РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9762 посетителя онлайн
Новости Фото
1 599 12

Разоблачены мошенники, которые обманывали освобожденных из плена военных и похитили около миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили преступную организацию, которая обманом завладевала средствами освобожденных из плена РФ военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Офис Генпрокурора, общая подтвержденная сумма ущерба составляет около миллиона гривен.

Мошенники получали из неустановленных источников персональные данные бывших военнопленных и звонили им, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов. Владея информацией о службе потерпевших в ВСУ, их пребывании в плену, мошенники злоупотребляли доверием и уязвимым психологическим состоянием военных.

Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента киберполиции и Службы безопасности Украины в Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено: мошенники убеждали потерпевших, что на их счета должны были поступить выплаты, но из-за "технических проблем" средства не были зачислены. Для "решения вопроса" мошенники выманивали одноразовые коды из SMS, с помощью которых входили в онлайн-банкинг и получали полный контроль над счетами. Задокументированы случаи, когда военнослужащего убедили отправить банковскую карточку по почте, после чего ее использовали для снятия наличных и приобретения товаров в ювелирных магазинах, торговых сетях электроники, продуктовых и алкогольных супермаркетах.

Фигурантами оказались родные братья из Одесской области, которые нигде не работали и тратили незаконно полученные средства на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты. Организатор в декабре 2024 года был осужден за аналогичные преступления к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком, однако находясь на испытательном сроке, продолжил преступную деятельность.

Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 тысяч гривен в разной валюте и золотые украшения, приобретенные за счет военных. Оба брата задержаны: от действий злоумышленников пострадали по меньшей мере 10 украинских защитников.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении за создание и участие в преступной организации и мошенничество, совершенное преступной организацией в крупных размерах.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

разоблачены мошенники
разоблачены мошенники
разоблачены мошенники
разоблачены мошенники
разоблачены мошенники
разоблачены мошенники
разоблачены мошенники

Читайте: В Одесской области пограничники задержали 6 мужчин призывного возраста: они ехали в Молдову. ФОТО

Автор: 

военнопленные (1200) мошенничество (1280) Одесская область (3842) Нацполиция (16786) СБУ (20460) киберполиция (330) Офис Генпрокурора (2662)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Дякуємо за виконану роботу з виявлення цього лайна!!
Вішати цю наволоч треба! У Тцк на медкомісіях, їх «чомусь» і не бачили?? Зеленський з стефанчуком та умеровим, глибоко зхвильовані???
показать весь комментарий
30.09.2025 12:18 Ответить
+5
Даже по забрюлених рилах видно, що це молоді відгодовані кнурі, але чомусь ТЦК оминула їх увагою. Читаючи те, що ці кнуряки зуміли домовитися з "найчеснішими з найчесніших" суддями і відповідно з "інвалідами" прокурорами, то не здогадатися, що і з ТЦК якось теж "порішали". ІМХО.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:22 Ответить
+2
у вас таких більше
показать весь комментарий
30.09.2025 12:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо за виконану роботу з виявлення цього лайна!!
Вішати цю наволоч треба! У Тцк на медкомісіях, їх «чомусь» і не бачили?? Зеленський з стефанчуком та умеровим, глибоко зхвильовані???
показать весь комментарий
30.09.2025 12:18 Ответить
Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані

цікаво, як це?
де зберігаються ці данні?
хто має доступ до цих даних?
зелений дегенерат фьодоров, теж нє в курсє?
показать весь комментарий
30.09.2025 12:22 Ответить
,,Дія" зеленої школоти в дії ,
так як знаходяться всі дані наших людей😕
показать весь комментарий
30.09.2025 12:41 Ответить
Даже по забрюлених рилах видно, що це молоді відгодовані кнурі, але чомусь ТЦК оминула їх увагою. Читаючи те, що ці кнуряки зуміли домовитися з "найчеснішими з найчесніших" суддями і відповідно з "інвалідами" прокурорами, то не здогадатися, що і з ТЦК якось теж "порішали". ІМХО.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:22 Ответить
Извините конечно, но что за страна. Шахрай на шахрае.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:31 Ответить
у вас таких більше
показать весь комментарий
30.09.2025 12:34 Ответить
"Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані" - шикарний анекдот.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:39 Ответить
Ці колцентри тепер безкарно себе почувають, недавно шукав бу телефон родичам, попросили і це просто якись сюр, 80% на олх продають шахраї, причому їх ніхто не банить,
вони просять невеликі передоплати по 100-200 грн, щоб на заяви не реагував ніхто. Я мав необережність кинути 100 грн, то приватбанк аж через 10 днів мені позвонив після скарги. Скоріше всього їх служба бепеки в долі. А колись одразу реагували.

Заяви в поліцію у нас в місті розглядаються роками, тих слідчих ніколи немає на місці, постійно десь на курсах. Знайома подала була заяву так і нікуди воно не пішло.

Зараз в цьому бардаці рай для аферистів.

Аферист якому я скинув передоплату за 10 днів навіть нік свій в телеграмі не змінив, дає з тим же ніком оголошення, відчуває безкарність.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:46 Ответить
Це піздєц...
показать весь комментарий
30.09.2025 13:03 Ответить
Кого там мобілізувати? Та вони в перший же день на фронті продадуть наших москалям! Це мародери! Бидло кончене!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 13:04 Ответить
 
 