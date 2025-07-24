Рашисты убили семью из трех человек в Подлимане на Харьковщине. Оккупанты ударили ФАБом. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли удар авиабомбой по с. Подлиман на Харьковщине. Погибла семья.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Около 23:30 российские войска ударили ФАБ-250 с УМПК.
Повреждены домовладения, начались пожары.
Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.
Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий24.07.2025 09:23 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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Andrew Moon
показать весь комментарий24.07.2025 09:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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