Сергей Бескрестнов (Флеш) стал советником Минобороны по технологическим направлениям обороны

Новоназначенный министр обороны Михаил Федоров сообщил, что специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш)присоединился к команде советников Минобороны.

Об этом Федоров сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Сергей (Флеш) Бескрестнов - мой советник по технологическим направлениям обороны. Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений противника. С начала полномасштабного вторжения Флеш работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках", - отметил министр.

Федоров подчеркнул, что в современной технологической войне важно понимать направление развития инноваций, предвидеть планы россиян и создавать продукты, которые способны переломить ход событий на поле боя. Поэтому Минобороны усиливает это направление людьми, которые уже показали реальную способность выполнять эти задачи.

Задача Бескрестнова

Экспертиза Флеша — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян.

"Нужно уменьшить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно — в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", — подчеркнул министр обороны.

Параллельно Флеш будет работать и над другими технологическими направлениями обороны:

Работа с трофейной техникой врага.

Анализ, логистика, изучение решений противника и преобразование этого опыта в наше преимущество. Экспертная оценка новых военных разработок.

Нужны не "идеи на бумаге", а решения, которые реально работают в бою уже сейчас.

"Сегодня война — это математика, технологии и скорость принятия решений. Мы должны не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее. Именно для этого мы усиливаем команду новыми лидерами. Двигаемся системно, быстро и работаем на результат", - добавил Федоров.