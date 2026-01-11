РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11991 посетитель онлайн
Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
7 891 23

Дроны атаковали Воронеж, прогремели взрывы

Вечером субботы, 10 января, беспилотники атаковали российский Воронеж. Прогремела серия взрывов.

Об этом пишут российские телеграм-каналы, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали атаки

По информации телеграм-каналов, над Воронежем прогремело не менее 20 громких взрывов, которые слышали жители разных районов города.

атака дронов на Воронеж

атака дронов на Воронеж

атака дронов на Воронеж

Над городом также фиксировались яркие вспышки и дым.

В сети появился ряд видео атаки дронов на Воронеж.

Внимание! Видео содержат ненормативную лексику

Читайте также: Дроны атаковали Воронежскую область РФ: повреждены резервуары с горючей жидкостью

Автор: 

россия (98374) атака (1808) дроны (7671) Воронеж (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Яка там БЧ у наших бпла? Пряме влучання і лише пошкоджений балкон...
показать весь комментарий
10.01.2026 23:36 Ответить
+16
На жаль, гра в одні ворота: росіяни безбожно ******** балістикою, крилатими ракетами і шахедами Київ.

А ми у відповідь - вибиваємо шибки в провінційному місті
показать весь комментарий
11.01.2026 00:22 Ответить
+15
показать весь комментарий
10.01.2026 23:34 Ответить

Загрузка...

 
 