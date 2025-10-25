Сырский посетил Покровское направление: "Командир, скрывающий правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром". ФОТОрепортаж
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе города Покровск.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Заслушал доклады по оперативной обстановке. Обсудили комплекс вопросов с целью усиления устойчивости нашей обороны, недопущения дальнейшего продвижения противника", - сообщил Сырский.
Актуальные задачи
- поиска и уничтожения отдельных вражеских диверсионных групп,
- уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении.
Обеспечение войск
Работаем над обеспечением наших войск всем необходимым, в частности над повышением эффективности борьбы с БпЛА и артиллерией противника. Для этого отдал необходимые распоряжения.
Важность правды в докладах
В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену - жизни наших воинов. Мое первое требование - правда, какой бы она ни была.
Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", - подчеркнул Сырский.
Вручение наград
Также во время поездки выполнил почетную миссию - вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.
"Спасибо воинам за стойкость, результативность, профессионализм. Работаем вместе для общей цели. Слава Украине!", - резюмировал Главнокомандующий.
