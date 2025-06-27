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Кабмин назначил Алфёрова главой Украинского института нацпамяти. ФОТО

27 июня Кабинет Министров назначил Александра Алферова главой Украинского института национальной памяти.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКСК.

руководитель Института нацпамяти

Александр Алферов - украинский историк, теле и радиоведущий, общественный деятель. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины НАН Украины. Он является автором, соавтором и составителем 15 книг и более 100 научных статей.

С началом полномасштабного вторжения стал офицером ССО "Азов-Киев", с сентября 2022 года - офицер 3-й отдельной штурмовой бригады, начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала. Имеет звание майора запаса. Одновременно был главой экспертной группы по дерусификации в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дробович уволен с должности главы Института нацпамяти

Автор: 

Институт нацпамяти (305) история (2017) Кабмин (14041)


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Топ комментарии
+16
Про Алфьорова трохи не правильно. Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України. З його призначенням ені стало спокійніше за нашу історію і національну пам'ять. А дупу зеленим він точно не лизав.
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27.06.2025 22:20 Ответить
+11
Поздоровляю тебе синочку!
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27.06.2025 22:10 Ответить
+11
Будемо сподіватись що він не зеленим гнидам буде прислуговуватися, а Україні.
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27.06.2025 22:17 Ответить
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Поздоровляю тебе синочку!
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27.06.2025 22:10 Ответить
жоден, справжній притомний українець, не піде прислуговувати зеленим гнидам мародерам!
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27.06.2025 22:14 Ответить
Будемо сподіватись що він не зеленим гнидам буде прислуговуватися, а Україні.
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27.06.2025 22:17 Ответить
Про Алфьорова трохи не правильно. Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України. З його призначенням ені стало спокійніше за нашу історію і національну пам'ять. А дупу зеленим він точно не лизав.
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27.06.2025 22:20 Ответить
Це справжній історик-науковець, і головне - патріот України.

і єдине чого не вистачало, для повної поваги, це стати скоморохом при єрмачині?
з мудрістю у науковця, щось не дуже.
але ж, двадцять долярів, завжди двадцять долярів.
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27.06.2025 22:23 Ответить
а які варіанти? 73% українців, а не китайців обрали таку владу. тепер маємо те, що маємо. влада владою, з часом вона змінюється і зміниться.. а Україна у нас одна. тому ваше накидування тут на Алфьорова зовсім недоречне.
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27.06.2025 22:27 Ответить
ой! вибачте!
слався слався слався!
чергова зелена гнида мародер.
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27.06.2025 22:28 Ответить
не вибачайтесь. я за зелених ніколи не голосував. але ми - меншість. а суть демократії така - кого обрала більшість, той і керує країною.
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27.06.2025 22:50 Ответить
Перший раз бачу,щоб гіпопотам і тут і там ,кукурікав як півень...
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27.06.2025 23:44 Ответить
Ви дивитесь Ютуб-канал Алфьорова? Схоже, що ні. 😊 Тому і пишите, аби писати.
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27.06.2025 22:31 Ответить
назвіть мені хоч одного чиновника від зе!шобли, порядну людину!!!
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27.06.2025 22:34 Ответить
І це погано. Хоча можк назвати Залужного.
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27.06.2025 23:54 Ответить
Лайно лахтинське, ваші дешеві маніпуляції ні до чого не призведуть. Бо для кожного свідомого українця ворогами перш за все є ви, кацапські фашисти! І служать українці - Україні, а не "зеленим гнідам".
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28.06.2025 00:45 Ответить
так він Олександр чи Барон Алфьоров??на нашивках як раз барон
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27.06.2025 22:32 Ответить
Й доречі, це може бути впливовішим для України у світі ніж принципове не піду до МРОДЕРНІ- котрій начхати на українську нацпам"ять від слова ЗОВСІМ , партнери бабло там не дають -красти ні з чого .
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28.06.2025 00:00 Ответить
ти ким працюєш, рера? щось робиш, чи соціальщик?
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27.06.2025 22:21 Ответить
Ботом воно працює, на *****. Чи не видно дешеві маніпуляції?
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28.06.2025 00:47 Ответить
Нє всьо так адназначна.
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27.06.2025 22:21 Ответить
але він пішов!
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27.06.2025 23:35 Ответить
Точно - давайте всі українці здадуть Україну кацапні, аби тільки не прислуговувати "зеленим гнідам мародерам", як призиває кремлівська ботяра
Begemot Pepa

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Реєстрація: 08.03.2025
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28.06.2025 00:43 Ответить
Хоч одна порядна , чесна і патріотична людина серед цього кагалу буде.
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27.06.2025 22:16 Ответить
Людина достойна.
Може йому вдасться зупинити той "підручник з історії" України, в якому війну вже виграли Єрмак, Зеленський і пес Патрон... А "велике крадівництво" - стало частиною ПІДГОТОВКИ до великої війни...
https://censor.net/ua/blogs/3546656/u-sots-alnih-merejah-tochitsya-diskus-ya-navkolo-novogo-p-druchnika-stor-ukra-ni-dlya-11-klasu
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27.06.2025 22:16 Ответить
А з українським прізвищем нікого не було випадково? хоча про що я - це ж зелена влада!
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27.06.2025 22:22 Ответить
мені теж не сподобалось, пошукав походження прізвища, то по одній версії чисто кацапське, по іншій і він себе туди приписує, що його предком був сотник Оліферович по батькові, прівзвище Голуб, але мацкалі записали його Алфоровим чи що від по батькові, і типа це українське прізвище, ну таке собі. Це як Тєлєгіна/Грігян (тімашонка) придумала собі версії ніби її дід був Теліга, а кацапи написали Тєлєгін, бреше, дід її був Капітельман.
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27.06.2025 22:32 Ответить
мутний чувак - як і усі у цій мутноватій зеленій владі!
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27.06.2025 22:35 Ответить
наш міністр освіти теж був ****** какою людиною - але він творить просто зелене дикунство!
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27.06.2025 23:33 Ответить
😊 Ніт, він був завжди мутним. Для тих, хто цікавився.
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27.06.2025 23:56 Ответить
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27.06.2025 22:56 Ответить
На якого біса тобі українське прізвище? У цьому корінь усіх поблем мудрого наріду-суїцидника: керуються не здоровим глуздом, а за принципом "нравіцца-не нравіцца", навіть не намагаючись у чомусь розібратись.
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27.06.2025 23:35 Ответить
ну дуже дивно що долю українського народу вирішують мутноваті типи з російським або семітським походженням!
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27.06.2025 23:40 Ответить
По-перше які докази "мутноватості" саме цього типа, що збентежило? І немає абсолютно нічого дивного, бо сам народ захотів, щоб його долю вирішували не етнічні україці, хіба ні? Ну і всі ми прекрасно знаємо, що проти наших бійців воюють тисячі етнічних українців і їх українські прізвища ніяк не заважають їм вбивати громадян України. Лише ідіот буде оцінювати корисність особистості для нації за прізвищем, а не за реальними діями.
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28.06.2025 00:02 Ответить
долю українського народу вирішують мутноваті типи з російським або семітським походженням! 73% мудрого українького наріту
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28.06.2025 01:29 Ответить
Слава Богу, хоч один професійний фахівець-патріот буде на критично важливому напрямку. Тепер свинорилим буде неможливо перебріхувати нашу історію і знищувати пам'ять нації. Успіхів і сил Олександру.
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27.06.2025 22:25 Ответить
Судячи по призвіщу - справжній патріот України, як єврей зєлєнской
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27.06.2025 22:26 Ответить
Судячи по тому, що ти невіть не знаєш. хто це, з патріотами Украхни ти й близько не знайомий.
Алфьоров - історик, популяризатор справжньох української історії, 3 роки воював у складі Азову, звільнився пару тижднів тому (він багатодітний батько, має право).
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28.06.2025 00:50 Ответить
Наперед нема чого хвалити.
Все дається знати в процесі і результаті.
Вже суперпатріотичною риторикою найдосвідченішого ситі по горло,а результат навіть не нульовий,а в мінусі.
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27.06.2025 22:30 Ответить
Це дуже важливо кого назначають головою Українського інституту нацпам'яті.
В Українському науковому інституті Гарвардського університету майже завжди всім крутили поляки. І що ви їм скажете, коли вони прикриваються іменем Гарварду (в той час як Гарвардський університет їх не фінансує).
А що єврейські дослідники ліплять з Петлюри!

Звичайно, голова Українського інституту нацпам'яті не повинен писати про "Глобус України", али він повинен бути патріотом України.
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27.06.2025 22:35 Ответить
так все це вірно - але хоча б для пристойності він не повинен бути росіянином!
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27.06.2025 22:37 Ответить
Цікавий зігзаг в біографії Алфьорова: З 2012 року до початку війни студент заочного сектора Київської православної богословської академії (2 курси).
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28.06.2025 01:02 Ответить
Православної Церкви України
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28.06.2025 01:33 Ответить
Це той, що футболками, в інтернеті гендлює?
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27.06.2025 22:54 Ответить
Хто завгодно - аби не українець.
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27.06.2025 23:02 Ответить
Крутий аргумент, як для русні!
Ну хоча б не про дупи, і то добре!
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27.06.2025 23:32 Ответить
Чисто по історії- дуже цікаво розповідає навіть для мене (студенти істфака завжди думали що я знаю предмет краще їх преподів).
Але в кількох випусках трохи загравав до зевлади, порівнював його з Петлюрою. Ну в принципі може і схожі- що один популіст що інший. Тільки Петлюра із ревнощів розстріляв героя Болбочана, а Зеленський просто вислав Залужного подалі
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28.06.2025 02:56 Ответить
 
 