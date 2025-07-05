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Авто работника оборонного предприятия подорвали в Одессе: задержан завербованный российскими спецслужбами житель Запорожья. ФОТО

затримання

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали агента российских спецслужб, который утром субботы, 5 июля, совершил теракт в Одессе.

Об этом сообщают Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается,

Как установило расследование, по инструкции российской спецслужбы агент заложил заранее подготовленное самодельное взрывное устройство (СВУ) под указанный куратором автомобиль.

Чтобы обеспечить видеотрансляцию взрыва в режиме онлайн, фигурант установил телефон с удаленным доступом для врага напротив спланированного места теракта. Вследствие взрыва пострадал гражданский мужчина: он получил тяжелые телесные повреждения, а транспортное средство, под которым находился СВУ, полностью уничтожено.

Смотрите также: Автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщает Офис генпрокурора, за рулем транспортного средства находился работник предприятия, занимающегося оборонными заказами.

Отмечается, что после подрыва агент пытался уехать из Одесщины, надеясь "залечь на дно". Впрочем, сотрудники СБУ и Нацполиции "по горячим следам" разыскали и задержали его.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Вражескому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что автомобиль взорвался в Одессе, пострадал мужчина.

Читайте также: Взрыв автомобиля в Одессе квалифицирован как попытка теракта, - СБУ

Автор: 

Одесса (7972) Одесская область (3715) СБУ (20152) теракт (2325) Одесский район (228)


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Топ комментарии
+6
Ну скільки ще можно!!! Та по законам військового стану РОЗСТРІЛЯЙТЕ,показово,пару таких ідіотів і відразу відпаде охота отримувати швидкий прибуток !!!!
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05.07.2025 20:58 Ответить
+5
Потрібно на період дії режиму воєнного стану, тобто тимчасово ввести у Кримінальний кодекс України таку виняткову міру покарання, як "смертна кара". Для таких злочинів, як "терористичний акт" (ст.258) і "диверсія" (ст.113), що спричинили загибель однієї чи більше людей.
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05.07.2025 20:59 Ответить
+3
Translator

підара надо було на місті без суда та слітства
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05.07.2025 21:01 Ответить
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Ну скільки ще можно!!! Та по законам військового стану РОЗСТРІЛЯЙТЕ,показово,пару таких ідіотів і відразу відпаде охота отримувати швидкий прибуток !!!!
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05.07.2025 20:58 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.07.2025 21:15 Ответить
Жаль шо немає такого закону, на який ви ссилаєтесь. То при йосьці сраліну був.
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05.07.2025 21:17 Ответить
заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій

СБУ часом не підкаже - де можна купити вибухівку для "саморобного" вибухового пристрою.
Інакше ця інформація - для ідіотів - імітація киплячої діяльності СБУ...
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05.07.2025 20:59 Ответить
Інгредієнти для вибухівки можна купити в будь-якій господарській крамниці. З детонаторами трохи складніше
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05.07.2025 21:15 Ответить
Потрібно на період дії режиму воєнного стану, тобто тимчасово ввести у Кримінальний кодекс України таку виняткову міру покарання, як "смертна кара". Для таких злочинів, як "терористичний акт" (ст.258) і "диверсія" (ст.113), що спричинили загибель однієї чи більше людей.
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05.07.2025 20:59 Ответить
Згідно винятку у статті 2 "Смертна кара під час війни" Протоколу N 6 до "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", який стосується скасування смертної кари : "Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару за діяння, вчинені під час війни або невідворотної загрози війни;
таке покарання застосовується лише у випадках, передбачених цим законодавством і згідно з його положеннями.
Держава повідомляє Генерального секретаря Ради Європи про відповідні положення цього
законодавства."
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05.07.2025 21:09 Ответить
А слуги депудятли про це знають?
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05.07.2025 21:26 Ответить
Та їм пох.
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05.07.2025 21:31 Ответить
До речі: ідентифіковані рашисти, що зараз обстрілюють міста і селища України, після введення смертної кари за тероризм з людськими жертвами у ККУ можуть бути засуджені до смертної кари заочно.
А виконання цих вироків - це вже інша справа.
Головне, що ці нелюді будуть все життя ходити в касках і оглядатись через кожні 2 хвилини.
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05.07.2025 21:39 Ответить
Translator

підара надо було на місті без суда та слітства
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05.07.2025 21:01 Ответить
Зараз Україна відповість к@ц@п@м відеозверненням Зеленського🤦‍♀️
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05.07.2025 21:05 Ответить
не переживайте за затриманого. його тихенько обміняють на якогось терпилу
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05.07.2025 21:10 Ответить
А під тєрпілою, кого маєш на увазі?
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05.07.2025 21:29 Ответить
Не вбили при затриманні? Шкода.
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05.07.2025 21:13 Ответить
"...завербованого російськими спецслужбами мешканця Запоріжжя..." Джерело: https://censor.net/ua/p3561738

В Адесє не знайшлося свого запроданця?
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05.07.2025 21:15 Ответить
Вибухівку в задницю і хай летить в рашку за баблом.
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05.07.2025 21:16 Ответить
Конечно расстрелять надо эту свинособаку! И только расстрелять. Не ждать когда его обменяют!
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05.07.2025 21:17 Ответить
 
 