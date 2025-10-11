Россия атаковала энергетов в Черниговской области: в больнице скончался работник облэнерго. ФОТО
В больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Количество погибших возросло до двух, а пострадали еще трое работников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
"В больнице умер тяжелораненый работник облэнерго. Количество погибших из-за целенаправленного удара россиян по ремонтникам уже двое", - говорится в сообщении.
Чаус отметил, что россияне применили тактику двойного удара. Сначала российский беспилотник попал в служебный автомобиль облэнерго - авто загорелось, а во время ликвидации последствий произошел повторный удар, который поразил другой автомобиль предприятия.
По его словам, россияне также обстреляли местную пожарную команду, которая прибыла на помощь.
росія знищує ТЕЦ, ГЕС та залізничну інфраструктуру.
Після того, як команда Зеленського відстояла у своїх інтересах продовження війни, у самій війні розпочався період повного знищення об'єктів енергетики та транспорту.
Ліквідація України під керівництвом Зеленського відбувається за планом: темпи зростають, результат наближається.
- 3 ТЕЦ:
Придніпровська ТЕС
Київська ТЕЦ-5
Київська ТЕЦ-6
- 3 ГЕС:
Кременчуцька ГЕС
Канівська ГЕС
Запорізька ГЕС
Залізнична інфраструктура:
Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Запорізька області.
Влада сілебряті це ппц, як дорого доя народу😢😢😢😢😢😢😢