Началась встреча Трампа с Путиным в формате "три на три". ФОТО
На Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Рядом с Трампом сидят государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Журналистов попросили покинуть комнату для переговоров.
Ранее сообщалось, что формат встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатром Владимиром Путиным изменен – вместо разговора тет-а-тет переговоры пройдут в составе трех представителей с каждой стороны.
Дополняется...
а потім всі разом сміються
Люди, світ остаточно Збожеволів!
Келлога не включили до складу делегації США на Алясці, бо РФ вважає, що він симпатизує Україні, - CNN https://t.co/rbAdlmYUcU https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-putin-meeting-news-08-15-25#cmeczulne00543b740nraude7
Трамп докерувався, що склад його делегації визначає "Путін" ...
**********-трампонський шабаш