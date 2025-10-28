РУС
Дроны атаковали Чернигов и область: есть попадания, возникли пожары. ФОТОрепортаж

С вечера 27 октября и ночью 28 октября войска РФ атаковали ударными дронами территорию Черниговской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Корюковский район

Зафиксировано попадание в объект, которое повлекло пожар. Спасатели ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Новгород-Сиверский район

Из-за вражеской атаки повреждено административное здание. Во время тушения пожара кровли спасена женщина 1958 г.р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" массированно атакуют Чернигов: БПЛА упал возле дома, есть пострадавшие (обновлено)

Чернигов

Произошло попадание в техническое здание предприятия в Чернигове. Пожар быстро потушили. Пострадавших нет.

Последствия

Черниговщина после обстрела

Также читайте: Последствия атаки дронов РФ на Черниговщине: повреждены дома, двое пострадавших. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

  • Ночью в центре Чернигова упал "шахед", в городе проблемы с мобильной связью.
  • 27 октября российские оккупанты атаковали Черниговскую область, в результате чего поврежден энергетический объект в Корюковском районе.

обстрел (30221) Чернигов (954) Шахед (1596) Черниговская область (1376) Черниговский район (108)
Не атакувала, а атакуЄ....цілодобово!!
28.10.2025 08:21 Ответить
Zелене воровите брехло, де фламінго? Чому від них не палає москва? Шо, знов все вкрав з менеджерами?
28.10.2025 08:29 Ответить
 
 