В Одесской области Lexus съехал в кювет - погибла женщина, пострадал 5-летний мальчик: СМИ пишут, что за рулем находился мэр Рени Плехов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате переворачивания внедорожника Lexus погибла женщина, 5-летний мальчик и мужчина получили многочисленные травмы, их госпитализировали.

Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, ДТП произошло днем 30 августа на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим переворачиванием автомобиля.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте. Водитель и 5-летний мальчик, который также находился в машине, каретой скорой помощи доставлены в местную больницу с многочисленными травмами. Мужчина будет проверен на состояние опьянения", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

По информации издания "Думская", в аварию попал мэр Рени Игорь Плехов. Погибла его мать, а сын получил перелом ключицы.

+7
Особо гадать не нужно - превышение скоростного режима, не справился с управлением и пошел кувыркаться. В хороших машинах же можно не пристегиваться, за это право деньги плачены. Ну а дальше машина все хорошо сделала - капсула цела. Но вот люди в ней летали как кошка в стиральной машине. Удар головой о стойку и привет.
31.08.2025 01:58
+3
ні, він ще сяде за вбивство матері
шумахери срані...
до речі той теж докатався але на лижах...
бо лижі то не формула 1, там думати треба 😁
31.08.2025 05:05
+2
Як правило - це комбінація високої швидкості і втомленості (неуважності) водія.
31.08.2025 02:16
Особо гадать не нужно - превышение скоростного режима, не справился с управлением и пошел кувыркаться. В хороших машинах же можно не пристегиваться, за это право деньги плачены. Ну а дальше машина все хорошо сделала - капсула цела. Но вот люди в ней летали как кошка в стиральной машине. Удар головой о стойку и привет.
31.08.2025 01:58
Як правило - це комбінація високої швидкості і втомленості (неуважності) водія.
31.08.2025 02:16
Міг якийсь дебіл їхати на швидкості прямо лоб, прийшлось на швидкості з'їхати на обочину (якої немає).
Я мав такий випадок.
Врятувала широка асвальтована обочина.
31.08.2025 03:11
наступного разу гальмуй як у правилах написано
бо обочина - то шанс кувиркатись
особливо на лексусі
я колись на леоні з феофанії ледве не вилетів... швидкість та дурість...
31.08.2025 05:03
Для цього треба купувати великі машини, на кшталт Ф250 чи Ф350
31.08.2025 06:30
А truck підійде?
31.08.2025 08:44
Явно перевищення швидкості. Але від'їбіться від людини - мати загинула, син травмований, він сам себе покарав страшно.
31.08.2025 02:42
ні, він ще сяде за вбивство матері
шумахери срані...
до речі той теж докатався але на лижах...
бо лижі то не формула 1, там думати треба 😁
31.08.2025 05:05
Дмитро Лебідь
Осіб,які їздять на лексусах,не саджають.
А чиновників такого рангу тим більше.
31.08.2025 07:21
Мерів саджають лише коли вони йдуть проти зеленої гнилі. В інших випадках у них іммунітет.
31.08.2025 08:10
Якби він справді піклувався про свою матір, він би їхав особливо обережно.
31.08.2025 05:27
раніше казали шо бмв то діагноз
зара й лексус та тесла то діагноз
як можна гасати на високому парусному некеровуаному бегемоті???
31.08.2025 05:06
Будь яке авто діагноз, коли прав понапокупалі!!!
31.08.2025 06:22
Міський голова райцентру на "лексусі". Кучеряво живуть.
31.08.2025 05:34
Перевірити податкові декларації цього селянина
31.08.2025 06:33
Вставлю свої 5 філологічних копійок. Ніколи не розумів використання журналістами "карета швидкої допомоги", ще б дописали "запряжена кіньми". Чому не "автомобіль", "машина" тощо? Або просто "швидка допомога"...
31.08.2025 07:37
Традиція, в Канаді поліція -Royal Canadian Mounted Police (Королівська канадська кінна поліція).
31.08.2025 07:52
31.08.2025 07:57
Це вся поліція так (Королівська канадська кінна поліція) називається чи лише та її частина яка працює на конях (як на фото)?
31.08.2025 08:09
вся
31.08.2025 08:10
https://rcmp.ca/en/corporate-information/about-rcmp About the RCMP | Royal Canadian Mounted Police
31.08.2025 08:20
Цікаво читати, коли люди пишуть про життя в інших країнах і порівнюючи з нашими реаліями. Усі плюси і мінуси.
31.08.2025 08:35
Вищий антикорупційний суд України 17 квітня виніс обвинувальний вирок міському голові Рені Одеської області Ігорю Плєхову та ексдепутату місцевої ради Івану Пойдолову. Обох обвинувачували в корупції.

Про це https://www.facebook.com/100067143425286/posts/************************************************************************/?d=n йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Мера Рені та колишнього депутата обвинувачували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони хотіли отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів за виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду. Їх викрили під час отримання половини суми.

Суд визнав обох винними та призначив меру дев'ять років позбавлення волі, колишньому депутату - десять років. Також їх позбавили на три роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади та постановили конфіскувати майно.
31.08.2025 08:20
 
 