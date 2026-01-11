Дроны атаковали Воронеж, прогремели взрывы
Вечером субботы, 10 января, беспилотники атаковали российский Воронеж. Прогремела серия взрывов.
Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.
Детали атаки
По информации телеграм-каналов, над Воронежем прогремело не менее 20 громких взрывов, которые слышали жители разных районов города.
Над городом также фиксировались яркие вспышки и дым.
В сети появился ряд видео атаки дронов на Воронеж.
Внимание! Видео содержат ненормативную лексику
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