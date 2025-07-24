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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Рашисты убили семью из трех человек в Подлимане на Харьковщине. Оккупанты ударили ФАБом. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удар авиабомбой по с. Подлиман на Харьковщине. Погибла семья.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Около 23:30 российские войска ударили ФАБ-250 с УМПК.

Повреждены домовладения, начались пожары.

Под завалами дома обнаружены тела трех человек. Погибла семья: 57-летняя женщина, ее 58-летний муж и их 36-летний сын.

Они были переселенцами из села Богуславка Изюмского района.

Читайте: Ракетный удар по Черкассам: в нескольких локациях города - пожары, 7 пострадавших, среди них - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

РФ обстреляла Подлиман в Харьковской области Погиб человек
РФ обстреляла Подлиман в Харьковской области Погиб человек
РФ обстреляла Подлиман в Харьковской области Погиб человек
РФ обстреляла Подлиман в Харьковской области Погиб человек
РФ обстреляла Подлиман в Харьковской области Погиб человек

Автор: 

обстрел (28678) ФАБ (27) Харьковская область (1323) Изюмский район (108) Подлиман (4)


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Ось так геноцид варварської орди проти українського народу ,бодай ви вже виздихали всі рашиські виродки ,коли вже здохне та нациська паскуда путін ?
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24.07.2025 09:23 Ответить
Помиться би тобі. В баньці...
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24.07.2025 09:40 Ответить
 
 