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Новости Фото Атака беспилотников на Киевщину
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Последствия дронной атаки РФ на Вышгород: есть погибший и пострадавшие. В многоэтажке вспыхнул пожар

Продолжается ликвидация пожара в многоэтажке в городе Вышгород Киевской области после атаки РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Есть жертва и пострадавшие

По обновленной информации, в результате вражеской атаки один человек погиб и шесть пострадали.

"На данный момент из многоэтажки эвакуировано 146 человек. Ликвидация пожара продолжается", - сообщили в ГСЧС около 3 часов ночи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Киевскую область: В больницах остаются три человека, продолжается ликвидация последствий в пяти районах, - ОВА

Вышгород после атаки РФ
Вышгород после атаки РФ

На месте работают более 90 спасателей и 18 единиц техники.

Местным жителям оказывается психологическая помощь и поддержка Общества Красного Креста.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал беспилотниками Вышгород: один человек погиб, 11 пострадавших, среди них - ребенок.

Читайте также: Ликвидированы все пожары, вызванные вражеской атакой на Киев, - Клименко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киевская область (4669) Вышгород (93) дроны (7358) Вышгородский район (82)
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Топ комментарии
+1
Нашім дронам та ракетам також мають бути розбиті бажано в нічний час будинки кацапів з повторним обстрілом лоб і подежників з технікою накрить Відповідь повинна бути рівнозначна а якщо трохи більше здохне козломордих то тільки повітря буде чистішим
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30.11.2025 09:46 Ответить
+1
Серйозно не розумієш? ****** там, гріша. Тут дивно, чому тільки шахедами, може, пристрілююттся?
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30.11.2025 10:46 Ответить
+1
У Вишгороді для дронів є дуже смачна ціль - Київська ГЄС. Вона досить добре захищена. На неї щоразу кидають величезну кількість дронів. Підбиті осколки йфєї зграї можуть відлітати досить далеко. А ще РЕБ...
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30.11.2025 11:06 Ответить
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ніфіга не зрозумиів!
який сенс атакувати дронами вишгород?
саме вишгород?
красиве, але дуже маленьке містечко!
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30.11.2025 09:13 Ответить
Серйозно не розумієш? ****** там, гріша. Тут дивно, чому тільки шахедами, може, пристрілююттся?
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30.11.2025 10:46 Ответить
Летел Шахед с севера на Киев, то пути оказалась та многоэтажка... Может ещё РЭБом отклонили или даже сбили...
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30.11.2025 14:14 Ответить
Можливо збитий Шахед впав. Вони ж не розчиняються на атоми після влучання ППО
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30.11.2025 09:40 Ответить
Якщо бч не вибухнула в повітрі, то вона вибухне в місці падіння, шо нєпанятного?
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30.11.2025 10:48 Ответить
Нашім дронам та ракетам також мають бути розбиті бажано в нічний час будинки кацапів з повторним обстрілом лоб і подежників з технікою накрить Відповідь повинна бути рівнозначна а якщо трохи більше здохне козломордих то тільки повітря буде чистішим
показать весь комментарий
30.11.2025 09:46 Ответить
У Вишгороді для дронів є дуже смачна ціль - Київська ГЄС. Вона досить добре захищена. На неї щоразу кидають величезну кількість дронів. Підбиті осколки йфєї зграї можуть відлітати досить далеко. А ще РЕБ...
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30.11.2025 11:06 Ответить
Для той ГЭС Шахед не страшен, скорей всего летел на Киев
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30.11.2025 14:17 Ответить
Страшен. Кроме самой ГЕС там еще и трансформаторы, и прочее.
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30.11.2025 14:28 Ответить
Вчера дроны летели на Вышгород как раз, а не на Киев. Еще и с дополнительной шрапнелью были те дроны
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30.11.2025 19:08 Ответить
 
 