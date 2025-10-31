РУС
Последствия удара БПЛА по Сумам: травмированы 11 человек, среди них - четверо детей. ФОТО

Ночью 31 октября россияне нанесли серию ударов по жилому сектору и инфраструктуре Сум.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате попадания в девятиэтажный жилой дом на верхних этажах загорелись пять квартир и семь балконов. Спасатели спасли 12 жителей многоэтажки.

Удары по частному сектору и объекту инфраструктуры

В частном секторе вспыхнули два здания хозяйственного назначения, а взрывной волной поврежден одноэтажный дом на пять квартир.

Самые большие разрушения и масштабные очаги горения возникли на объекте инфраструктуры. Пожары ликвидированы.

По предварительной информации, травмированы 11 человек, среди них - четверо детей.

Удары по Сумам: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
Удары по Сумам: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры
Удары по Сумам: повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры

Удары по Сумам с начала года

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с начала 2025 года российские войска нанесли по Сумской громаде 543 удара из различных видов вооружения. В результате атак погибли 72 человека, еще 434 получили ранения.

Обычно враг использовал КАБы, ударные дроны, РСЗО, ракеты и артиллерию. В результате атак повреждены административные здания, больницы, учебные заведения, коммунальные и энергетические объекты, транспорт и бизнес.

обстрел (30272) Сумская область (3811) Сумы (1285) Сумский район (448)
З кінця червня методично та настійливо рашисти перетворюють Сумщину і Чернігівщину на зону відчудження майже без спротиву з нашого боку. Людей вичавлюють з міст та сіл в білий світ.
Це жахливо
