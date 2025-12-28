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Новости Фото Военные преступления россиян
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Оккупанты расстреляли трех украинских защитников вблизи Гуляйполя, - DeepState. ФОТО

Российские захватчики совершили очередное военное преступление. Оккупанты расстреляли трех бойцов Сил обороны Украины к югу от Гуляйполя Запорожской области.

Об этом сообщает DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

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Оккупанты расстреляли трех военных ВСУ 

В DeepState рассказали, что событие произошло 20 декабря 2025 года.

"Бойцы одной из механизированных бригад должны были занять позиции, которые перед этим были самовольно оставлены другим подразделением, но там их уже ждал враг", - говорится в сообщении. 

военное преступление оккупантов

В DeepState подчеркнули, что этот случай является очередным нарушением обычаев и правил ведения войны, а также демонстрирует преступную сущность военно-политического руководства РФ.

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Ситуация в Гуляйполе

  • Ранее Силы обороны Юга сообщали, что российские войска захватили часть города Гуляйполе Запорожской области. Ситуация в городе очень сложная.

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Автор: 

армия РФ (23293) расстрел (544) DeepState (556)
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Топ комментарии
+37
Не уявляю,як відправляють на позицію,не знаючи що там коїться і хто там знаходиться.Командира під суд
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28.12.2025 20:28 Ответить
+33
А хто і для чого послав бійців туди де їх вже чекав ворог? Риторичне питання. Особливо після історії з прой@баним КСП. Відповідальних за бардак як не було так і не буде.
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28.12.2025 20:30 Ответить
+30
Скільки ще потрібно безглуздих втрат, щоб навчитися цінити і берегти життя наших воїнів?
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28.12.2025 20:32 Ответить

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