Удар РФ по Виннице: повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска атаковали Винницу, в результате чего повреждена гражданская и промышленная инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В более чем 20 жилых домах выбиты окна и повреждены кровли", - отметили там.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября российские оккупанты атаковали Винницкую область ракетами.

Последствия удара РФ по Виннице 10 сентября 2025 года
Последствия удара РФ по Виннице 10 сентября 2025 года
Последствия удара РФ по Виннице 10 сентября 2025 года
Последствия удара РФ по Виннице 10 сентября 2025 года

А де нашь Лють Муть Коломуть Буханка Хламінго Чєбурек ААА
10.09.2025 09:13 Ответить
Де де... На відосіках їх тільки і видно було...
10.09.2025 10:34 Ответить
Zелена мразота де удари у відповідь по інфраструктурі Москви і чЛенінбургу?
10.09.2025 09:15 Ответить
Зебіл не хоче у відповідь хоч пару фламінго запустити по москві?
Ах да, він може і хоче але не може, бо фламінго це чергові мультики 95 кварталу. Зробили себе разом)
10.09.2025 09:16 Ответить
Ну як до цього зеленого телепня не дійде, що його з цими відосіками про вундервафлі давно на рашці розкусили? Ніхто розумний про реальну ефективну зброю не буде кричати з кожної праски...
10.09.2025 10:39 Ответить
 
 