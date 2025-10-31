РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10492 посетителя онлайн
Новости Фото Подозрение Труханову
721 7

Печерский райсуд выбирает меру пресечения Труханову. ФОТО

Печерский райсуд Киева выбирает меру пресечения бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей гибель человека.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Экс-мэр Одессы участвует в заседании по видеосвязи.

Что говорит сторона обвинения?

Прокурор Юрий Костяков заявил, что Труханов был осведомлен о том, что в городе ненадлежащим образом функционирует дождевая канализация.

Труханову избирают меру пресечения в Киеве
Труханову избирают меру пресечения в Киеве

Читайте: Труханов о подозрении: Это "неожиданность", горсовет работал по минутам

Что предшествовало?

  • Напомним,

    30 сентября мощный ливень привел к масштабным разрушениям и человеческим жертвам в Одессе. Тогда погибли 10 человек, среди них ребенок. Многие жители остались без имущества, пострадало критически важное оборудование, необходимое для прохождения отопительного сезона.

  • 2 октября в Одессе был объявлен день траура в связи с гибелью людей.

  • Накануне СМИ сообщали, что экс-мэру Одессы Труханову сообщено о подозрении.
  • В Нацполиции информацию подтвердили и отметили, что Труханову и должностным лицам Одесского горсовета сообщили о подозрениях.
  • Прокуратура планирует подать ходатайство о круглосуточном домашнем аресте для Труханова.
  • Известно, что Труханову прекратили гражданство Украины из-за наличия у него действительного российского загранпаспорта и опубликовали копии соответствующих документов

Читайте также: Зеленский: Решение о лишении Труханова гражданства - не политический шаг

Автор: 

Киев (26307) суд (25295) Труханов Геннадий (343)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
печерский суд и труханов...ну это просто анекдот)
показать весь комментарий
31.10.2025 16:31 Ответить
Печерський суд виконує вказівки з ОПЗЄ, а не щось там обирає.

Наквжуть відпустити - відпустять попри все.
Накажуть посадити - посадять попри все.
показать весь комментарий
31.10.2025 16:32 Ответить
ОПЗЄ - це наше ВСЕ!
показать весь комментарий
31.10.2025 16:54 Ответить
Хоч я і розумію що Труханов ідейний покидьок і давно має знаходитись за гратами але тулити йому дощову каналізацію це вже смішно. Чого його за реальні злочини не хочуть притягнути?
показать весь комментарий
31.10.2025 16:40 Ответить
Найсправедливіший суд в Україні
показать весь комментарий
31.10.2025 16:48 Ответить
По видеосвязи, судить, по видеосвязи сидеть...
показать весь комментарий
31.10.2025 16:49 Ответить
І знову Печерський..... виходить на арену!
показать весь комментарий
31.10.2025 16:53 Ответить
 
 