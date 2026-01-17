Почти во всех домах Киева возобновили отопление после массированного обстрела, - Кличко. ВИДЕО
По состоянию на утро 17 января в Киеве около 50 домов из 6 тысяч, которые остались без теплоснабжения после массированной атаки РФ, остаются без отопления.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Коммунальщики работают круглосуточно
"Городские службы продолжают 24/7 восстанавливать поврежденную врагом инфраструктуру, чтобы обеспечить киевлян необходимыми услугами", – написал Виталий Кличко.
Работы по восстановлению продолжаются
Как сообщалось ранее, мэр Киева дал поручение управляющим компаниям, "Киевтеплоэнерго", "Киевводоканалу" и Киевской службе спасения выплатить дополнительное денежное вознаграждение работникам, ликвидирующим последствия обстрелов.
Что предшествовало?
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадавших, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Київський мер Кличко на Майдані
і Оманська Гнида
Лучше, чем это получается у нас
На Западе сильный снегопад остановит все!!!
А у нас дроны и ракеты каждый день
И коммунальные службы работают не при температуре как во Флориде
При минус 20 круглыми сутками работать!!!!!!
И никто про этих людей не снимет сериал
Подобный знаменитому ПОЖАРНЫЕ ЧИКАГО!!
А за какие зарплаты коммунальщики мудохаются?
Да ни один пожарный ЧИКАГО жопу от дивана не оторвет за такую зарплату
Скажет - хай горить....
Но ведь и войной и энергетикой должны заниматься профессионалы
А не аматоры
А наши аматоры к тому же без совести и чести...
Зато какие жадные
Никогда не нажрутся!!!!!!
Просили работника ЖЕКа -слесаря, но тот не имел желания работать, так как не было света. Пришлось самим жильцам стравливать воздух.
Система работает, а ЖЕКу обещают премию.
У Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові ??
А по 25 -35 поверхів ??
А, вивчіть вже українську. Очі ріже кацапсяча.
Пробували колись вашу систему в Тулузі, в 85-му році, прийшов капець. Там мер міста був комуніст в 70-80-х, поїхав в совок, побачив як там гріються і в себе вирішив так зробити. Там будували квартал нових багатоповерхівок і він у всі підів обігрів від однієї котельні. В 85-му році різко похолодало до -8 і холод тримався коло двож тижнів. В котельні щось поламалось і швидко відремонтувати не було можливості. Прийшлось жителів цілого кварталу виселяти і розселяти по місту. Слідуючим літом проблему вирішив вже новий мер, всі багатоповерхівки були переведені на автоматичні міні котельні розраховані на будинок.
І відновиити їх швидко не вийде.
@Guido_FawkesTWI
·
16 січ.
Удар по Одесі регіон тиждень без світла.
По Дніпру - оголошено НС допомога з усіх регіонів.
По Києву - винуватий Клічко!
А чого так? А бо в Дніпрі та Одесі всі свої - або повністю свої або зелену сраку цілують беззупинно - і звунуватити нема за що!
А от Клічко то да!
І з заходу постійно гуманітарку вибиває у вигляді пожежних машин..й по всій Україні їх роздає..