Алена и Александр Лесниченко и их сыновья Денис и Егор погибли в результате удара РФ по Чернетчине. Женщина была беременна двойней.. ФОТО

Сегодня ночью в результате вражеского удара беспилотником по дому семьи в селе Чернетчина Сумской области трагически погибла вся семья: супруги - Алена и Александр Лесниченко, а также их двое детей - Денис и Егор Лесниченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чернетчинскую гимназию Краснопольского поселкового совета.

Также читайте: Один человек погиб и еще один ранен в результате атаки БпЛА на Сумщину

Как сообщает издание "Кордон.медиа", семья Лесниченко переехала в Чернетчину из Краснополья, ведь их дом был поврежден.

Алена была родом из Чернетчины, поэтому семья переехала в родительский дом. Сегодня ночью туда прилетел вражеских беспилотник.

Тела хозяев и их маленьких сыновей спасатели достали из-под завалов. Женщина была беременна двойней.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по Чернетчине на Сумщине: погибла семья с двумя детьми.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!