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Новости Фото Удары по энергетике в РФ
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Масштабный пожар на ГРЭС в Подмосковье после атаки беспилотников. ВИДЕО+ФОТО

В городе Шатура Московской области РФ после дронной атаки горит ГРЭС. Вражеское Минобороны отчиталось о сбивании двух дронов над Московским регионом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

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Сначала жители Подмосковья сообщали о многочисленных взрывах и крупном пожаре.

Впоследствии стало известно, что атакована местная ГРЭС.

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Власти российского региона до сих пор не прокомментировали атаку. Между тем, по данным местных жителей, пожар до сих пор бушует.

ДРЭС после атаки
ДРЭС после атаки
ДРЭС после атаки

Шатурская ГРЭС - тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт. Согласно открытым данным, это одна из старейших электростанций в России. Станция обеспечивает электроэнергией и теплом Московскую область.

Читайте также: Третья по мощности тепловая электростанция РФ поражена в Костромской области. ФОТО

Автор: 

беспилотник (5279) москва (3075) энергетика (3482)
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Топ комментарии
+34
Мені подобаєтся як воно горить, як кацапи суєтяться. І горить так файно, мабуть до морозів.
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23.11.2025 07:50 Ответить
+25
Вікна та вуличні фонарі світяться, зачить не все так страшно у москалів. (
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23.11.2025 07:52 Ответить
+12
Та, на жаль, не дуже. Фанерні літачки проти ісандерів, калібрів чи Х-101 в дуже різних вагових категоріях.
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23.11.2025 08:44 Ответить
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Мені подобаєтся як воно горить, як кацапи суєтяться. І горить так файно, мабуть до морозів.
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23.11.2025 07:50 Ответить
Та хоч погріються! От зафіга вони воду/піну витрачають?))
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23.11.2025 08:00 Ответить
давно пора заблекаутити москву .московську область і пітер -ореал не ляканих оркулаків
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23.11.2025 09:14 Ответить
Вікна та вуличні фонарі світяться, зачить не все так страшно у москалів. (
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23.11.2025 07:52 Ответить
то теплова станція. думаю батареї. мерзнути в оселях будуть москалі
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23.11.2025 08:48 Ответить
Я не проти, але ж написано, що "Станція забезпечує електроенергією та теплом Московську область."
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23.11.2025 09:02 Ответить
Так вона ж не одна там (.
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23.11.2025 13:35 Ответить
Уже пол дня или даже больше бушует пожар!!! И все на форуме обсыкаются от восторга! Три дня назад только в одном Тернополе 33 трупа и детей не мало среди этого. А в Запорожье итд? А 20% территории уже давно отобрано и процесс ежесуточно растёт?! И на фоне этого выгорание трансформаторного масла проходит как победа! У кацапни нефти и газа хватит ещё 100 лет продавать по 1 дол за ведро! А у нас 5 миллионов уехали почти навсегда, хорошо если 1 мил вернётся и продав квартиры и прочее по ликвидной цене вернутся на Запад любой ценой. И всё это на фоне потока коррупционного бабла на Запад водопадом даже как при шапкокраде!
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23.11.2025 21:26 Ответить
А чому Ви це написали під моїм коментом? Особисто я, ніколи не обсцикався від захоплення. І жарти, в стилі "95 кварталу", то не моє. Я реально дивлюся на те, що коїться в країні, і мені це дуже не подобається. Тому не треба про "всі".
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24.11.2025 01:44 Ответить
Пожарка недоїхала. Але блимає
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23.11.2025 08:00 Ответить
Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
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23.11.2025 08:00 Ответить
Це є добре. Пожежа хоч і не ідеальна за розмірами але і не зовсім фігня пустякова. Кадрам в тисячу разів більше довіри чим голим словам з Генштабу, а тимпаче з вуст ЗЕнелоха.
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23.11.2025 08:04 Ответить
Чи гріє те полум'я москальскі оселі навколо?)))
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23.11.2025 08:09 Ответить
Так, Українці не морозять кацапів, бо є тепло й світло поки горить, треба просто підкидати дрова.)
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23.11.2025 13:37 Ответить
в цю гру можна грати в двох
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23.11.2025 08:11 Ответить
Та, на жаль, не дуже. Фанерні літачки проти ісандерів, калібрів чи Х-101 в дуже різних вагових категоріях.
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23.11.2025 08:44 Ответить
бо не працюють стілетом

вбити одночасно тріо пропагандонів? ніхера
хоч один теракт у москві? хер
хоч спробувати вбити *****? нуль

портнов вважаю то приватна справа... а не вася дебіл чи кирило гомосек
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23.11.2025 09:27 Ответить
артист ти смішний ? А якже двушка на мацкву??
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23.11.2025 10:41 Ответить
бьють мирними безпілотніками кацапію - не дуже , це погано .....
Не бьють мирними безпілотніками кацапію погано

час вже визначиться
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23.11.2025 15:18 Ответить
зЄбанат чи просто тупа, чи не можеш визначитись?
А лікарі що кажуть?
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23.11.2025 15:25 Ответить
Критикуя, критикуй мнение, а не его автора. Це казав Леонардо да Винчи.

А лікарі мені кажуть про вас таке , - що таким як ви, розум треба чистити як зуби, щодня, щоб не смерділи злістю, заздрістю та іншими виділеннями.
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23.11.2025 17:39 Ответить
Леонардо? Про безпілотники?!
Лікарю, напевно, тут вже нема що робити... то вже невиліковно...
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23.11.2025 18:22 Ответить
Ну так ви праві - а паровий танк шо Леонардо запропонував у 16 столітті це також невиліковно . Безпілотники то є автоматони на вершині своє еволюції = а перший автоматон ше в Античності зробили .
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24.11.2025 00:06 Ответить
Вихована людина ніколи не скаже "Пішов ти …", він скаже: "Я бачу, ви далеко підете"
Так ви далеко підете
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24.11.2025 20:53 Ответить
Ти, головне, хворенька, не хвилюйся. Приймай вчасно ліки, воно може й попустить. Але то не точно...
І взагалі, йди собі далеко, далеко, дурнувата...
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24.11.2025 20:57 Ответить
А ти що споріднену душу шукаєш?
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24.11.2025 21:01 Ответить
Так и идёт игра у двох, Кацапы за раз развалили Новоукраинскую ГРЭС, в ответ подожгли два трансформатора на Шатурской ГРЭС. Турбинный зал на снимках не пошкоджений
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23.11.2025 13:58 Ответить
Єто Абломкі
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23.11.2025 08:14 Ответить
"АТЕШ": Партизани знищили електровоз військових вантажів у російському Ростові-на-Дону
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23.11.2025 08:14 Ответить
Коли вже згорить та москва разом з бидлом що підтримує найкривавішого в світі терориста трусливу істоту путіна.
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23.11.2025 08:15 Ответить
Відео як "вдало" відбивали атаку дронів, коментуючи:
"- Аа, они уже паркуются на ГРЭС" ...
https://t.me/supernova_plus/45745?single
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23.11.2025 08:19 Ответить
Горить гарно, плюсую. Але зо це нам дає, окрім приємного відчуття помсти? Може, краще було витратити ці дрони чи ракети на ураження якогось НПЗ, аеродрому чи іншого військового об'єкту?
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23.11.2025 08:35 Ответить
Станція горить, то добре. Але чому ті будинки з орками цілі?!
***** зность в нас жилові будинки разом з людьми свідомо і зумисно. А нам хіба то робити не можна, щоб їх хоч трохи до тями привести?
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23.11.2025 08:43 Ответить
Не смішить вже! Де той м@скаль і де та тяма?
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23.11.2025 09:00 Ответить
Якщо ми, подібно москалям, будемо бити по житлових будинках це зніме з них звинувачення у суді. Щоб пересвідчитись, читайте статтю про адмірала Деніца у Вікіпедії. Заодно, пригадайте "рязансий сахар".
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23.11.2025 10:35 Ответить
Згоден, розумію...
Але вже стільки злості на ту кацапську нечисть...
І, взагалі, кацап то не людина, то щось людиноподібне, і навіть не тварина. Гірше таргана чи якогось щура...
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23.11.2025 10:44 Ответить
«Хлапок, абломкі, задимлєніє».
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23.11.2025 08:59 Ответить
І матюки. Це обов'язково.
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23.11.2025 09:01 Ответить
https://t.me/insiderUKR/111768?single

Відразу видно, що ті 3,14дари свою війну лише по ТБ бачили.
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23.11.2025 09:01 Ответить
Відео і фото НІ ПРО ЩО !!! От як завиють ЗАМЕРЗАЄМ-ГОЛОДУЄМ і з вилами на кремль підуть.
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23.11.2025 09:09 Ответить
З вилами? На кремль?
Коли я час від часу заходив на їх форуми, то вони після кожного успішного удару від України закликали свого #уйла "перестати панькатись (?!) і жаліти (?!) Україну, та нарешті повністю вимкнути світло, тепло, каналізацію і знищити всі мости через Дніпро".
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23.11.2025 09:41 Ответить
Все вірно. Тому потрібно вимкнути їм (кацапні), електрику і каналізацію перед морозами, а там було б видно .
Але як ?! Зільониє хвламінги осєнью і зімой нє літають !
Тому лишається ... (тут суцільне матюччя, ціла тирада) тільки терпіть і вірить в ЗСУ допомагаючи хто чим може. Якто так.
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23.11.2025 10:24 Ответить
Да ! Іще ніхто не зміг відмінити русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Тому Україна повинна стати каталізатором і пущай сібє бунтують за парєбрікам. Але мудрий нарід вибрав паржать па-пріколу, а тепер рже на кутні, але це вже інша історія.
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23.11.2025 10:30 Ответить
Сніг у орків??? ..грійтеся тоді..курвославні пока тепло дають пташки Мадяра
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23.11.2025 09:16 Ответить
О, Шатура, там происходили действия фильма Коммунист , большевики значит строили-строили а ***** плешивое всё попросерало. Ну а ЗСУ само-собой СЛАВА!!!
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23.11.2025 09:23 Ответить
не смішно. вони за одну ніч знищують у нас купу енергетичних підприємств і десятки людей, я ми їм в попку клюк. І те вони за пів дня поремонтують
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23.11.2025 09:26 Ответить
Верно, свитло в оселях на фото там присутствует
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23.11.2025 14:01 Ответить
Мало
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23.11.2025 09:36 Ответить
В порівнянні з тим, що сьогодні натворили пашисти - ні про що. Все бабло пішло на неіснуючі фламіндічі. Якщо б гроші витратили б на ті ж довгі нептуни був би толк, але не було б навару
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23.11.2025 09:45 Ответить
Лампочки Іль`їча світяться і без електростанцій.
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23.11.2025 10:48 Ответить
Судя по тому, что лампочки в Шатуре на снимках горят, то не смешно
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23.11.2025 14:03 Ответить
Для зебілів на мараВоні сайдьот за потужність. Той пам'ятник ленінській електрофікації й так згорів би, від старості, ми свою декомунізацію не завершили та ще й примножили - поки пам'ятники будьоним валили, в урядовому кварталі комунізм окопався, на горбах лохів змайстрували, а тепер ще й на могилах танцють.
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23.11.2025 13:31 Ответить
Ну её модернизировали всё же современным оборудованием, вроде и часть турбин западные, но в том, что поводов для буйной радости маловато согласен
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23.11.2025 14:06 Ответить
До того й мій допис, що комариний укус монстра нам подають, як неабияку перемогу, а за цією ширмою зелендічі, сидячи на золотих унітазах під долларовим дощем, саботують виробництво власної, справді потужної зброї.
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23.11.2025 18:42 Ответить
 
 