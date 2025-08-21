Рашисты нанесли комбинированный удар по Львову: есть пострадавшие

В ночь на 21 августа российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

"Опять, как и месяц назад, прилетело на ул. Елены Степановны.

Предварительно есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши", - говорится в сообщении.

Садовый отметил, что также есть информация о возгорании в других местах.

