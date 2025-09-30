РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9762 посетителя онлайн
Новости Фото Атака беспилотников на Сумщину
2 140 9

Алена и Александр Лесниченко и их сыновья Денис и Егор погибли в результате удара РФ по Чернетчине. Женщина была беременна двойней.. ФОТО

Сегодня ночью в результате вражеского удара беспилотником по дому семьи в селе Чернетчина Сумской области трагически погибла вся семья: супруги - Алена и Александр Лесниченко, а также их двое детей - Денис и Егор Лесниченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Чернетчинскую гимназию Краснопольского поселкового совета.

Погибшие в Чернеччине

Также читайте: Один человек погиб и еще один ранен в результате атаки БпЛА на Сумщину

Как сообщает издание "Кордон.медиа", семья Лесниченко переехала в Чернетчину из Краснополья, ведь их дом был поврежден.

Алена была родом из Чернетчины, поэтому семья переехала в родительский дом. Сегодня ночью туда прилетел вражеских беспилотник.

Тела хозяев и их маленьких сыновей спасатели достали из-под завалов. Женщина была беременна двойней.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг ударил дроном по Чернетчине на Сумщине: погибла семья с двумя детьми.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

дети (6739) обстрел (29771) Сумская область (3706) жертвы (2187) Сумский район (414) Чернетчина (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фашисти і нацисти із росії нелюди, горіти вам всім в пеклі.
Царство Небесне загиблим. Яке ж це велике горе!
показать весь комментарий
30.09.2025 12:55 Ответить
кацапи гнилі - не люди.дарма їх проклинать.
показать весь комментарий
30.09.2025 12:57 Ответить
Нескінчений біль та горе за нашими діточками , які загинули
від клятих москалів 😪😪😪

показать весь комментарий
30.09.2025 12:59 Ответить
Справа не в "клятих москалях", а в тих, хто віддає накази на знищення українців. Це Пуйло і його найближче оточення. Проблема в тому, що за три роки війни СБУ під керівництвом Малюка не потривожило комфортне життя ЖОДНОГО з цих реальних злочинців! Натомість Малюк шугає журналістів і шантажує НАБУ і САП. Ці всі злочини режиму Пуйла будуть продовжуватися далі доти, доки на місці Малюка не з'явиться справжній начальник СБУ, який буде вести боротьбу з реальним ворогом, тим , який віддає злочинні накази, а не з вітряними млинами.
показать весь комментарий
30.09.2025 13:12 Ответить
а для нас справа в тих, хто ті накази виконує
показать весь комментарий
30.09.2025 13:17 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 13:03 Ответить
Кацапські монстри вбили шестеро людей , так як дружина
була вагітною двійнею , це просто жахливо , що витворяють
кремлівські вбивці з нами
показать весь комментарий
30.09.2025 13:04 Ответить
чим довше триватиме війна, тим більше буде руйнувань і смертей, в тому числі і дитячих
показать весь комментарий
30.09.2025 13:09 Ответить
Омерзительная русская нация.. А запад стыдливо отворачивает хлебальник. Если бы такое случилось в Израиле, с тамошней семьёй ж..шидов , Израиль вместе с Америкой перемешал бы в навоз сектор Газа. Что поделать, мы не ж..шиды. хотя-известный Членограй как раз из них
показать весь комментарий
30.09.2025 13:13 Ответить
 
 