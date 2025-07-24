Рашисты убили семью из трех человек в Подлимане на Харьковщине. Оккупанты ударили ФАБом. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар авиабомбой по с. Подлиман на Харьковщине. Погибла семья.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Около 23:30 российские войска ударили ФАБ-250 с УМПК.

Повреждены домовладения, начались пожары.

Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района.

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