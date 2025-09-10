2 241 6
Удар РФ по Виннице: повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска атаковали Винницу, в результате чего повреждена гражданская и промышленная инфраструктура.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В более чем 20 жилых домах выбиты окна и повреждены кровли", - отметили там.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Винницкую область ракетами.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)