Враг атаковал три района Днепропетровщины: есть погибшие и раненые, повреждена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня субботы, 1 ноября, российские захватчики атаковали Самаровский, Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Вследствие вражеских атак есть погибшие и раненые, повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Удар по Самаровскому району

"Вечером агрессор атаковал Самаровский район. Возник пожар, разрушен магазин. Предварительно, есть погибшие и раненые. Детали уточняются", - рассказал чиновник.

Обстрелы Никопольщины

От вражеских ударов FPV-дронами и артиллерией пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады.

Погиб мужчина. Количество раненых возросло до двух: кроме женщины пострадал 73-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Повреждены два частных дома, повреждены два автомобиля, еще один – уничтожен. Загорелось здание, которое не эксплуатируется.

Обстрелы Синельниковского района

По Петропавловской громаде и Шахтерскому Синельниковского района российская армия нанесла удар БПЛА. Повреждена инфраструктура.

