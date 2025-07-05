Авто работника оборонного предприятия подорвали в Одессе: задержан завербованный российскими спецслужбами житель Запорожья. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром субботы, 5 июля, совершил теракт в Одессе.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль.

Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, фигурант установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта. Вследствие взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжелые телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находился СВУ, полностью уничтожено.

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Как сообщает Офис генпрокурора, за рулем транспортного средства находился работник предприятия, занимающегося оборонными заказами.

Отмечается, что после подрыва агент пытался уехать из Одесщины, надеясь "залечь на дно". Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции "по горячим следам" разыскали и задержали его.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Вражескому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина.

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