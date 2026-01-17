Почти во всех домах Киева возобновили отопление после массированного обстрела, - Кличко. ВИДЕО

По состоянию на утро 17 января в Киеве около 50 домов из 6 тысяч, которые остались без теплоснабжения после массированной атаки РФ, остаются без отопления.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Коммунальщики работают круглосуточно

"Городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами", – написал Виталий Кличко.

Работы по восстановлению продолжаются

Как сообщалось ранее, мэр Киева дал поручение управляющим компаниям, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканалу" и Киевской службе спасения выплатить дополнительное денежное вознаграждение работникам, ликвидирующим последствия обстрелов.

кличко з енергетиками

Что предшествовало?

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.

Топ комментарии
якби там не було - 2 різні світи.

Київський мер Кличко на Майдані


і Оманська Гнида

17.01.2026 11:14 Ответить
Відвали від Віталіка.. зеленого дойобуй.
17.01.2026 11:21 Ответить
дайте Кличку , піаніст все профукає
17.01.2026 11:25 Ответить
Витаха вызови на ринг зеленского
17.01.2026 13:26 Ответить
17.01.2026 13:27 Ответить
Німеччина виділила 60 млн євро на енергетику України
17.01.2026 11:22 Ответить
дайте Кличку , піаніст все профукає
17.01.2026 11:25 Ответить
Оце, шмигалю подгончік......
17.01.2026 11:34 Ответить
Ну якщо було 500, залишилось 50, то результат хороший.
17.01.2026 11:43 Ответить
Да ни одна столица в мире не способна справиться с такой катастрофой
Лучше, чем это получается у нас
На Западе сильный снегопад остановит все!!!
А у нас дроны и ракеты каждый день
И коммунальные службы работают не при температуре как во Флориде
При минус 20 круглыми сутками работать!!!!!!
И никто про этих людей не снимет сериал
Подобный знаменитому ПОЖАРНЫЕ ЧИКАГО!!
А за какие зарплаты коммунальщики мудохаются?
Да ни один пожарный ЧИКАГО жопу от дивана не оторвет за такую зарплату
Скажет - хай горить....
17.01.2026 13:03 Ответить
У Запада есть хорошая ПВО и ударные ракеты. У Украины разве что первое и то уже сильно ослабленная. И власть не может сделать даже "Герань".
17.01.2026 13:34 Ответить
Та чо' там. Герберу з пінопласту збивали ракетою ППО 🤔
17.01.2026 13:50 Ответить
Просто війна йде вже довше за ВОВ, і не треба бути великим експертом, щоб давно зрозуміти, що великі енергооб'єкти вразливі для повітряних ударів (по-перше, в них легше влучити; по-друге, через значні наслідки такого влучання удар якоюсь балістикою є виправданим). Я згадав ВОВ тому, що за цей час можна було б диверсифікувати і теплопостачання (що простіше), і електропостачання (що складніше, але теж можливо хоча б частково). Наприклад, щодо теплопостачання існують ******* рішення встановлення модульних котелень для кожної окремо взятої багатоповерхівки. Так, це не дешево, значно знижує прибутки теплопостачальних організацій, але це можливо, а війна взагалі справа не з дешевих.
17.01.2026 13:52 Ответить
Согласна с Вами,пан Сергей
Но ведь и войной и энергетикой должны заниматься профессионалы
А не аматоры
А наши аматоры к тому же без совести и чести...
Зато какие жадные
Никогда не нажрутся!!!!!!
17.01.2026 13:59 Ответить
Тепло подали, но система дома имела воздух и не все стояки работали.
Просили работника ЖЕКа -слесаря, но тот не имел желания работать, так как не было света. Пришлось самим жильцам стравливать воздух.
Система работает, а ЖЕКу обещают премию.
17.01.2026 14:51 Ответить
Рассказ уважаемого Алекса Тимо очень впечатлил и в очередной раз показал, что Главное богатство Украины - это люди, сами украинцы.
18.01.2026 07:45 Ответить
Угу .. диверсифікація ... на папері ... У реалі скільки багатоповерхових будинків у Києві, наприклад ?
У Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові ??
А по 25 -35 поверхів ??
17.01.2026 17:18 Ответить
Щось підказує, що ти забула написати про " у нас є потужний ХЕРПІДУ САМ"
17.01.2026 14:29 Ответить
Ульо..в мене знову нема є ЕЕ..18 годин..якій зеленій падлі дзвонити й куди???
17.01.2026 14:46 Ответить
ви така наївна..я всіх вже обдзвонила. Нуль на масу. Дати адресу? Може Ви пограєтесь.
17.01.2026 15:09 Ответить
Ну то не 68 годин. Й не порівнюйте з фронтом.

А, вивчіть вже українську. Очі ріже кацапсяча.
17.01.2026 19:41 Ответить
Ось так. Москалям доповіли. Чекаємо сьогодні-завтра чергового масованого обстрілу.
17.01.2026 14:27 Ответить
Тут ніхто так не гріється як у вас - одна котельня на квартал і частину тепла губите по дорозі. Тут міні автоматичка котельня на будинок, або на під'їзд. Тепло циркулює в будинку, по дорозі не губиться. До будинку підводиться вода, світло, газ, телефон і тепер опто-волокно.
Пробували колись вашу систему в Тулузі, в 85-му році, прийшов капець. Там мер міста був комуніст в 70-80-х, поїхав в совок, побачив як там гріються і в себе вирішив так зробити. Там будували квартал нових багатоповерхівок і він у всі підів обігрів від однієї котельні. В 85-му році різко похолодало до -8 і холод тримався коло двож тижнів. В котельні щось поламалось і швидко відремонтувати не було можливості. Прийшлось жителів цілого кварталу виселяти і розселяти по місту. Слідуючим літом проблему вирішив вже новий мер, всі багатоповерхівки були переведені на автоматичні міні котельні розраховані на будинок.
17.01.2026 15:11 Ответить
котельні на квартал ??? ха-ха-ха ... а на пів-міста не хочете - гігантські. Тому такі проблеми.
І відновиити їх швидко не вийде.
17.01.2026 17:21 Ответить
Тут є котельня десь 4-5 км за містом в якій сміття спалюють, люди сортують самі. Видали всім по декілька смітників - один на харчові відходи, інший на метал, ще інший на всяку упаковку яка горить. На скло стоять на вулиці спеціальні конейнери. Скло-тару не приймають, а переплавляють і роблять нову. Ось ці відходи які горять возять туди і там спалюють. З цієї котельні гріють адміністративні будинки - префектуру, поліцію, школи, дитсадки в частині міста яка знаходиться ближче до котельні. Але там якщо щось поламається то не критично, дітям зроблять канікули, б'юрократам відпустку, а поліція буде електричними грітись. Поліції спеціальний кабель підвели замість старого і трансформатор поміняли. В Тулузі не могли грітись електриою бо кабелі на навантаження не були розраховані. В декількох квартирах грілись, але всі не могли, прийшлось виселяти тих хто може рухатись.
17.01.2026 19:57 Ответить
Віталій Кличко це Людиеа із великої Літери який приніс Українцям Славу своїми перемогами на відміну від Корупціонера і Зрадника України зеленського!
17.01.2026 15:46 Ответить
Шо за наїзд на нашого Вову Зельонкіна ? Він з Трумпом бодається і не боїться !! Во-как ...
17.01.2026 17:23 Ответить
Чемпіон, ти єдиний залишився, серед представників голів громад, кого зелена тварюка зеленский ще не зміг знищити. Тримайся. Міцно. Коли вже буде тяжко - лівий хук к голову, а ногою у яйця.
17.01.2026 17:27 Ответить
Доречі, в мене таке враження, що він таки відм@д@хав голову Єврореконструкції. Бо в мене з кранів нереальний кип'яток і батареї так шпарять, що капець..з 90х такого небуло..
18.01.2026 06:14 Ответить
взагалі вважаю Кличку дати Героя України.втримати столицю в такий лютий террор зовнішніх і внутрішніх ворогів мародерів це - ПОДВИГ.
17.01.2026 19:55 Ответить
Головне, щоб тварюка зелена його не зжерла..
17.01.2026 20:44 Ответить
Guido Fawkes
@Guido_FawkesTWI
·
16 січ.
Удар по Одесі регіон тиждень без світла.
По Дніпру - оголошено НС допомога з усіх регіонів.
По Києву - винуватий Клічко!
А чого так? А бо в Дніпрі та Одесі всі свої - або повністю свої або зелену сраку цілують беззупинно - і звунуватити нема за що!
А от Клічко то да!
17.01.2026 20:48 Ответить
Це при тому, що Кличко постійно на фронт ввдправляє дрони, машини, їддо й т.і.

І з заходу постійно гуманітарку вибиває у вигляді пожежних машин..й по всій Україні їх роздає..
17.01.2026 20:56 Ответить
Бо він неправильно відправляє. Так само як Порошенко і блогер Полтава, якого турнули з міської ради. Не крадуть і іншим не дають. Не порядочно це
17.01.2026 21:01 Ответить
Огромное спасибо камунальным работникам!
18.01.2026 01:26 Ответить
Альфе, а на Мельмаку води немає взагалі))
18.01.2026 06:16 Ответить
 
 