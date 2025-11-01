РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7454 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
1 867 23

Ночью рашисты снова атаковали газодобычу на Полтавщине. ФОТОрепортаж

В ночь на 1 ноября российские захватчики атаковали Полтавскую область. Под ударом оказался один из объектов газодобывающей отрасли.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате вражеской атаки возник пожар.

"Сообщений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания было привлечено 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью ликвидирован в 06:02.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в седьмой раз за месяц нанесла удар по газовой инфраструктуре в Полтавской области, – "Нафтогаз"

Ликвидация пожара

Россияне атаковали Полтавскую область:
Россияне атаковали Полтавскую область:
Россияне атаковали Полтавскую область:
Россияне атаковали Полтавскую область:
Россияне атаковали Полтавскую область:

Атаки РФ на газодобычу в Полтавской области

В ночь на 11 февраля 2025 года был нанесен ракетный удар по газодобывающей инфраструктуре Полтавской области. Сообщалось о запуске до 19 крылатых, баллистических и управляемых ракет по производственным объектам. При этом было прекращено газоснабжение в 9 населенных пунктах

7 марта 2025 года компания DTEK сообщила, что ее газодобывающие объекты в Полтавской области были атакованы и вынуждены приостановить работу.

В ночь на 3 октября 2025 года вероятно произошла крупнейшая по масштабам атака на газодобывающую инфраструктуру Украины - в том числе на Полтавщине. Было зафиксировано 35 ракет + 60 ударных дронов по объектам "Нафтогаз України" в Полтавской и Харьковской областях.

16 октября 2025 года: в результате очередной ночной атаки работы объектов газодобычи в Полтавской области были остановлены.

28 октября 2025 года: председатель правления Нафтогаза сообщил, что это уже седьмая атака в октябре, и снова пострадали производственные мощности в Полтавской области.

В атаках часто применяются комбинации ракет, баллистических ракет, крылатых ракет и ударных беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Массированный удар РФ: во Львовской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры

Автор: 

обстрел (30283) Полтавская область (1300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Вован Оманський запускай фламінідічи !

Як нема ?!

ну тоді відосики !
показать весь комментарий
01.11.2025 08:17 Ответить
+6
Скажу так: всі хто переймаються що щось там нам знищили в економічному секторі - ЗАБИЙТЕ. У нас економіки нема, ми живем за рахунок Європи та США, тому бережіть нервові клітини на потім, а зараз можна шиковать, адже зелька напевно ще роздасть по тисячі гривень зимової підтримки з барского плєча
показать весь комментарий
01.11.2025 08:39 Ответить
+5
не .. підпалять десь сарай і в зельоном телемарахфоні роздують до епічних масштабів
показать весь комментарий
01.11.2025 08:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заграница нам допоможе
показать весь комментарий
01.11.2025 08:10 Ответить
Яка різниця газ власного виботку чи загранічний, якщо ціни європейські шо на то шо на то, шо на продукти, шо на все інше? Ну не купе якась україньська баріга з еврейським прізвищем собі новий крузак чи гелентваген, нічо, переживем
показать весь комментарий
01.11.2025 08:26 Ответить
Трохи не так. Але в загальному , стосовно пересічного громадянина, щось таке як ви написали.
показать весь комментарий
01.11.2025 08:54 Ответить
На жаль газовидобувна галузь не державна ,а давно
вже приватизована ,хоч і українська ,тобіш власна .
показать весь комментарий
01.11.2025 09:05 Ответить
Чому на жаль? Держава зненацька стала суперефективним менеджером?
показать весь комментарий
01.11.2025 09:17 Ответить
Вован Оманський запускай фламінідічи !

Як нема ?!

ну тоді відосики !
показать весь комментарий
01.11.2025 08:17 Ответить
А ми будемо атакувати їх газопроводи хоча б? Чи перекачувальні станіції? Бпла можуть же це робити і ппо там відсутня, чи слабка.
показать весь комментарий
01.11.2025 08:19 Ответить
не .. підпалять десь сарай і в зельоном телемарахфоні роздують до епічних масштабів
показать весь комментарий
01.11.2025 08:24 Ответить
Вони арешнік знічтожили півтора року назад, чого прищіпився????
показать весь комментарий
01.11.2025 08:34 Ответить
показать весь комментарий
01.11.2025 09:11 Ответить
Нафтопровід "дружба". Нічого особливо атакувати і шукати не потрібно. Щороку на 6 лярдів $ чемно перекачує незламна Україна нафти для любих друзів путіна. А як бонус для ненависних агресорів-окіпантів: найнижчий у світі тариф на транзит.
показать весь комментарий
01.11.2025 08:58 Ответить
ти тихіше буть, а то наклеють бірку зрадника за антидержавницькі настрої,люди на трубах гроші рубають а ти лупити.....ееех не патріот ти,не бандерівець
показать весь комментарий
01.11.2025 09:14 Ответить
Як так сталося, що за 4 роки широкомасштабної війни із застосуванням ракет і дронів не спромоглися побудувати захисні споруди для військових на фронті і важливих для виживання об'єктів країни? То що ж тоді будували? Що то за спеціалісти при владі?
показать весь комментарий
01.11.2025 08:24 Ответить
це ж риторичне питання.- влада zельоних гнид )
за відповідь банять ))
показать весь комментарий
01.11.2025 08:25 Ответить
Потужні та незламні дефективні менеддери. Лідор вже давно все пояснив, а ви все перепитуєте і перепитуєте.
показать весь комментарий
01.11.2025 09:00 Ответить
може згідно договорьонностей.....про щось же вони в омані домовлялися,та й агент козир завжди на контролі
показать весь комментарий
01.11.2025 09:17 Ответить
Скажу так: всі хто переймаються що щось там нам знищили в економічному секторі - ЗАБИЙТЕ. У нас економіки нема, ми живем за рахунок Європи та США, тому бережіть нервові клітини на потім, а зараз можна шиковать, адже зелька напевно ще роздасть по тисячі гривень зимової підтримки з барского плєча
показать весь комментарий
01.11.2025 08:39 Ответить
Ваш оптимізм мегапотужний. Журналісти зеленого тєлємарахфону вам будуть заздрити.
показать весь комментарий
01.11.2025 09:02 Ответить
БІльш того: не біда що разом з підприєствами знищуються робочі місця, тому що в ЗСУ всім робочих місць вистачить. Ніхто не залишиться без роботи
показать весь комментарий
01.11.2025 09:12 Ответить
у нас більшість підпріємств як не з іноземним властником так акції на кайманових островах,найбільші підпріємства в Сумах головні акціонери кацапи...
показать весь комментарий
01.11.2025 09:20 Ответить
Брехня зе-Лупи і Єрмака !
показать весь комментарий
01.11.2025 09:21 Ответить
так інфоповід для влиття бюджетних коштів,але я завжди не розумів,чому як ломається щось моє-я ремонтую це за свій рахунок,а коли приватні підпріємства з великою доходністю потрібних людей ремонтуємо знов ми....десь тут щось не правильне,як гадаєте??
показать весь комментарий
01.11.2025 09:49 Ответить
Фото стандартні рекламні а не реальні.
показать весь комментарий
01.11.2025 09:22 Ответить
 
 