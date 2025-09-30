Алена и Александр Лесниченко и их сыновья Денис и Егор погибли в результате удара РФ по Чернетчине. Женщина была беременна двойней.. ФОТО
Сегодня ночью в результате вражеского удара беспилотником по дому семьи в селе Чернетчина Сумской области трагически погибла вся семья: супруги - Алена и Александр Лесниченко, а также их двое детей - Денис и Егор Лесниченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чернетчинскую гимназию Краснопольского поселкового совета.
Как сообщает издание "Кордон.медиа", семья Лесниченко переехала в Чернетчину из Краснополья, ведь их дом был поврежден.
Алена была родом из Чернетчины, поэтому семья переехала в родительский дом. Сегодня ночью туда прилетел вражеских беспилотник.
Тела хозяев и их маленьких сыновей спасатели достали из-под завалов. Женщина была беременна двойней.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по Чернетчине на Сумщине: погибла семья с двумя детьми.
Царство Небесне загиблим. Яке ж це велике горе!
від клятих москалів 😪😪😪
була вагітною двійнею , це просто жахливо , що витворяють
кремлівські вбивці з нами