Ситуация в Сумской области стабилизирована. Мы отбили Андреевку, а в Юнаковке продвинулись от 200 до 700 метров, - Сырский

В свое время наша Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с войсками КНДР - около 70 тысяч.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это позволило нам ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - убеждает Сырский.

Александр Сырский

По его словам, в апреле 2025 года российские части - а это около 60 тысяч человек (в частности, две десантно-штурмовые дивизии, десантно-штурмовые бригады, бригады морской пехоты) - получили задание переместиться на новые направления боевых действий и пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, и тем самым увеличить темп вражеского наступления.

"Но наши активные действия в Глушковском районе Курской области РФ сорвали эти планы. В результате, эти части не были передислоцированы на другие направления. Одна из бригад, которая уже двигалась на Покровское направление, была возвращена снова на Курское направление", - пояснил он.

Также Сырский отметил, что сейчас около 10 тысяч российских военных ведут боевые действия именно в Глушковском районе, на российской территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ продвинулись на 200 метров в сторону Сум. ВСУ оттолкнули их на 400 метров, - Зеленский

Учитывая такую ситуацию, российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек. Две десантные дивизии, еще четыре основные бригады ВС России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены на Северослобожанском направлении. Враг ведет там наступательные действия, которые в настоящее время остановлены по рубежу Кондратьевка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка, и дальше эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию российской федерации. Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", - отметил Сырский.

"Вы знаете, что нашей группировкой руководит бригадный генерал Олег Апостол, который был назначен на должность командующего Десантно-штурмовых войск. Руководит достаточно удачно. Мы контролируем около 90 квадратных километров территории Глушковского района Курской области РФ, и это наши упреждающие действия в ответ на возможное наступление противника", - резюмировал он.

А якби на четвертий рік війни, створили ЯКІСНІ фортифікаційні споруди на кордонах Сумської області, чи не допомогло б це СОУ ефективніше відбивати натступ росіян? Чи таке свавілля з їх боку не очікувалось в нашому ГШ?
22.06.2025 10:37
+18
Це брехня, розрахована на ідіотів.
22.06.2025 10:47
+14
Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи, - Сирський

Ось в чому "проблема" була...
22.06.2025 10:37
Ні,засланець.
22.06.2025 12:55
А якби на четвертий рік війни, створили ЯКІСНІ фортифікаційні споруди на кордонах Сумської області, чи не допомогло б це СОУ ефективніше відбивати натступ росіян? Чи таке свавілля з їх боку не очікувалось в нашому ГШ?
22.06.2025 10:37
А красти як?
22.06.2025 10:39
Я тобі скажу по секрету що війна вже йде 12 років. Тому напрошується до тебе питання, чий крим?
22.06.2025 11:18
От прям 12 років з однаковою інтенсивністю. А Крим можна запити холодною водою.
22.06.2025 13:02
Нелоха і будьонава , ти шо бл не знав? Це ж вони його відвоювали ще в тому році.
22.06.2025 13:02
Перехід на армійські корпуси дозволить йти в контрнаступи, - Сирський

Ось в чому "проблема" була...
22.06.2025 10:37
По Україні вже корпусів з п'ять розсікає по вулицях на бусіках в пошуках "бажаючих бути оповіщеними та запрошеними".
22.06.2025 10:42
Стабилизець.
22.06.2025 10:38
Основная задача ЗСУ на сегодняшний день это как можно большее уничтожение живой силы и техники цапов, полагаю освобождать небольшие сёла можно только если при этом будут минимальные потери с нашей стороны.
22.06.2025 10:39
У кацапів більше зброї. Яка мінімальна втрата з нашої сторони... По них мабуть шмаляють всім що є.
22.06.2025 10:53
А де наша зброя? Пройшло 11 років війни. Трильйони вкрадені, а зброї, як не було так і немає.
23.06.2025 11:08
Якби зброї не було - не було б і України.
І так, у кацапів більше зброї - бо кацапів більше, у них набагато більше грошей, набагато потужніша промисловість і союзники у них поставляють їм більше озброєння.
Чи ви не розумієте, що у них просто банально більші можливості?
23.06.2025 11:44
Коли зараз на Сумщину лізе 60 тис кацапів - це відтягує чи притягує - на Курщину зайшли гарно - повоювали і виходити бо коли відступали під примусом - покинули там чи не всю техніку і дрони ганялись за нашими солдатами
22.06.2025 10:40
Відтягнули з Донбасу на Сумщиніу....геніально
22.06.2025 10:41
Це брехня, розрахована на ідіотів.
22.06.2025 10:47
Ідіотів варто заспокоїти.
До приїзду санітарів.
22.06.2025 11:41
Більшість вірить. Хоча тактичний успіх, якщо він є, а не чергова локшина, який вимірюється сотнями метрів це ні про що. Сьогодні зранку зайшли, а ввечері вже можуть і вийти.
22.06.2025 13:07
Особливо цинічно чути про "курський напрямок", коли бої йдуть під Юнакієвкою!
22.06.2025 15:09
план рашистський,який виконує "сирий" , відтягувати українську армію і західну війскову допомогу на ті території, з яких так чи інакше їх буде вибито,але які не задіяні в захисті тих українських територій,котрі за часи "сирого" були окуповані рашистом...
22.06.2025 10:47
Тобто нас стабільно витісняють уже і з Сумщини. Бо не змогли там укріпити оборону за три роки
22.06.2025 10:51
І з Доннечинни, Луганщини, Харківщини, Херсонщини, Запорізької області. Така загальна тенденція.
22.06.2025 13:10
******* чи не *******?
22.06.2025 10:52
Швидше за все *******
23.06.2025 11:10
Здало разом з зелупами 3600 кВ.км України за 24 рік і знищило людей в м'ясних штурмах. ***** плеще в долоні.
22.06.2025 10:58
Не знаю, що робить *****-пуйло. Але 74% українців підтримують діяльність президента. Це мене більше непокоїть і дивує.Бо пуйло колись помре, а ідіотизм ( особливо в таких маштабах) не лікується.
22.06.2025 13:15
Не бреши, практично не бачу сьогодні ідіотів, які підтримують зелену шантрапу, крім місцевої влади, якій так званий гарант дав індульгенцію на злодійство і корупцію.
23.06.2025 11:12
Пане совковий генерале, перестаньте перемоги міряти територіями. Міряйте людьми. Ну будьласочка!
Який контрнаступ ви плануєте? Мясний? Сподіваюсь все ж у вас є більш цікавий план...
22.06.2025 11:08
Воно крім м'ясних штурмів не важливих замінованих посадок нічого не може. Зелена шантрапа за допомогою совкових командуючих, родичі яких знаходяться на Московщині, створила конвеєр смерті з українців.
23.06.2025 11:15
6000+ тіл тільки з курського напрямку...
22.06.2025 11:18
У сросіяк була лінія оборони суровікіна,яку вони зробили за кілька місяців,яка звила на 0 наступ ЗСУ, може хтось пам'ятає як називається чи називалась лінія оборони зі сторони України,і де вона знаходиться чи знаходилась,яку напевне вибудували за 3 роки повномоштабної війни?
22.06.2025 11:30
Ніяких ліній оборони зі сторони України немає. Тільки лайномарахфон показує канави зліплені з гівна і палок
23.06.2025 11:17
Ситуація на Сумщині стабілізована. Ми відбили Андріївку, а в Юнаківці просунулися від 200 до 700 метрів, - Сирський Джерело: https://censor.net/ua/n3559254
"Потужний" результат курської авантюри від такого ж "потужного" ішака. Але обкурене чмо тепер вже мовчить, а віддувається його ставленик.
22.06.2025 11:49
Пене Сирський! Годі вже у вічі брехати!
Навіть й не черврніє!
Армія рф в 20 км від Сум, і це називається "стабілізована" ситуація?!
А здобутки Сирського ще величніші, - просунулись аж на 200-700 метрів,
коли русня за добу пройшла 21 км й підійшла в притул до самого міста!
22.06.2025 12:20
Орки пройшли від Новенького на кордоні до Юнаківки 13 км за три з половиною місяці бо в Новенькому вони були в кінці лютого.
22.06.2025 12:58
Хітрий жук Сирський)))) з початку він був проти корпусів, але зараз погодився))) Потім корпусам поставить задачу наступу, із за відсутністю людей та совкового методу управління, корпуса об…ся, тоді можна казати що корпуса не ефективні…
Хітрун)))
22.06.2025 12:31
Звання роздадуть керівникам корпусів, після коли корпуса з наступом обіс-ця, звання у генералів ніхто не забере назад))))
22.06.2025 21:42
порада для Головнокомандуючого, Вам не просто, не оправдовуйтесь ні перед ким, не відволікайтесь на диванну мерзоту, робіть свою справу, прийде час оцінять.
22.06.2025 12:58
А шо бл уйопок шашличний, зараз тобі мізків не вистачає оцінити дії сина курських виплядків?
22.06.2025 13:07
ГШ рф вже неодноразово подякував.
22.06.2025 13:24
А в чому заключається робота цього командуючого? Як більше вгробити українських солдат. Сьогодні даже без військової освіти солдат каже, що піхота закінчується там, де починаються дрони, але сирському на це насрати. Не він і не його домашня челядь гине в недоокопах.
23.06.2025 11:22
тупий ЧОБОТ, заїбав вже інтригами
22.06.2025 13:30
Шо меле це кремлівське сирло!!!!! Кожного дня здаються території і населені пункти!!!! Де фортифікаційні споруди? Де ракети? Де адекватне командування??? Терміново повертайте Залужного!!!!
22.06.2025 14:20
А вы уверены, что залужный на это согласен или на этом этапе войны это будет прям панацея?
23.06.2025 06:54
Господи-помоги тебе ВОИН!!!
22.06.2025 15:28
Це таке просування, чи ще меньше у орків було 23-24 роках - зараз по 5-10 км. на добу. В якому місці карти стабілізація? Тіки одне є стабільним - це тропки з Колумбії та Латинської Америки в загалі - тут навіть і нічого не скажеш та не добавиш - орел - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
22.06.2025 18:31
в этом есть плюсы

прикорытные спикеры перестaли до лб о **** дуть в уши о том, нa что поменяют курскую облaсть.
22.06.2025 19:03
На кого розрахована ця інфа на четвертому році війни? Чи мають та Андріївка та ті 200-700 метрів якесь СТРАТЕГІЧНЕ значення? Скільки людей положили заради цього? Чи може правильніше було б відтягнутись на 5-10 км на підготовлені укріплення по вигідних рубежах? І, зберігаючи людей, нищити наступаючих? Тільки укріплень немає... А картинка "Звільнили Андріївку" є. А люди... Ну шо то в порівнянні з потужнопіаром?
22.06.2025 21:00
І Суми будуть обтрілювати не лише з градів, а й з мінометів
22.06.2025 22:06
Вилізло нарешті кремлівське чмо. Звільнили одне село і він вже у ефірі, а скільки сіл кацапи окупували за останні півроку. Де були твої коменти , сирок? Мерзота кремлівсько-дермаківська, пнх!!!
23.06.2025 10:59
 
 