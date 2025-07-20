Сбитая сотрудником прокуратуры женщина скончалась в больнице. Молочный был пьян за рулем, - Кравченко.. ФОТО

Сбитая работником прокуратуры на пешеходной зоне в Киеве женщина умерла в больнице.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что вчера на Большой Васильковской в Киеве произошла трагедия. Водитель в состоянии алкогольного опьянения вылетел на тротуар и сбил женщину и пытался скрыться с места происшествия.

"Это Андрей Молочный, не прокурор, но работник прокуратуры, государственный служащий. К сожалению, пострадавшая скончалась в больнице. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - отметил Кравченко.

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По его словам, Молочному уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины - нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти человека. Результат обследования - 1,77 промилле.

"Мы будем настаивать на применении меры пресечения сроком на 60 суток, в виде содержания под стражей без определения размера залога. Лично контролирую ход этого дела, как старший группы прокуроров, начиная с избрания меры пресечения, и буду поддерживать обвинение в суде", - добавил Кравченко.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что работник прокуратуры Молочный сбил женщину на пешеходной зоне в Киеве и пытался скрыться с места ДТП.