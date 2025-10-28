Дроны атаковали Чернигов и область: есть попадания, возникли пожары. ФОТОрепортаж

С вечера 27 октября и ночью 28 октября войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черниговской области.

Корюковский район

Зафиксировано попадание в объект, которое повлекло пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Новгород-Сиверский район

Из-за вражеской атаки повреждено административное здание. Во время тушения пожара кровли спасена женщина 1958 г.р.

Чернигов

Произошло попадание в техническое здание предприятия в Чернигове. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

Что предшествовало?

Ночью в центре Чернигова упал "шахед", в городе проблемы с мобильной связью.

27 октября российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

