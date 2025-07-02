Дети "слуги народа" из Кривого Рога и местного чиновника получили от облсовета путевки на отдых в Венгрию, - СМИ

Днепропетровский облсовет летом 2023 года отправлял группу детей из Криворожья на отдых в Венгрию. Среди них были и дети депутата от "Слуги народа" и местного чиновника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свої Кривий Ріг".

Как отмечается, путевки должны были получить более сотни детей из семей участников боевых действий, погибших защитников, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц. Об этом дважды отчитывался председатель Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа" Николай Лукашук на собственных страницах в соцсетях.

Впрочем, как выяснили журналисты СВОИХ, в списке счастливчиков оказалась старшая дочь заместителя председателя Металлургического райсовета Александра Кучера. А также двое детей депутата Днепропетровского облсовета Татьяны Чабановой.

СМИ посчитали: согласно декларации, официальный доход семьи Александра Кучера в 2023 году составил более 600 тысяч грн или более 50 тысяч в месяц. Татьяны Чабановой - более 1 млн грн в год (включая продажу квартиры, вероятно, в Ирпене за 580 тысяч грн). В 2024 она указала, что получила более 300 тысяч зарплаты от партии "Слуга народа".

Выглядит так, что эти две семьи не подпадают под статус малообеспеченных. Многодетных также. Ведь в декларации депутата и чиновника указано по двое детей.

Журналисты решили спросить у чиновников, под какую именно категорию подпадают их дети, что им предоставили бесплатный отдых за границу. Кучер после того, как услышал вопрос, бросил трубку. А Чабанова отказалась отвечать по телефону.

"Пожалуйста, делайте мне официальный запрос, я предоставлю ответ. До свидания", - сказала она журналистке.

Из постов Лукашука видим, что организацией поездок занимался Днепропетровский облсовет, который он возглавляет, а также Днепропетровская областная ассоциация органов местного самоуправления и венгерские партнеры по приглашению Украино-Венгерской торгово-промышленной палаты.





Неизвестно, руководствовался ли облсовет при формировании списков партийным принципом. Ведь Лукашук и Чабанова избрались в облсовет от "Слуги народа". Согласно открытым источникам, Татьяна с 2021 года и по сей день является секретарем Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа". А Кучер прошел в Металлургический райсовет от "слуг", но сложил мандат ради должности заместителя главы района.

СВОЇ уже подготовили информационные запросы к чиновникам.