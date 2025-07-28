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Новости Фото Ликвидация независимости НАБУ и САП Протесты против закона о НАБУ и САП
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День седьмой: в Киеве продолжаются акции против закона, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 28 июля, в Киеве на площади возле театра им. Ивана Франко седьмой день подряд собираются митингующие, выступающие против закона, который фактически ликвидирует независимость антикоррупционных органов - НАБУ и САП.

Об этом сообщает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Акция началась с минуты молчания в память Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в российском плену.

протест

По сравнению с предыдущими днями сегодня протестующих было значительно меньше.

протест

Участники акции демонстрировали картонные плакаты, на которых выразили свои требования.

протест

Сообщается, что кроме отмены закона о НАБУ и САП, митингующие призвали назначить главу Бюро экономической безопасности (БЭБ), проводить трансляции заседаний Верховной Рады и предоставить отпуска военным вместо депутатов.

протест

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

Рада рассмотрит законопроект Зеленского 31 июля 2025 года.

Автор: 

НАБУ (4457) Киев (25926) протест (5891) САП (2237)


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Топ комментарии
+8
Зеля поц
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28.07.2025 21:40 Ответить
+6
Цікаво, а деж отий нац.корпус білецького. Хто у війську - шана і честь. А хтось ще ганаяється за Порохом.
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28.07.2025 21:41 Ответить
+3
Я бачив газетку нац корпусу - там молоді хлопці, без досвіду, але всі вони засуджували дії Пороха - і мінськи домовленості, і закупівлю вакуумних ламп для українського ППО, і закупівлю висотомірів для українських літаків, тай вугілля Ротердам - хоча жоден з них не мав навіть уяви шо то за формула. Йшов тотальний вплив ху..ла та йього смі в країні - аби на Порох, тіки зеленский все здасть у Омані.
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28.07.2025 22:04 Ответить
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Акуратно з висловами, особливо з захопленням протестувальниками: бо тут сьогодні можна за таке отримати покарання.
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28.07.2025 21:39 Ответить
Це дивлячись, який модератор чергує
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28.07.2025 22:11 Ответить
ті самі, не враховуючи практикантів.
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28.07.2025 22:22 Ответить
Я був забанений за те, що не захоплювався
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28.07.2025 22:27 Ответить
Зеля поц
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28.07.2025 21:40 Ответить
так !
але ж ми маємо його підтримати під радою !

.
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28.07.2025 21:52 Ответить
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28.07.2025 22:00 Ответить
Цікаво, а деж отий нац.корпус білецького. Хто у війську - шана і честь. А хтось ще ганаяється за Порохом.
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28.07.2025 21:41 Ответить
Ти бачив тих пациків?
Голову даю, що поза політичним проєктом Білецького, це звичайна гопота.
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28.07.2025 21:47 Ответить
Я бачив газетку нац корпусу - там молоді хлопці, без досвіду, але всі вони засуджували дії Пороха - і мінськи домовленості, і закупівлю вакуумних ламп для українського ППО, і закупівлю висотомірів для українських літаків, тай вугілля Ротердам - хоча жоден з них не мав навіть уяви шо то за формула. Йшов тотальний вплив ху..ла та йього смі в країні - аби на Порох, тіки зеленский все здасть у Омані.
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28.07.2025 22:04 Ответить
президенте! викинь Татарова та Єрмака, згуртуй націю у ВР навколо перемоги України1
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28.07.2025 21:47 Ответить
гуртуємося навколо президента ЗЄлєнського під радою !

.
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28.07.2025 21:50 Ответить
Та не тролльте так пане)))
У мене по екрану ноута смалець потік)))
Хоча розумію вас-публіка серед виборців іще та публіка.
За бужанського ж і безумну ж проголосували((((
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28.07.2025 21:59 Ответить
Ви, мабуть, забули хто кого грає і танцює. Це як у чорта попросити освятити капличку.
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28.07.2025 22:06 Ответить
треба масово виходити в день голосування !
і під раду, одразу !

одностайно підтримаємо законопроєкт президента ЗЄлєнського під радою !

не дамо курвпм-депутатам отпєтлять !

.
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28.07.2025 21:49 Ответить
можете виходити чи ні закону нового не буде, навіть на голосування не поставлять.
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28.07.2025 22:00 Ответить
Радію як мінімум тому що ці юні студенти не бажають своє життя прожити як ми прожили.
В чеканні кращого майбутнього із постійною брехнею "законотворців".
Он на кацапії- діди-баби чекали "світле майбутньє".
А тепер їхнім онукам розповідають про "світле минуле".
Просто "змій який пожирає свій хвіст" постійно.
І вуаля, роби при владі що хочеш- хочеш ріж ютьюб, хочеш за чистий папір А4 відправляй на швабрування а потім на сЕвЕо в якості мясця для дронів.
Поліціянтам не раджу помилятися і втручатися.
Це на 13-14 роки.
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28.07.2025 21:56 Ответить
Ти хоч одного поліціянта, тут бачиш? Правильно, вони відсутні. Тому що, на відміну від тупого та жорстокого Яника, нинішня влада, вибрала саму вірну тактику: не звертати уваги, на цих малих халамидників, зовсім
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28.07.2025 22:10 Ответить
Ну то вони таки мають резон.
Нічого підкидати в багаття ще й бензину.
А от ви тирішки помиляєтесь.
У них палає пожежа.
Просрати півтора лярда допомоги через якісь там хотілки?
Це треба ще постаратися.
Звертають увагу, просто бачать що кожен наступний крок
у вигляді агресії проти студентів буде кінцевим кроком для кожного з них..
Кінцевим означає що можна втратити не лише життяґ, чи майна, кінцевий
бо можна вратити і власних діточок які ще в Україні.
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28.07.2025 22:24 Ответить
https://t.me/dragonspech/9189 Дмитро Каленчук-Вовнянко:

Це Данило Шевченко. Його батько - на фронті. А сам Данило разом з волонтерами розбирає в Києві завали на місцях прильотів російських дронів і ракет.
А ще Данило брав участь в мітингах-протестах проти позбавлення НАБУ незалежності. Хлопець чітко пояснює, що поставити антикорупційні органи в залежність від генпрокурора якого призначає президент - це дозводити красти.

Нащо це йому? Хлопець говорить просто. Він нікуди не хоче уїжджати. Він хоче жити в Україні і працювати для України.
Це - майбутнє.
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28.07.2025 22:21 Ответить
 
 