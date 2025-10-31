Бойцы ГУР, вероятно, начали контрнаступательную операцию возле Покровска, - The Economist. ВИДЕО

Спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины проводит, вероятно, контрнаступательные действия вблизи города Покровск на Донетчине, чтобы восстановить работу ключевых логистических маршрутов.

Об этом сообщил журналист The Economist Оливер Кэрол.

ГУР высадили десант

"По информации военной разведки Украины, вблизи Покровска проводится смелая контрнаступательная операция с целью восстановления ключевых логистических маршрутов. На видео, которое мне прислали, якобы показан десант с вертолетов в районах, которые, по утверждению России, находятся под ее контролем", - написал он.

По данным издания "Зеркало недели", спецназ ГУР начал сложную десантную операцию под командованием генерал-лейтенанта Кирилла Буданова.

Отмечается, что штурмовики ГУР вошли в районы города, которые российские генералы заявили захваченными и считают ключевыми для логистики Украины.

Что предшествовало?

Напомним, 29 октября Путин заявил о якобы "окружении" украинских войск в ключевых фронтовых городах Донецкой и Харьковской областей - в Покровске и Купянске.

После этого диктатор цинично предложил прекратить боевые действия на соответствующих участках, чтобы западные журналисты и украинские СМИ "смогли воочию убедиться" в правдивости его слов.

Группировка объединенных сил прокомментировала заявления российского диктатора о якобы окружении Купянска войсками РФ.

30 октября Сырский опроверг громкие заявления РФ о якобы "блокировании" ВСУ в Покровске и Купянске.

