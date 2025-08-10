РУС
Три человека пострадали вследствие удара россиян по транспортной инфраструктуре Запорожья (обновлено)

10 августа российские войска нанесли удар по объекту транспортной инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Вражеский удар по Запорожью. Один из районов задымлен. Предварительно, двое пострадавших вследствие вражеского удара по объекту транспортной инфраструктуры", - написал он.

Обновление

Позже Федоров уточнил, что пострадали 3 человека. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

❗️Росія атакувала КАБами автовокзал в Запоріжжі!
10.08.2025 19:02 Ответить
зато сьогодні наший дрончик з зарядом 4 кг за 2000 км у Комі на НПЗ зробив дірку в резервуарі з водою . бавовна
10.08.2025 19:03 Ответить
зато яка дірка !
10.08.2025 19:14 Ответить
 
 