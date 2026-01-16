$300 тыс. обнаружила СБУ у председателя ВВК в Днепропетровской области: выдавала фиктивные медсправки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Днепропетровской области во время обыска у председателя ВВК при местном ТЦК обнаружили $300 тыс.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным Службы безопасности, чиновница является одной из организаторов махинации.
"В обмен на взятки она вместе с сообщниками готовила военнообязанным фиктивные медсправки, которые помогали им избежать призыва.
Стоимость таких "услуг" начиналась от 2,5 тыс. американских долларов.
Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона", - говорится в сообщении.
Было задокументировано более 20 фактов передачи взяток организаторам схемы.
Руководительнице ВВК и одному из ее сообщников сообщили о подозрении по двум статьям УК:
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенные по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований и злоупотребление влиянием, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области отменяют поддельные заключения ВВК: ГБР раскрыло схему уклонения от мобилизации.
а те що в халаті...
тут питання не в барві..
чи може хочете сказати,
що червоне краще за зелене..
чи за коричневе?
І це в якомусь райцентрі в 200 000 населення. І це те що знайшли. І це всього на всього - доля одного спеціаліста.
Ну і звісно, тцк геть не при чім, не в курсі і не в долі.
Провинциальная райцентровская бабка в дешёвом халате, цена которому 6-8 долларов, даже не способна соображать, что она позднее делала бы с этими деньжищами(реально она набрала, наверное, не меньше 2-ух миллионов) , если бы её не взяли за жабры...
Вам особое уважение за ранения при защите Украины от орковского нашествия.
Мы с моим младшим сыном с 2022 года каждое лето работаем волонтерами в Киеве, в Чернигове и в Одессе. Неделю назад отправили финансовую помощь 100 тыс грн для центра ветеранов-инвалидов.
Якщо не полінуєтесь та знайдете час подивіться ось що це "райцентр з назвою сільського типу":
посмотрел видеоролик о Каменском: очень ухоженный город, хорошее озеленение .
Аллея памяти воинов ВСУ обустроена очень достойно. Респект всем, кто занимался проектом Аллеи памяти.
В июне-августе прошлого года работал волонтером в Киеве, Чернигове, Одессе: обратил внимание, что везде Аллеи памяти обустроены достойно, с большим уважением к павшим героям.
Это уважение к павшим воинам подтверждает то, что украинцы несмотря на все присущие обычные человеческие недостатки, всё-таки по-настоящему христианский народ, есть у них в душе чувство и понимание того, что есть истинно святое в этой земной жизни.
спасибо за уточнения насчёт служебного имиджа этой "продвинутой" бабки-взяточниуе:
вот только одного не пойму, кто и почему её держит на очень важной и супердоходной госдолжности в её предмогильные 78 лет ?
Разве закон позволяет находиться на государственной службе в таком возрасте ?
Какие-то бюрократические чудеса. До 78 лет не только никто работает, но и вообще мало, кто доживает.
А эта бабка, наверное, рулила бы Каменской ВЛК ещё лет пять, если бы её, накоенец-то, не повязали с грудой наличных долларов на сумму 30о тысяч: это примерно 25 кг бумажной массы.
А теперь после всех этих ВЛК и поездок у Вас уже полностью оформленный статус, все выплаты и все льготы обеспечены в полном объёме?
Сейчас занимаюсь юридическим сопровождением инвалида войны из Чернигова:
до войны он служил в полиции. Когда орки прорвались к Чернигову, сразу добровольно вступил в тероборону, участвовал в боях на передовой линии вплоть до полного освобождения города, и потом уже воевал в составе ВСУ, в боях в Харьковской области он получил тяжелое ранение, ампутирована нога . При назначении пенсии ему почему-то никак не засчитали выслугу лет в полиции(12 лет службы) : получает только пенсию инвалида 21 тыс гривен. Уже два года не может получить ясного и конкретного ответа по этой проблеме.
а скільки ще не «виявили»..
Власть обязана платить деньги воинам которые на передовой, чтобы туда люди ишли, а штабным крысам минималка, как обычному чиновнику.
У нас армия 800 000, а на передовой не хватает людей!!!!
Воин должен ценить свою жизнь за 200-300т.грн./мес., а не свою смерть за 15млн.грн.
Кто будет мобилизировать мусаров на пенсии в 40 лет, тцкашники, мусара?!?!?!
Одних ловлять ТЦК кидають в окопи, щоб інші могли далі красти і виходити під заставу... життя одних не варто *****, а інші владики світу... Влада нічого міняти не хоче, а ви і дальше дебіли подихайте за країну мрій...
Тобто корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
а навіщо їй щось міняти,якщо потрібно виконувати план по знищенню української нації,щоб потім заселити інший?
В свій час німці по селах проводили тестування і відбір дітей за обдарованістю від природи, бо розумна дитина може народитися як в селі, так і в місті, і вони їздили і шукали таких дітей. Мозок єдиний орган який не передається від батьків на 100%, є навіть поняття "мінливість мозку", коли випадковість як з'єднаються нейрони і який у дитини буде дар.
І німці тестували і дітей обдарованих забирали на краще навчання в спеціалізовані школи з повним утримуванням.
Чи дало це плоди? Ну то подивіться на Німеччину, на їх технології, на науку-техніку, на їх медичне обладнання, автомобілі, електронне обладнання, опалення, інструмент і т.д.
Вони просто давали обдарованим дітям розвинутися і це дало шалені плоди.
А у нас кругова порука, кумівство, обмеження і обдарованих багато діток в кращому разі не спиваються і їдуть за кордон, або живуть звичайне життя з шаленим потенціалом. НАЖАЛЬ.
Суцільний калейдоскоп.
Одне незмінне: ніхто не покараний...
і робити це - її заставили..
хто знає..
