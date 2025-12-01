Враг атаковал баллистикой Днепр: 4 погибших и 27 раненых. 6 человек в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Удар по Днепру
Ранее Воздушные силы информировали о баллистической угрозе для Днепра. В соцсетях сообщали о взрывах в городе.
"Днепр в укрытие!", - предупреждали ВС.
"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - отметил впоследствии глава ОГА.
Более подробной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.
Обновленная информация
"В Днепре на месте ракетной атаки работают все службы. Сейчас известно о трех погибших и 8 пострадавших", - добавили в ОВА в 11.45
Повреждены СТО и предприятие.
По обновленным данным, на 12.20, 15 человек пострадали в Днепре из-за вражеской атаки.
"Три из них на амбулаторном лечении, остальные - госпитализованы. Шесть раненых в тяжелом состоянии", - уточнил глава области.
Последствия
"В Днепре уже четверо погибших. Раненых 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь", - уточнил Гайваненко в 12.51.
По данным ГСЧС, повреждены здания СТО и предприятия. Возникли пожары: горел гаражный бокс и крыша 5-этажки. Спасатели укротили все возгорания.
"В Днепре уже 27 пострадавших из-за ракетного удара россии", - сообщили в ГСЧС в 13.55.
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Мої співчуття дніпрянам.
Рідне місто президента і те -- майже без захисту з самого початку війни. І нічого, живуть люди.
3,14.........ц! Чим ото Makc Polygraph думає, коли таке своє пише.
Світ зійшов з розуму, втратив Гідність!
Ось, дякуйте своєму фельдмаршалу фон-Z-еленському!
Але, до ворожки не ходи - вони звалили давно.
Або дякують за все своєму, ними ж обраному Фельд-маршалу!
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев