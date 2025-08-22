РУС
Украина планирует выпускать около 200 ракет "Фламинго" в месяц, - Politico. ФОТО

Ракета "Фламинго" - полностью украинского производства. Планируют выпускать около 200 единиц в месяц

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не хотели разглашать это публично, но, кажется, сейчас самое время. "Фламинго" - это крылатая ракета большой дальности, которая может нести боеголовку весом 1150 килограммов и лететь над Россией на 3000 километров", - сказала гендиректор и технический директор компании "Fire Point" Ирина Терех.

Украинская крылатая ракета Фламинго Что известно

Читайте: Германия может выделить миллионы евро для Украины на создание собственных крылатых ракет дальностью 2,5 тыс. км, - Bild

По ее словам, понадобилось менее девяти месяцев, чтобы разработать ее.

Крылатая ракета Фламинго Видео запуска

"Я не скажу вам о ее точной скорости, но могу сказать, что она быстрее всех других ракет, которые у нас есть сейчас. Она полностью украинского производства", - добавила Терех.

Она добавила, что сейчас "Фламинго" изготавливается серийно, планируют выпускать около 200 единиц в месяц.

Эксперт по ракетным технологиям Хоффманн отмечает, что 3-5 тыс. таких ракет могут уничтожить более 25% экономического производства России.

Читайте также: Украина запустила в серийное производство собственную баллистическую ракету "Сапсан", - ОП

Ранее сообщалось, что в Украине представили дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км.

Президент Зеленский сказал, что в конце 2025 или в начале 2026 года в Украине начнут массовое производство ракеты "Фламинго".

Читайте: Новые фотографии украинской ракеты "Фламинго" с засекреченного завода. ФОТОрепортаж

+5
"Я би дуже хотів, щоб про українські ракети менше розповідали і менше показували виробництво, а натомість повідомляли про вражені цілі на території рф. Наразі ефективними є тільки переможні реляції в ЗМІ.

Відосами і фоточками війну проти російського нацизма не виграти. ￼Зараз ВПК України профінансований лише на третину від потужності. І це в кращому випадку. А на обʼєктах, де потенціал перевищує потреби ЗСУ, стоїть заборона продавати надлишок за кордон. Зараз борги перед Міноборони за проплачену, але не поставлену зброю обраховуються сотнями мільярдів гривень і дебиторська заборгованість тільки росте.

Та замість того, щоб прибрати хаос, мародерство і відсутність адекватного управління в найважливішій для виживання держави сфері, влада розповідає про себе коханих, крутих, мудрих, найкращих ітп. Потужність піару замість потужності ВПК. До речі, два мільярди бюджетних гривень на телемарафон олігархічних каналів Коломойського-Фірташа-Пінчука могли би стати в нагоді для зброярів.

А піар влади потім обертається бідою, бо ворог за OSINT технологіями вираховує місце виробництва зброї чи компонентів і потім туди прилітають ракети рашистів. Два прильоти цього року у колишній завод «Більшовик» у Києві - найяскравіший приклад. Тому, таке самовихваляння влади на темі ВПК шкодить обороні і кінця цьому не видно". ЗЦ
22.08.2025 12:54
+5
Занадто багато попереднього піару.
Це починає бентежити...
22.08.2025 12:55
+3
22.08.2025 12:53
22.08.2025 12:53
Я б добавив - Зезавтрамен!
https://youtu.be/hkEpaavcn3A?t=6 Літаки летять, будем всіх бамбіть.
22.08.2025 13:06
І головне не підкопаєся. Він же обіцяє завтра а завтра це не сьогодні
22.08.2025 13:07
22.08.2025 12:54
Чекаємо на звіти кацапських підарів за результати бойового застосування цієї лялечки
22.08.2025 12:54
Далі мультиків справи не йдуть.Наприклад ракета сапсан повиина була вже клепатись пачами
22.08.2025 13:01
За що і мова - будуть звіти скавулячоі русні, то значить усе гуд, а як ні - то дійсно тільки дешевий піар
чекати не довго
22.08.2025 13:08
22.08.2025 12:55
Поменше фоточок з місць виробництва та зберігання. Будь-який нюанс на фотографіях може підказати кацапам, де шукати і куди бити.
22.08.2025 12:55
І поменше інфомації про логістику виробників рожевої фарби.
22.08.2025 13:11
Зеленский хочет путина запугать.
22.08.2025 12:58
держите меня семеро
22.08.2025 12:59
Тиждень фламінго офіційно відкрито.
22.08.2025 12:59
А Илоха, очень богатым лохам, рассказывает, что вот вот на Марс полетит и их с собой заберет.
22.08.2025 12:59
Новость скоро затмит извержения Трампа.
22.08.2025 13:00
Вчора було 30, сьогодні - 200. Ви тільки подумайте які цифри будуть через тиждень! Мільон! Мільярд! ******** квінтільонів!
22.08.2025 13:00
і гігават енергії!!!
22.08.2025 13:01
Кожному!
22.08.2025 13:02
Нагадує якийсь утрєннік в дурдомі.
22.08.2025 13:06
Скоріше цирк. З унилими клоунами. І це якраз не дивно.
22.08.2025 13:08
все вірно!
але, зараз проблеми з рожевою фарбою!
тому, десь наступного літа, ми почнемо випускати ракету "гарбуз"! 500 штук! нє! 783 штуки на годину!!!
але, поки воюємо піхотою та лопатами.
тцк, не дасть збрехати!
22.08.2025 13:00
А еще на пороге разработка ракет, которые наводятся на запах перегара и протухшего лука. Российское командование в панике!
22.08.2025 13:00
Єрмак надав наказ дати таке інтерв"ю - його вже не пускають на форуми миру , от він взявся ОПУ перетворити в штаб своїх радників -з військового середовища , що й коли й де 3,14ЗДЕТЬ .ПРа успєхі й абіцянкі ..
22.08.2025 13:01
ХТО ТАКА ОЦЯ ІРИНА ТЕРЕХ

50 лідерок України 2023

Головне досягнення:

Засновниця архітектурного бюро Terekh.group Ірина Терех у квітні 2022-го опублікувала в соцмережах фото із зображенням цеху її заводу, де виробляють протитанкові захисні конструкції. «Ніхто не міг подумати, що ******* вуличні меблі сьогодні виглядатимуть саме так. Проте порефлексуємо згодом», - написала вона.

Паралельно Терех запустила благодійний фонд Frieden Ukraine. Волонтерська кухня в рамках фонду навесні годувала до 1000 людей на добу, а у травні фонд транспортував та розподілив 90 т гумдопомоги від румунського Червоного Хреста. «Вийшло не втратити віру - у людей, у себе, у майбутнє та країну», - описує головне досягнення року війни підприємниця.
22.08.2025 13:04


Зільоні внесли її в ТОП 50 успішних жінок - АРХІТЕКТОР - УРБАНІСТ
22.08.2025 13:06
На відео з ракетою її представили у підпису як головного/провідного інженера чи головного технічного директора (Chief Technical Officer). Якщо я правильно все зрозумів.
22.08.2025 13:11
ІПСО всім ІПСО ІПСО.
22.08.2025 13:02
Виходитть як у відомому старому анекдоті:
- Як називається людина, яка хоче, але не може?
-Імпотент.
- А як називається людина, яка може, але не хоче?
- Ідіот.
Треба писати новини тоді, коли вже виготовили, а не тоді, коли тільки мають намір випустити. Щоб бажання співпадали з можливостями. І тоді звітувати про корнкретні справи
22.08.2025 13:03
Ви млять спочатку випробуйте їх в роботі. А то наклепаєте а потім виявиться що це пшик. Притому підозрюю що пшик доволі дорогий так як кожна така вундервафля коштуе не менше $2-4млн
22.08.2025 13:05
Якщо вірити що вже виготовляємо по одній ракеті на день то у нас вже повинно бути біля 30 таких Фламінго. Тобто якби чогось не чекали то вже зараз мало бути вщент розбиті 30 рашистських НПЗ. Бо така ракета не дрон а якщо влучить то ремонтувати НПЗ вже буде неможливо. І рашисти вже верещали б як різані. Натомість ми чогось чекаємо чи то поки рашисти підготують ПВО что то поки нам сша і Європа знову заборонять бити по Сосії. І всі ті ракети ще й хтось підпалить на складах бо я даже не розумію де можна зберігати непомітно 200 ракет розміром з літак.
22.08.2025 13:12
От коли ми побачимо результати роботи цих ракет тоді повіримо, а поки все це бла бла бла. Зрадників в Україні хоч греблю гати, тим більше, що кацапи за інформацію заплатять любі гроші. І тоді це все так і залишиться бла бла бла - 95 -й квартал.
22.08.2025 13:06
Сьомий рік обісцянок про майбутнє.
22.08.2025 13:07
Збирати надо у партнерів, а в Україні тільки крила прикручувати перед стартом.
22.08.2025 13:07
В підсумку буде так:
"Фірма отримала державний контракт на виробництво"
"ДБР розпочало розслідування з розкрадання державних коштів"
"Директор фірми виїхав у Монако, власником виявився прибиральник метро на Шулявці, рахунки зареєстровано на Кіпрі"
22.08.2025 13:08
Тобто у неї два двигуни, по суті. Один стартовий, який потім відділяється, і основний, на якому ракета летить до цілі. Конструкція основного виглядає трохи архаїчною, але це, скоріше за все, компроміс заради зниження вартості виробництва.
22.08.2025 13:08
Їбонаріум в дії. Якщо ворога не можемо здолати - залякаємо!!!
22.08.2025 13:08
Пороха на мінометні постріли вже навчились перевіряти?
22.08.2025 13:11
планувать мы умеем
22.08.2025 13:11
смердить брехнею, якщо є тір акети чому по кацапах не запускають... Чи публікація замовна ЗЕскотами за гроші?
22.08.2025 13:12
 
 