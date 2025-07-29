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Новости Фото Обстрелы Харьковщина
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Рашисты ударили по с. Новоплатоновка на Харьковщине: 5 погибших, есть раненые. Загорелся магазин

За сутки россияне убили двух человек в Харьковской области

29 июля около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района на Харьковщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, в результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара пока уточняется.

По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательную базу.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

обстрел (28754) Нацполиция (16660) жертвы (2138) Харьковская область (1356) Изюмский район (110) Новоплатоновка (1)


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Кацапськи потвори
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29.07.2025 12:48 Ответить
Чому нептун не летить по червоному цвинтарю?
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29.07.2025 13:04 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів проти мирного населення ,це ще раз доводить що це не армія це терористи злочинці яких треба тільки знищувати ,як кривавого терориста путіна і його нациську кліку. На жаль влада безпорядна, світ мовчить на геноцид що творить орда.
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29.07.2025 13:10 Ответить
Опять на ТВ, опять со скорбною мордою страдать с екрана. А це важка праця, кожен артист, актор та комедіант це знає. Зморшки вилізуть. Чи легко оминати теми про ракети, яких сам же завчасно похєрів? Але справжній талант та митець все переборє.
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29.07.2025 13:27 Ответить
Коли актора ненавидять, це значить він хорошо грає (с)
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29.07.2025 13:48 Ответить
Справедливість, якщо вона існує, прийде тоді, коли так буде виглядати кожен клаптик Богом проклятих боліт !
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29.07.2025 13:48 Ответить
 
 