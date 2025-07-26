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Новости Фото Протесты против закона о НАБУ и САП
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Акция против закона о НАБУ и САП продолжается пятый день в Киеве. ФОТОрепортаж

В субботу, 26 июля, в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко снова собрались митингующие, которые выступают против принятого парламентом и подписанного президентом закона, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Фото с акции публикуют "УП" и "Укрінформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что вечером на площади возле театра им. Ивана Франко собрались около двух сотен участников акции.

протест

протест

протест

протест

протест

протест

протест

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

НАБУ (4444) Киев (25917) протест (5889) САП (2232)


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Топ комментарии
+13
Так тримати!!!

Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
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26.07.2025 21:36 Ответить
+9
Квартальний кодляк має надію що походять, набридне - та й забудуть.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
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26.07.2025 21:38 Ответить
+8
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26.07.2025 21:38 Ответить
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Так тримати!!!

Вогонь під дупою Зеленського не можна зменшувати.
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26.07.2025 21:36 Ответить
Самий справжній.
Бо це зараз у всіх Світових ЗМІ.

Репутація ЗЄлупи тупо тане на очах. І потрібно її довести до стану токсичності.
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26.07.2025 21:55 Ответить
А зменшують чув ; Єрмак нажуй" і не чув Зеля /туди/. А повинно бути навпаки бо виглядає що обслуга погана а Зеленський добрий навіть закон новий подав, який не буде проголосований.
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26.07.2025 22:45 Ответить
Квартальний кодляк має надію що походять, набридне - та й забудуть.
Тим більше що вже насцяли в очі і вуха вумному наріду та партнерам.
Тепер йде процедура тягання осла за хвіст.
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26.07.2025 21:38 Ответить
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26.07.2025 21:38 Ответить
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26.07.2025 21:46 Ответить
та й дорожче, мабуть.

такий пес коштує сотню безродних безуглих
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26.07.2025 22:45 Ответить
Українці таки стануть суверенами і обʼєднаються з Європою ,так знадобиться 40 років але україно фобна система буде зруйнована і люстрована, а постане нова демократична Україна з національним урядом..
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26.07.2025 21:47 Ответить
І зі студентів у 2013 сміялися
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26.07.2025 21:55 Ответить
Ну сміялися ті, хто потім стояв за горілку на Антимайдані і просив іжу у протестувальників Майдану. 😁
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26.07.2025 22:01 Ответить
Подяка й повага!!! ДІТОЧКИ, ВИ КРУТЕЗНЕ МАЙБУТНЄ СВОЄЇ КРАЇНИ !
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26.07.2025 22:02 Ответить
Узурпатор влади оярмував антикорупційні органи за 16 годин: породив "закон", провів у Раді й підписав. Знімати ярмо (залежність від злочинців у владі) - узурпатор не поспішає.
Тим часом справи проти злодіїв (де головний фігурант - Зеленський) руйнуються.
Дуже сумнівно - що узурпатор допустить зняття ярма з антикорупційних органів, бо це загрожує узурпатору ув'язненням.
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26.07.2025 22:02 Ответить
Тобі до віку не відмитися.Це по вашому по квартальські.Ви з Єрмаком по вуха обісралися.Для проформи -вигони його,якийсь відсоток рейтинга піднімеш.
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26.07.2025 22:20 Ответить
Ти на українському сайті москворота чіпуха,пиши українською,або зникни у тухесі зепідара
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26.07.2025 22:30 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/57010 Борислав Береза:
Ці ті громадяни України, які вже зрозуміли, що владу не треба любити чи ненавидіти. Що владу потрібно оцінювати по справах, які роблять життя громадян кращим чи гіршим, а державу сильнішою чи слабкішою.
Не треба робити з влади кумирів. Це доля слабких та малодушних. Владу необхідно підтримувати в тому, що йде на користь державі та суспільству і владу необхідно критикувати за неприпустимі, помилкові чи ганебні дії та рішення. Критика - це не образа, а вказівка на помилку, яку необхідно, як мінімум, не повторити і, як максимум, виправити. При цьому владу завжди необхідно контролювати, а влада має берегти свою репутацію. Інакше буде, як у Росії та Білорусі. Безконтрольність влади призводить до диктатури та узурпації. До речі, в Україні паростки цього вже є.
До влади треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави. Не схилятися перед нею, а ОЦІНЮВАТИ. По справах. Але чесно. І якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно підтримати владу. Це цивілізовані відносини громадянина та влади у ********* західному суспільстві. Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже, бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу по-приколу. Але це локальна історія.
Тому не треба завжди емоційно реагувати і вважати, що сила голоса вище за силу аргументів. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив у бій за святу праву справу. Раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки - от більш дієвий механізм. Але раніше суспільству необхідно еволюціонувати та подорослішати. А на це потрібні час та бажання.
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26.07.2025 22:43 Ответить
 
 