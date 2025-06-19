Присвоили более 240 млн грн на восстановление водопровода в Кривой Рог: пятерым лицам сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж
Сообщено о подозрении пяти участникам группы, которые причастны к присвоению государственных средств, выделенных на строительство водопровода после подрыва Каховской ГЭС.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди подозреваемых - владелец и представитель одной из крупнейших дорожно-строительных компаний в Украине, а также инженерно-технические работники подконтрольных предприятий. Им инкриминируется завладение чужим имуществом, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Так, в процессе выполнения договора на восстановление критической инфраструктуры - строительство водопровода река Ингулец - Южное водохранилище для водоснабжения Кривого Рога, представители компании закупали строительные материалы через подконтрольные фирмы. Они поставлялись главному подрядчику уже с переплатой более 40% от рыночной стоимости.
Для имитации законности подозреваемые готовили коммерческие предложения с искусственно завышенными ценами, которые в дальнейшем включали в отчетность и акты выполненных работ. Такие "расчеты" закладывались еще на этапе формирования сметы. По заключению экспертов общая сумма убытков составляет более 240 млн грн.
Во время проведения обысков в офисах компаний и по месту жительства подозреваемых изъята документация, техника и другие носители информации, подтверждающие совершение преступления.
Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
І суди які затягують справи проти держави та навіть якщо виграєш, то дієвого механізму примусити виконувати рішення немає.
вийдуть через тиждень під заставу в пару сотень тисяч і продовжать красти
Нагадайте, хоч одного посадили за розкрадання?
Хоч хтось покараний? Вже давно всі забули. А про 650 млн. грн, авансовані МО України фірмі дружини Розенблата ще в 22-му році хтось пам'ятає? Як і про "яйця по 17" від Рєзнікова.
Що буде цим ідіотам- співпраця зі слідством і по 100 К грн. перекажіть на ЗСУ. І далі підуть красти.
Мабуть, був у долі, щоб перед втечею з посади, хоть копієчку … на квитки там, харчування, теє, сеє… А зеленський, про це заробітчанство його довірених служок, ні сном, ні духом???
Ну, тепер портновські, ці «гроші повернуть», як оті, діамантові прокурорські!….??
що погано лежить , а при цьому
фінансів не вистачає на зброю для нашої армії ,
щоби захисти Україну !!
Всі дають розумну пораду - не красти !!
Але як тільки потрапляють до влади багато з них ,
то теж будуть красти !!
Цю хворобу потрібно лікувати і негайно 🙁
Судить будут какого нибудь Василя или Петруху работающего с бумажками и перебивавшемуся от зарплаты до зарплаты...
Такие суммы без "гражданина начальника" не делаются - меры, губернаторы, депутаты