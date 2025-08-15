Началась встреча Трампа с Путиным в формате "три на три". ФОТО

На Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Рядом с Трампом сидят государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Журналистов попросили покинуть комнату для переговоров.







Ранее сообщалось, что формат встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатром Владимиром Путиным изменен – вместо разговора тет-а-тет переговоры пройдут в составе трех представителей с каждой стороны.

Дополняется...