвинуваченими по цій справі є міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Павло Вугельман, посадовці та депутати міськради, а також приватні особи".
Хоч хтось покараний? Вже давно всі забули. А про 650 млн. грн, авансовані МО України фірмі дружини Розенблата ще в 22-му році хтось пам'ятає? Як і про "яйця по 17" від Рєзнікова.
19.06.2025 15:09 Ответить
Тернопіль, Гловко.
19.06.2025 19:47 Ответить
Дакакаяеже это всёже БЕСПРЕДЕЛЬЩИНА!
19.06.2025 15:00 Ответить
Дивно було б, якби не вкрали…розкрадання державних коштів під час війни це стала практика, тільки не всіх ловлять, може тільки тих, хто зовсім знахабнів та не схотів ділитися…
19.06.2025 15:20 Ответить
Чекаю коли порахують «наярене» у власні кішені голів ОВА І МВА. Ото буде кеш, яник в кутку ридатиме океаном сліз.
19.06.2025 16:02 Ответить
Зе і його команда, створили країну тотальної корупції.
Що буде цим ідіотам- співпраця зі слідством і по 100 К грн. перекажіть на ЗСУ. І далі підуть красти.
19.06.2025 16:04 Ответить
Костін на посаді, це «чомусь не бачив»…??
Мабуть, був у долі, щоб перед втечею з посади, хоть копієчку … на квитки там, харчування, теє, сеє… А зеленський, про це заробітчанство його довірених служок, ні сном, ні духом???
Ну, тепер портновські, ці «гроші повернуть», як оті, діамантові прокурорські!….??
19.06.2025 16:27 Ответить
Чиновник-це істота, над якою постійно повинна гойдатися неминуча жорстка кара і ТІЛЬКИ ТАК!
19.06.2025 16:40 Ответить
і хто карати буде?.. корупційний кат??
19.06.2025 21:53 Ответить
Всі критикують зелену владу,яка безбожно краде все ,
що погано лежить , а при цьому
фінансів не вистачає на зброю для нашої армії ,
щоби захисти Україну !!
Всі дають розумну пораду - не красти !!
Але як тільки потрапляють до влади багато з них ,
то теж будуть красти !!
Цю хворобу потрібно лікувати і негайно 🙁

19.06.2025 16:40 Ответить
Нескромне питання - як?
19.06.2025 18:13 Ответить
Навіть дуже скромне і реальне не тільки в нашій країні , а і в інших кравнах теж !
19.06.2025 18:31 Ответить
Все ясно.
Судить будут какого нибудь Василя или Петруху работающего с бумажками и перебивавшемуся от зарплаты до зарплаты...
Такие суммы без "гражданина начальника" не делаются - меры, губернаторы, депутаты
19.06.2025 16:55 Ответить
Розстріляти нахрен за законами воєнного часу за мародерство, і всі діла... Дивись і інші перестануть красти. Треба створити прецедент...
19.06.2025 20:37 Ответить
о це ж прожект Зе
19.06.2025 21:36 Ответить
Типо, зажильничал с откатами, потому и спалили?
19.06.2025 22:34 Ответить
 
 