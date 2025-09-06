Задержан и арестован народный депутат от ОПЗЖ Христенко, которого подозревают в государственной измене, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.
Об этом сообщает СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина был завербован ФСБ РФ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ и активно выполнял задания российской спецслужбы.
Среди прочего, подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины.
В июле этого года народному депутату было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111(государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Как отметили в офисе Генерального прокурора, сегодня, после его задержания он был доставлен в Печерский районный суд города Киева, который применил к нему ранее избранную меру пресечения, а именно содержание под стражей сроком до 21.10.2025 года.
Досудебное расследование продолжается.
Стоит заметить, что фамилии нардепа СБУ и Офис Генпрокурора не называют, но, очевидно, речь идет о Федоре Христенко.
Напомним, что Служба безопасности Украины объявила в розыск народного депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Федора Христенко.
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал на направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
