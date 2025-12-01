РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10380 посетителей онлайн
Новости Фото Атака на Днепр
15 064 46

Враг атаковал баллистикой Днепр: 4 погибших и 27 раненых. 6 человек в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар по Днепру

Ранее Воздушные силы информировали о баллистической угрозе для Днепра. В соцсетях сообщали о взрывах в городе.

"Днепр в укрытие!", - предупреждали ВС.

"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - отметил впоследствии глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал дронами Днепр: ранены женщина и ребенок

Более подробной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.

Обновленная информация

"В Днепре на месте ракетной атаки работают все службы. Сейчас известно о трех погибших и 8 пострадавших", - добавили в ОВА в 11.45

Повреждены СТО и предприятие.

По обновленным данным, на 12.20, 15 человек пострадали в Днепре из-за вражеской атаки.

"Три из них на амбулаторном лечении, остальные - госпитализованы. Шесть раненых в тяжелом состоянии", - уточнил глава области.

Последствия

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

"В Днепре уже четверо погибших. Раненых 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь", - уточнил Гайваненко в 12.51.

По данным ГСЧС, повреждены здания СТО и предприятия. Возникли пожары: горел гаражный бокс и крыша 5-этажки. Спасатели укротили все возгорания.

Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу
Дніпро після обстрілу

"В Днепре уже 27 пострадавших из-за ракетного удара россии", - сообщили в ГСЧС в 13.55.

Дніпро обстріл
Дніпро обстріл
Дніпро обстріл

Автор: 

Днепр (4643) обстрел (33120) ракеты (3992) Днепропетровская область (5310) Днепровский район (412)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Зранку не знаю, а ввечері буде атаковано фейсбук відосіком найвеличнішого.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:02 Ответить
+19
Зелене кодло шукає новий канал переправлення "двушкі на маскву".
показать весь комментарий
01.12.2025 11:57 Ответить
+12
А шо ми зранку атакували балістикою?
показать весь комментарий
01.12.2025 10:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо ми зранку атакували балістикою?
показать весь комментарий
01.12.2025 10:45 Ответить
Особисто я свою бабу атакував на кухні...
показать весь комментарий
01.12.2025 11:06 Ответить
и шо?перемогли?
показать весь комментарий
01.12.2025 12:08 Ответить
Та хіба її можна перемогти?! Я їй слово, а вона 100!
показать весь комментарий
01.12.2025 12:18 Ответить
Як можна так зневадати жінку - щоб її бабою називати. БабИ шпали кладуть й щебень розвантажують. На сросії.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:38 Ответить
Мариночка, нам вже майже по 70 років. Так, що...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:43 Ответить
То й що? Майте повагу до жінок.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:47 Ответить
А я поважаю. Навіть бабусею її називаю
показать весь комментарий
01.12.2025 20:06 Ответить
То й ж не бабою! А бабусею))) це дві великі різниці! Й онуки з повагою відноситись будуть..
показать весь комментарий
01.12.2025 20:19 Ответить
Зранку не знаю, а ввечері буде атаковано фейсбук відосіком найвеличнішого.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:02 Ответить
та ні...йому ні до цього...воно по парижах гуляе....натирене бабло переховує
показать весь комментарий
01.12.2025 13:10 Ответить
Мародери- зрадники атакують москву тільки двушкою.
показать весь комментарий
01.12.2025 14:59 Ответить
НАШИХ ФОПІВ ракета "гетьманцев" сівкової дальності.
показать весь комментарий
01.12.2025 20:03 Ответить
Є загиблі та поранені, люди під завалами! 😮‍💨
показать весь комментарий
01.12.2025 11:15 Ответить
Обстрілюють тільки Україну. Відповіді аж ніякої, кацапам лагідне життя. Чого вичікує зелене кодло?
показать весь комментарий
01.12.2025 11:49 Ответить
Кожного дня Україна б'є по кацапах у відповідь. Тільки не по цивільних, а по НПЗ, військових заводах і тд.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:55 Ответить
Так, б'є, але тільки дронами. А де наші ракети? Я вже не запитую про віртуальну ''Фламінго'', її не буде, гроші вкрадено, відос запущено на марафон. А де ракети, які створив ''барига' до 2019 року? Чому їх не виробляв уряд Зеленського, а все закатував в асфальт? Допомагає асфальт?
показать весь комментарий
01.12.2025 15:58 Ответить
Зелене кодло шукає новий канал переправлення "двушкі на маскву".
показать весь комментарий
01.12.2025 11:57 Ответить
Усі наші Гаранти - попередники продавали, ,міняли та навіть безкоштовно передавали наше озброєння. Усе, без винятку, від набоїв до літаків і ракет! Давайте і їх теж згадаємо "гарним" словом "подяки"....для об'єктивності....
показать весь комментарий
01.12.2025 11:56 Ответить
Брехня 100%. Ракетні програми знищували лише янукович і зеленський.
показать весь комментарий
01.12.2025 13:00 Ответить
Підпрацьовуєш на мародерів за "долю малую". Типу зЕленській негірший за "папєрєдніков". Ні, запроданцю, твій шеф роззброював ЗСУ під час війни за прямою вказівкаю мордору. Так що висіти будере разом.
показать весь комментарий
01.12.2025 14:54 Ответить
Навіщо нам згадувати Кравчука, Кучму, Януковича, які передали на Парашію і ядерну зброю, і стратегічну авіацію? Після 2014 року командою Порошенка були створені ракети, САУ, безпілотники, то чому їх Зеленський знищив, а своїх так і не зробив?
показать весь комментарий
01.12.2025 16:01 Ответить
Черговий злочин рашиських варварів ,свідомий геноцид орди проти проти українського народу і майже жодної відповіді по рашиських виродках,світ мовчить ,влада безпорадна.
показать весь комментарий
01.12.2025 11:59 Ответить
Де укриття? Де ППО? Коли буде відповідь?
показать весь комментарий
01.12.2025 13:07 Ответить
Які укриття при балістиці??? Швидше прилетить, ніж люди доберуться до укриттів.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:41 Ответить
Тримайся, Дніпро😢
показать весь комментарий
01.12.2025 13:36 Ответить
Намагаємось.
показать весь комментарий
01.12.2025 15:59 Ответить
здохни, барига Трумп, разом зі своїми вітьками-мародерами..
показать весь комментарий
01.12.2025 14:00 Ответить
Великі співчуття родинам убитих невинних людей....
показать весь комментарий
01.12.2025 14:11 Ответить
Чи захищений Дніпро так, як Київ...
Мої співчуття дніпрянам.
показать весь комментарий
01.12.2025 14:15 Ответить
В Дніпрі впʼятеро менше людей живе. Далі сам порахуєш?
показать весь комментарий
01.12.2025 17:35 Ответить
в Київі немає 5 млн.
показать весь комментарий
01.12.2025 18:37 Ответить
Є. Багато переселенців. Ще й понаєхавших лугандонів та донецьких.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:42 Ответить
от з ними буде 2.5 млн. І це все.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:10 Ответить
у Дніпрі якщо що переселенців мабуть ще ї побільше, але їх ніхто вже давно не рахує.
показать весь комментарий
02.12.2025 12:11 Ответить
І то вірно! Нащо ставити ППО навкруги якогось мільйонника?!
Рідне місто президента і те -- майже без захисту з самого початку війни. І нічого, живуть люди.
3,14.........ц! Чим ото Makc Polygraph думає, коли таке своє пише.
показать весь комментарий
02.12.2025 10:22 Ответить
Резулбтат "продуктивних перемовин" про мир з рашиськими нелюдями!
Світ зійшов з розуму, втратив Гідність!
показать весь комментарий
01.12.2025 15:52 Ответить
Верховний і заодно президент Зеленський цю ситуацію створив : 1).2019-2022ор.р. організував велике будівництво ("велике крадівництво") на дорогах Півдня України. 2). 1920р. Він повністю зупинив фінансування ракетних програм перед війною 3).Розмінував Чонгар , мости , вивів з Півдня основні війська .4). Ослабив оборону Гостомиля і не вивів з Гостомиля наш літак "Мрію" .4).Звільнив з посад Залужного і 10-ть бойових генералів.5) Організував державну Банду " Мінгічдейт" , яка розікрала гроші з оборонних споруд Енергоатому , МінОборони , з будівництва фортифікаційних спору від нападу рашистів , розікрав кошти з ракетних програми "Фламінго" (власник компанії «Fire Point» громадянин росії Штілерман) ... Де балістичні ракети на Москву , пане Верховний Головнокомандувач Зеленський ? ? ? Де ? Україна спливає кров'ю , а ви розкрадаєте мільярди з оборонного бюджету ? ? ? Курви ! Бл.ді !!! В час війни - розстріл зрадникам і ніякі мораторії на смертну кару діяти не можуть !!! Тут питання життя і смерті народу , сволочі ви зелені !
показать весь комментарий
01.12.2025 17:10 Ответить
А питання, як жителі Дніпра проголосували на президентському, парламентському та місцевому плебісцидах 2019 року?
Ось, дякуйте своєму фельдмаршалу фон-Z-еленському!
показать весь комментарий
01.12.2025 17:41 Ответить
Як як..45.34% більше всіх.

Але, до ворожки не ходи - вони звалили давно.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:46 Ответить
То хай туди ж само валять й інші!!!
Або дякують за все своєму, ними ж обраному Фельд-маршалу!
показать весь комментарий
03.12.2025 07:11 Ответить
У вас проблеми із зором? Що болдом пишите?
показать весь комментарий
04.12.2025 07:34 Ответить
Ударів у відповідь по ворогу і зараз не буде. Бо на Україну члєнограю начхати а россія для нього все. Будуть ще багато ударів , бо ворог відчуває повну безкарність. Непокаране зло завжди повертаєтся.
показать весь комментарий
01.12.2025 20:00 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
показать весь комментарий
01.12.2025 20:57 Ответить
 
 