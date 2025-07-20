Сбитая сотрудником прокуратуры женщина скончалась в больнице. Молочный был пьян за рулем, - Кравченко.. ФОТО
Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что вчера на Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия.
"Это Андрей Молочный, не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - отметил Кравченко.
По его словам, Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования - 1,77 промилле.
"Мы будем настаивать на применении меры пресечения сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога. Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде", - добавил Кравченко.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что работник прокуратуры Молочный сбил женщину на пешеходной зоне в Киеве и пытался скрыться с места ДТП.
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відпустять через рік.
В Одесі чергова жесть за участі ТЦК. Працівники ТЦК ледь не до смерті побили лікаря, який приїхав з Харкова на роботу.
Працівники ТЦК виловили чоловіка, побили та затягнули в бус. А після цього вдарили декілька разів дверима авто по голові.
Наслідок. Перелом ребер, пробита легеня. Зараз чоловік в тяжкому стані знаходиться у реанімації.
Спочатку працівники ТЦК взагалі не хотіли надавати йому медичну допомогу і повезли на ВЛК. Але лікар комісії наполіг на госпіталізації. І це врятувало життя.
Чергове проросійське чмо вчинило злочин, але малороси традиційно йому носіння вишиванки приписують.
Пишу про його підлеглих прокурВорів-інвалідів, якщо досі хто не зна чи вже забув.
Вангую, що чекатимемо довго...
Якби керівництво поліції та прокуратури разом взялись за наведення порядку з даною проблемою то все б швидко вирішилось.
Сімейні клани, в СБУ, ГПУ, податковій, митниці, МСЕК, стоматологів….
Але, під щільним контролем хєрантів, і, такого собі, «Конституційного Суду», з мудрилами від ригоАНАЛІВ, при посадах!!!
Тому, Сірійці роблять дієві висновки, дивлячись, на Українських «реформаторів» щодо виведення з України грошової маси»!!
Єдиний шанс ще був за Юща, але як написав Обама про той період "до влади прийшли люди які хотіли заробляти гроші". Фактично тоді і просрали все коли дозволили бджоляру повернути ригів до влади.
Курва, Луценко вже СКІЛЬКИ років НЕ генпрокурор?! Який рік в державі маємо зелений бедлам?!
Хто сьогодні у владі? Вже який рік?
****, та що з тим дебільним народцем таке, що йому так легко мозок вивернути, щоб ось так...
тепер питання: що він робив, щоб отримувати таку велику зп?
Непогано зрадники, але друзі по гумору влади прилаштували дітей, поки самі сидять у Москві...
Розлідувач Володимир Бондаренко написав більш детально звідки "ноги ростуть": спойлер - від Столара, Татарова...
Володимир Бондаренко:
"Працівник прокуратури Молочний Андрій Андрійович (2001 р.н.) здійснив наїзд на пішохода на пішохідній зоні по вул. Великій Васильківській. Збив жінку і втік з місця події. Але його затримано (посилання в 1 ком)
його батько Молочний Андрій Сергійович (1978 р.н.) є партнером людини на ім'я Царенко Дмитро Олександрович в фірмі ТОВ "ПРОДАКШН КОМПАНІЯ"
Царенко продюсер медіахолдинга LIVE проросійського нардепа Вадима Столара. Брат Царенка - Михайло є депутатом від Столара в Київраді. Столар намагається повернути собі статус "смотрящєго" за Києвом. Він партнер не тільки Арахамії але й Татарова, які допомогли Столару вивезти його пУголового нардепа Дмитрука в Англію
можливо й сопливого прокурьонка Молочного витягнуть
до речі, МОЛОЧНИЙ АНДРIЙ СЕРГIЙОВИЧ та БАХМАТОВ МАКСИМ IСАНОВИЧ (ака лєдокол, голова Деснянської РДА були засновниками ТОВ "УКРГЕЙМЕКСПОРТ" (33346016), що показує від кого лєдокол зайшов на Трою)
з'ясувалось, що батько прокурьонка Молочного - зрадник, який втік до мск
тобто синок зрадника займає посаду головного спеціаліста відділу кадрової роботи та державної служби Спеціалізованої прокуратури у сфері ОБОРОНИ Центрального регіону
СБУ ау!"
Єфремов з деркачем, у курсі, як це по «схемі»…
Тварини!!!
Риги ональні як клопи, то засохнуть то оживуть аби кров пити вічно!!!
Подивимось, чи посадять його років на 20 і в самі короткі строки.
Не думаю, що цепадоо пахало на роботі. Для роботи є звичайні люди без даху, робочі коні і в одночас груши для биття одночасно.
А ці ******** «молочні» для нагород і почестей і швидкісного ліфту від дворника до головного спеціаліста який нух ..я не петрає, але циеічно знущається з підлеглих.
Я не знаю, що відбувається, але всі реХформи суцільне гімно, навіть гірше - руїна. Що на дорогах, що на вулицях суцільна вакханалія. Ще ніколи не було за кермом стільки обдолбаних, п'яних, зухвалих, агресивних покидьків, не було і стільки бидлоти яка не здатна засвоїти правила дорожнього руху. Начебто вже таки охрінітєльні тестування, така блдь жорстка конкуренція, то як ху...ня бидляча отримує посади, права????? Як???????
А де поліція???? Де вона є в таких випадках, де їх принциповість аби навести порядок на вулицях міст? Вся пішла в лупцювання обраних тецекашниками? Страх що робиться. Так розвалити все могли тільки іуди
Я вже нічого.не виключаю
Абсурд анархія тут правлять бал(
Суддя який збив військового ЗСУ на смерть в Києві досі не покараний, але то вже всі забули.
Ще є невеликі сподівання, що таки будуть зміни, але звідки вони підуть - поки не зрозуміло.
Хлопці зі зброєю, як вони самі постійно кажуть і нам тут погрожують. Час настав - ваш вихід!!
PS. Кажу наперед - нічого не буде. Співпобітника прокуратури відмажуть. Зате дуже скоро десь випадково "помре" черговий кріпак в воєнкоматі, смерті якого будуть радіти всі вищезгадані персонажі
в неї родичи є
Але прокурорів-інвалідів з пенсіями в 200К - не чіпатимуть. Бо ті- свої, вже вилужилися, стажем довели свою вірність. А цей - молодий, та й влип в таку халепу.... яка засліплює всі негативи прокуратури
Але,думаю,буде не так: Молочний трохи посидить,тим часом сім"ю загиблої спробуй купити і пресувати,сім"я напише ,що претензій не має,у інваліда Молочного МСЕК виявить купу смертельних діагнозів і його тихенько випустять на волю,під підписку,що він йде в ЗСУ бити клятого москаля до смерті...