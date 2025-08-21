РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14541 посетитель онлайн
Новости Фото Массированный ракетный обстрел
7 429 20

Рашисты нанесли комбинированный удар по Львову: есть пострадавшие

Последствия атаки на Львов

В ночь на 21 августа российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Опять, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны.
Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", - говорится в сообщении.

Садовый отметил, что также есть информация о возгорании в других местах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине

Автор: 

Львов (4623) обстрел (29084) Львовская область (2987) Львовский район (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Це ще не хизувалися - так, понти кидали. Хизуватися можна при наявності результатів.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:36 Ответить
+11
Тому що довбой@би клінічні. Ще й розповідали, що виробництво заховане в лісах Карпат.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:36 Ответить
+10
За погодженням із президентом США 21 СЕРПНЯ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ черговий удар по Україні
показать весь комментарий
21.08.2025 07:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От нашо було хизуватися тим "фламінго" ???
показать весь комментарий
21.08.2025 07:33 Ответить
Це ще не хизувалися - так, понти кидали. Хизуватися можна при наявності результатів.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:36 Ответить
Тому що довбой@би клінічні. Ще й розповідали, що виробництво заховане в лісах Карпат.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:36 Ответить
Нууу! Мукачеае - іе не ліси Карпат. 😊 Так, там є зелена зона і навіть Карпати недалеко, але ліси Карпат - то у іншому місці.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:49 Ответить
У Львові достатньо своїх, рускоязичних шпигунів. Карєнных житєлєй.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:53 Ответить
Будуть тепер рівняти з землею можливі місця виробництва так ,як Старкон
показать весь комментарий
21.08.2025 07:46 Ответить
Та на тій Олени Степанівни ніяких виробництв немає. Житлові будинки і готель.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:29 Ответить
наверное, каждый житель Украины услышал звуки войны, это и есть цель обстрелов. шо б не только даунбасяне и лугандоны были с этим знакомы
показать весь комментарий
21.08.2025 09:03 Ответить
"А то Путен нападе?" - було вже. Він напав, та нападе знов полюбому....
показать весь комментарий
21.08.2025 07:54 Ответить
Vladimir, Stop! А то трампон червону доріжку не постелить. Постелить рожеву.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:33 Ответить
Та ні! Власне Трамп і хоче, щоб пвцин не зупинявся. Ці мазохісти - вони такі... мазохісти! . Тому буде і червона доріжка, і рожева, і навіть голуба, і вояки в пікантних позах на розкарячці. Таке враження, що чим більше пуцин звірствує - тим більше трамп перед ним мліє.
показать весь комментарий
21.08.2025 07:40 Ответить
За погодженням із президентом США 21 СЕРПНЯ РАШИСТСЬКА 3,14ДЕРАЦІЯ черговий удар по Україні
показать весь комментарий
21.08.2025 07:38 Ответить
Саме так ! Патаму што владімір друг .
показать весь комментарий
21.08.2025 09:16 Ответить
Зате Орбан заявив щоб ми більше не били по рашистам особливо по нафтопроводу недружба. Я надіюсь сьогодні-завтра цей нафтопровід рознесуть на друзки щоб хоча б пів року рашисти не змогли його запустити
показать весь комментарий
21.08.2025 07:54 Ответить
Орбану просто запропонували, як то любить казати рудий дід - угоду. Якщо він не буде голосувати, так, "як треба", буде так -ми і маємо можливість, і маємо на це волю...
показать весь комментарий
21.08.2025 07:58 Ответить
Зелька був у Білому Домі такий радісний, шуткі мочив про костюма, і така довольна пика, як будто він втіхаря в ліфті насрав.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:16 Ответить
Летять ракети через всю Україну а Нідерланди тим часом розміщують Петріот в Польщі
показать весь комментарий
21.08.2025 08:27 Ответить
Чим більше розповідають про зустріч "найвеличнішого" з світовим терористом тим більш рашисти посилюють терор ,ось рашиські чорти показали якого миру вони хочуть.
показать весь комментарий
21.08.2025 08:38 Ответить
Тепер настав час що дати відповідь і запустити так зване фламінго!!! Подивимся, чи Z-влада балаболи, чи конкретні пацани!
показать весь комментарий
21.08.2025 08:57 Ответить
95-й Квартал. Із всіма наслідками !
показать весь комментарий
21.08.2025 09:18 Ответить
 
 