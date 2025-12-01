Враг атаковал баллистикой Днепр: 4 погибших и 27 раненых. 6 человек в тяжелом состоянии (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 1 декабря 2025 года враг атаковал баллистикой Днепр.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

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Удар по Днепру

Ранее Воздушные силы информировали о баллистической угрозе для Днепра. В соцсетях сообщали о взрывах в городе.

"Днепр в укрытие!", - предупреждали ВС.

"Ракетная атака на Днепр. Все детали выясняются. До отбоя находитесь в безопасных местах", - отметил впоследствии глава ОГА.

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Более подробной информации о вражеской атаке на город на данный момент нет.

Обновленная информация

"В Днепре на месте ракетной атаки работают все службы. Сейчас известно о трех погибших и 8 пострадавших", - добавили в ОВА в 11.45

Повреждены СТО и предприятие.

По обновленным данным, на 12.20, 15 человек пострадали в Днепре из-за вражеской атаки.

"Три из них на амбулаторном лечении, остальные - госпитализованы. Шесть раненых в тяжелом состоянии", - уточнил глава области.

Последствия



















"В Днепре уже четверо погибших. Раненых 22. Всем врачи оказывают необходимую медпомощь", - уточнил Гайваненко в 12.51.

По данным ГСЧС, повреждены здания СТО и предприятия. Возникли пожары: горел гаражный бокс и крыша 5-этажки. Спасатели укротили все возгорания.

















"В Днепре уже 27 пострадавших из-за ракетного удара россии", - сообщили в ГСЧС в 13.55.





