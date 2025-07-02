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Новости Фото Коррупция в Украине
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Дети "слуги народа" из Кривого Рога и местного чиновника получили от облсовета путевки на отдых в Венгрию, - СМИ

Днепропетровский облсовет летом 2023 года отправлял группу детей из Криворожья на отдых в Венгрию. Среди них были и дети депутата от "Слуги народа" и местного чиновника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свої Кривий Ріг".

Как отмечается, путевки должны были получить более сотни детей из семей участников боевых действий, погибших защитников, многодетных семей, внутренне перемещенных лиц. Об этом дважды отчитывался председатель Днепропетровского облсовета от партии "Слуга народа" Николай Лукашук на собственных страницах в соцсетях.

Впрочем, как выяснили журналисты СВОИХ, в списке счастливчиков оказалась старшая дочь заместителя председателя Металлургического райсовета Александра Кучера. А также двое детей депутата Днепропетровского облсовета Татьяны Чабановой.

СМИ посчитали: согласно декларации, официальный доход семьи Александра Кучера в 2023 году составил более 600 тысяч грн или более 50 тысяч в месяц. Татьяны Чабановой - более 1 млн грн в год (включая продажу квартиры, вероятно, в Ирпене за 580 тысяч грн). В 2024 она указала, что получила более 300 тысяч зарплаты от партии "Слуга народа".

Выглядит так, что эти две семьи не подпадают под статус малообеспеченных. Многодетных также. Ведь в декларации депутата и чиновника указано по двое детей.

Журналисты решили спросить у чиновников, под какую именно категорию подпадают их дети, что им предоставили бесплатный отдых за границу. Кучер после того, как услышал вопрос, бросил трубку. А Чабанова отказалась отвечать по телефону.

"Пожалуйста, делайте мне официальный запрос, я предоставлю ответ. До свидания", - сказала она журналистке.

Из постов Лукашука видим, что организацией поездок занимался Днепропетровский облсовет, который он возглавляет, а также Днепропетровская областная ассоциация органов местного самоуправления и венгерские партнеры по приглашению Украино-Венгерской торгово-промышленной палаты.

путевки для детей чиновников
путевки для детей чиновников

Неизвестно, руководствовался ли облсовет при формировании списков партийным принципом. Ведь Лукашук и Чабанова избрались в облсовет от "Слуги народа". Согласно открытым источникам, Татьяна с 2021 года и по сей день является секретарем Криворожской городской организации политической партии "Слуга народа". А Кучер прошел в Металлургический райсовет от "слуг", но сложил мандат ради должности заместителя главы района.

СВОЇ уже подготовили информационные запросы к чиновникам.

Автор: 

Венгрия (2026) дети (6612) Кривой Рог (1413) отдых (390) Слуга народа (2638) Днепропетровская область (4179) Криворожский район (140)


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Топ комментарии
+11
Придєт вєсна сажать будєм...
Розсадили по місцям прибутковим
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02.07.2025 13:06 Ответить
+10
****..хазяяви життя.
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02.07.2025 13:04 Ответить
+10
Совок у вишиванках... Нарід в захваті!
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02.07.2025 13:06 Ответить
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****..хазяяви життя.
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02.07.2025 13:04 Ответить
А чого так слабо? До якоїсь угорщини... Чи це щоб потім попросити притулку у орбана?
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02.07.2025 13:05 Ответить
Придєт вєсна сажать будєм...
Розсадили по місцям прибутковим
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02.07.2025 13:06 Ответить
Совок у вишиванках... Нарід в захваті!
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02.07.2025 13:06 Ответить
У, ненавиджу!
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02.07.2025 13:08 Ответить
Знает весь двор,
мой приговор-
"слуга народа"
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02.07.2025 13:10 Ответить
Це все Орбан організував, тварина кремлівська.
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02.07.2025 13:11 Ответить
А списки дітей Орбан власноручно складав і затверджував?...
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02.07.2025 13:14 Ответить
Так і починається, з дитинства, корупція в Україні!
А діти Захисників України, отримали грамоти та «цінні одноразові» подарунки?? Таких слуг від зеленського, і повісити не гріх, за використання ними свого службового становища!!?
В ОПУ і ВРУ, таких служок вітають??
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02.07.2025 13:12 Ответить
кривий ріг на 98% за зелю і партію голосував. не подобається? хай самі собі розказують, хто там винен.
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02.07.2025 13:14 Ответить
клятий порошенко!
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02.07.2025 13:14 Ответить
Через цих мразот, чиїсь три дитини які підпадають під вимоги, не поїхали.
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02.07.2025 13:14 Ответить
Нічого дивного - таку владу обрав ''мудрий'' народ.
Діти ''слуг народу'' Зеленського це вища каста суспільства.
Це ж не ''другосортні'' Українські діти...
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02.07.2025 13:15 Ответить
не трогайте детей, им войной детство изгадили. помню один великий рассуждал как правильные дети пойдут в школу, неправильные будут сидеть в подвалах, - результат оказался поганым для всех
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02.07.2025 13:15 Ответить
Не ври кацап, хотя для тебя это равносильно сдохнуть.

https://www.stopfake.org/ru/lozh-petr-poroshenko-poobeshhal-chto-deti-donbassa-budut-sidet-v-podvalah/ Ложь: Петр Порошенко пообещал, что дети Донбасса будут сидеть в подвалах

В полной версии его видеовыступления президент Украины говорит не о том, что Украина будет давить на жителей Донбасса, а о том, что из-за того, что Донбасс отрезан от Украины вооруженными боевиками, страдают местные жители, вынужденные сидеть без пенсий и в подвалах.
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02.07.2025 13:42 Ответить
"путівки мали отримати понад сотня дітей з родин учасників бойових дій"

ну так они тоже, на колчаковских фронтах
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02.07.2025 13:15 Ответить
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02.07.2025 13:16 Ответить
Все правильно, вони ж вожді. Самі собі на шию навішали цих зелених ублюдків, що ж тепер скиглити.
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02.07.2025 13:16 Ответить
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02.07.2025 13:17 Ответить
В кривому розі усі питання у виконкомах вирішуються за гроші. Нема грошей проходь повз . Треба ліквідувати усі різноманітні комітети- вони тільки заробляють гроші собі в карман.
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02.07.2025 13:17 Ответить
Колєги по дружбі з Пуйлом.
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02.07.2025 13:18 Ответить
Рафік абсалутний неувіновнік
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02.07.2025 13:19 Ответить
за кордоном такі чиновники пишуть заяву на звільнення і відшкодовують кошти, а у нас ***
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02.07.2025 13:24 Ответить
А в чому новина? Завжди було так.
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02.07.2025 13:25 Ответить
Цей слуга вже вважається баригою, чи ще ні?
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02.07.2025 13:35 Ответить
У них корочек и довидок про службу родине будет побольше,чем у любого настоящего фронтоавка,любой суд пройдут в выйгрышном положении.
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02.07.2025 13:36 Ответить
Тому "кідераси" у нас рахують середню зарплату і пенсію.
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02.07.2025 13:44 Ответить
Тиждень...ні про що..організм дитини навіть прилаштуватись не встиг..
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02.07.2025 13:44 Ответить
А що їм залишалося робити, коли всі діти з тієї групи мабуть у один голос заявили що без цих двоїх взагалі відмовляються їхати закордон відпочівати?
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02.07.2025 13:44 Ответить
 
 