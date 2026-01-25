РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7212 посетителей онлайн
Новости Фото Военные технологии Назначения в Минобороны
8 158 69

Сергей Бескрестнов (Флеш) стал советником Минобороны по технологическим направлениям обороны

Новоназначенный министр обороны Михаил Федоров сообщил, что специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш)присоединился к команде советников Минобороны.

Об этом Федоров сообщил в соцсетях.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Флеш стал советником Минобороны по технологиям

Что известно

"Сергей (Флеш) Бескрестнов - мой советник по технологическим направлениям обороны. Он один из сильнейших практических экспертов в сфере дронов, РЭБ и анализа решений противника. С начала полномасштабного вторжения Флеш работает непосредственно на фронте и проводит обучение для военных в самых горячих точках", - отметил министр.

Федоров подчеркнул, что в современной технологической войне важно понимать направление развития инноваций, предвидеть планы россиян и создавать продукты, которые способны переломить ход событий на поле боя. Поэтому Минобороны усиливает это направление людьми, которые уже показали реальную способность выполнять эти задачи.

Задача Бескрестнова

Экспертиза Флеша — радиосвязь, системы РЭБ и разведка. Именно он первым рассказал об использовании россиянами FPV-дронов с машинным зрением и реактивных шахедов. Сейчас его основной фокус — системные решения против ударных и разведывательных БПЛА россиян.

"Нужно уменьшить эффективность вражеских атак и защитить наших людей. Развитие РЭБ критически важно — в войне выигрывает тот, кто быстрее адаптируется", — подчеркнул министр обороны.

Параллельно Флеш будет работать и над другими технологическими направлениями обороны:

  • Работа с трофейной техникой врага.
    Анализ, логистика, изучение решений противника и преобразование этого опыта в наше преимущество.
  • Экспертная оценка новых военных разработок.
    Нужны не "идеи на бумаге", а решения, которые реально работают в бою уже сейчас.

"Сегодня война — это математика, технологии и скорость принятия решений. Мы должны не просто реагировать, а строить систему, которая постоянно учится и становится сильнее. Именно для этого мы усиливаем команду новыми лидерами. Двигаемся системно, быстро и работаем на результат", - добавил Федоров.

Автор: 

Минобороны (9608) технологии (729) Федоров Михаил (668) Бескрестнов Сергей Флеш (19)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
З Мадяром начебто непогано вийшло.
Сподіваюсь, з Флешем так само буде.
Бо він грамотний, на своєму місці.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:44 Ответить
+19
Ну нарешті !! А то дивно було бачити як одного з провідних радіоінженерів країни , фахівця у сфері РЕБ і зв'язку , довгі роки у МО просто ігнорували .
Це рішення запізнилось майже на 4 роки .
показать весь комментарий
25.01.2026 15:02 Ответить
+15
Комбат пише про Стєрнєнко - радника міністра оборони.


показать весь комментарий
25.01.2026 14:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
З Мадяром начебто непогано вийшло.
Сподіваюсь, з Флешем так само буде.
Бо він грамотний, на своєму місці.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:44 Ответить
а що непогано вийшло з мадяром? При тому забезпеченні, яке через нього йде, інші підрозділи могли б діяти принаймни не гірше, а може і краще. Піар потрібних осіб в системі зЕленого шапіто має інше призначення ніж користь Україні.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:20 Ответить
експерд, голова, все знаєш
показать весь комментарий
25.01.2026 16:17 Ответить
мене твої звання не цікавлять. Хизуйся перед подібними собі.
показать весь комментарий
25.01.2026 16:48 Ответить
Ну ви точно знаєте все в цифрах.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:19 Ответить
не погано вийшло, кількість публікацій в соц мережах виросла на порядок, ми тут далеко випереджаєм кацапів
показать весь комментарий
25.01.2026 16:56 Ответить
непогано
показать весь комментарий
25.01.2026 17:06 Ответить
Мадяр вор.
показать весь комментарий
25.01.2026 22:25 Ответить
Фахова людина.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:48 Ответить
Не знаю ничего о нём. На то что берут спецов, а не клоунов, девяносто пятого квартала, и всяких миндичей циферблатов, безусловно хороший знак
показать весь комментарий
25.01.2026 14:53 Ответить
Якщо не знаєте нічого, можете ознайомитись https://t.me/s/serhii_flash тут.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:59 Ответить
Приєднався до команди крадіїв і зрадників України. І помножив на ноль все, що може і було хорошого в його житті.
показать весь комментарий
25.01.2026 14:54 Ответить
Мадяр теж своїх "Птахів" на нуль помножив?
показать весь комментарий
25.01.2026 15:00 Ответить
Свою репутацію точно.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:02 Ответить
Мадяра менше поважати стали? Він вже півроку очільник СБС.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:05 Ответить
Роль Мадяра ми ще побачимо в період виборчої кампанії. Але не маю сумніву, що і він продався.
показать весь комментарий
25.01.2026 16:33 Ответить
Це переживемо, головне - щоб русня не пережила.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:18 Ответить
У нас тут Велика Відчизняна Війна йде, які вибори? У вас там в Італії війни немає і всі думки про вибори? То не рівняйте нас, українців, з вами, втікачами!
показать весь комментарий
25.01.2026 20:31 Ответить
А що? Щеневтік хіба не готується до виборів ще з 2019 року?))) Чи Ви не бачите нічого?)))
показать весь комментарий
25.01.2026 20:56 Ответить
Я тут в Україні бачу набагато більше, ніж ви там в Італії. Наприклад - я бачу, що у нас тут йде Відчизняна Війна за існування України, а у вас там якась мишина політична боротьба замість війни.
показать весь комментарий
25.01.2026 21:31 Ответить
І що ,як результати,наприклад теперішні по Києву ,з тогорічними порівняти як, сподобались?Це Вава не йому,випадково, задачу ставив по блекауту на московщині ,гордо так, чи то якимось піхотним командирам?
показать весь комментарий
25.01.2026 17:50 Ответить
Дайте Мадяру ресурсів, як у московитів, тоді й порівнюватимемо.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:11 Ответить
Якби це ви мені про українську відповідь на кацапський рубікон розповіли, то було б класно, хоч організаційно - структурну, чи вже хоть концептуальну ? Ні ,не судилось?Так отож.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:48 Ответить
Про "вєлікій і ужасний Рубікон" Флеш писав. Немає там нічого принципово крутого, їх пілоти поступаються нашим. Але постачання у них - космос, за кількістю і якістю. Оптика - принципово краща і більше в рази. Цим і беруть.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:04 Ответить
Плюс координація.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:13 Ответить
Флеш казав, що вони стягнули в рубікони-суднідні всіх кращих пілотів з фронту, чим просадили всі інші ділянки. Але вони можуть собі це дозволити, на відміну від нас.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:14 Ответить
Розкажіть про ділянки, які вони просадили. Може глянемо на діпстейт?
показать весь комментарий
25.01.2026 20:26 Ответить
От і подивіться на Діпстейт рухи русні в районі Куп'янська, в Сумській області, біля Вовчанська, Часового Яру, Костянтинівки та на Півдні. І порівняйте з рухами довкола Покровсько-Мирноградської агломерації та Гуляйполя. За два місяці.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:28 Ответить
В нашій роті на сумському напрямку вже корчів практично не лишилося. Корч живе 2 максимум 3 виїзди. Позиції частенько доводиться міняти. Луплять оптикою, а потім на добивання молнія прилітає. Хлопці декілька раз дивом живі лишилися.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:37 Ответить
І глибоке просування русні на тій ділянці?
показать весь комментарий
25.01.2026 20:39 Ответить
Ні, тому що піхоти тут у них малувато. А ось рубікон нашу логістику кощмарить.
показать весь комментарий
26.01.2026 16:38 Ответить
Ви впевнені, що проти вас саме "Рубікон" працює?
Дронів на оптиці у русні більше, ніж досвідчених пілотів.
показать весь комментарий
26.01.2026 21:14 Ответить
Так що заважає Кличко, Жюлька, ухилянти,трамп,безпечна Європа?
показать весь комментарий
25.01.2026 20:49 Ответить
Денис, здесь есть категория публики, которая независимо от информации, и человека, будет обсирать всё и всех. А может спецом работает.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:09 Ответить
Боти працюють. особливо з західними прапорцями. а доморощені гниди підтявкують.
Кожен день ,яку статтю не читаєш влізе падло і все обсирає
показать весь комментарий
25.01.2026 15:23 Ответить
Робота в них така. А хтось і без грошей, дурні.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:10 Ответить
Тобто - всі, хто бажає працювати на користь України, хто бажає реформ і перемоги України - помножують на нуль все, що було хорошого??
показать весь комментарий
25.01.2026 15:52 Ответить
Всі, хто хоча би присів посрати на одному гектарі з самим останнім представником зебанди, автоматично стає зрадником України. Залужний поза цієї категорії, бо він був призначений всупереч бажанню щеневтіка і реально працював на захист України!
показать весь комментарий
25.01.2026 16:31 Ответить
Ааа, тобто ми всі тут зрадники, бо маємо співпрацювати з владою заради порятунку України і тільки ти вся така "не зрадниця", втікла до Італії і звідти маєш нахабство відкривати сво хайло на тих, хто працює заради захисту України?
показать весь комментарий
25.01.2026 20:29 Ответить
Так! Я вважаю, що порядна людина з тими покидьками співпрацювати не буде. То все одне що колаборація з рашистами. Чи зебанда не зрадники України???
показать весь комментарий
25.01.2026 20:53 Ответить
Ну це щось неймовірне, найпотужніші зрадойоби форума до таких висновків не доходили. То по вашому всі хто в ЗСУ автоматично стає зрадником? Мадяр до речи найбільш адекватний, він жодного разу не відпрацьовував тут 30 срібників, не верещав про ухилянтів якими є на думку пропагандонів всі, не нацьковував військових на цивілів, не вихваляв злочини тцк. Загугліть і ви не знайдете нічого провладного, взагалі.

Ви його хоч раз бачили з вскукареками про мобілізацію? Ніколи. От на кого, на кого, а на Мадяра чи Флеша слова кривого не можна сказати. Всі перемазались в корупції чи розтраті донатів на шикарні автівки, крім цих хлопців. Хлопці просто працюють, і все.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:43 Ответить
ЗСУ і влада - дві великі різниці. І не приписуйте мені того, що я не говорила!!!!
А що до Мадяра і Флеша - ще подивимось на них в період виборів)))
показать весь комментарий
25.01.2026 20:52 Ответить
не витрачайте нерви на висери
показать весь комментарий
25.01.2026 16:18 Ответить
якщо його взяли не для свого піару, а для роботи результату, і йому забезпечать можливість досягати результату, то нічого поганого в цьому немає, тим більш, якщо він потім в політитку не піде.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:50 Ответить
Комбат пише про Стєрнєнко - радника міністра оборони.


показать весь комментарий
25.01.2026 14:57 Ответить
💯% призначення стерненка це пробите чергове дно
показать весь комментарий
25.01.2026 16:12 Ответить
а нічого,що малнгький нюанс, експерти слово "позаштатний"? вам про щось каже?
показать весь комментарий
25.01.2026 16:20 Ответить
Ковальов щось дивне написав і не в тему. Радник - це нормально для таких людей. Можна подумати що так як воно все було організовано це було норм у нас. Всі ми вже бачили як останні 4 роки воюємо, то так далі продовжуватись не може. Це маленька радянська армія і це треба міняти.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:17 Ответить
Если бы не волонтеры с которых вообще все началось, от которых появились сначала мавики, потом и другие типы - в армии до сих пор бы ничего не было. Потому что "журнал учета журналов"
показать весь комментарий
25.01.2026 17:34 Ответить
Если отбросить в сторону сомнения в личности Стерненко, то можно просто проанализировать насколько гибче и автономнее работают волонтеры по обеспечению армии в тех же высоких технологиях. Государство это или не умеет, или не хочет, или связано по рукам и ногам бюрократией. Тебе выделены деньги на закупку детали АБВ для дрона. Ты должен осуществить закупки по процедуре, тендеры, куча сопроводительной документации, сроки. В итоге эта деталь будет в армии через полгода-год, и к тому времени морально устареет. Это снаряды так покупать можно или тушенку - ничего нового там за последние 100 лет особенно не придумали. А есть сферы где нельзя играть в бюрократию, и вот тут опыт и контакты волонтеров которые таким занимаются уже 4 года - могут быть очень полезными.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:32 Ответить
показать весь комментарий
25.01.2026 18:21 Ответить
Фахівець, мдя...
показать весь комментарий
25.01.2026 20:27 Ответить
Людина збирає думки фахівців. Що тут поганого? Він співпрацює з військовими по поставкам дронів вже 3 роки. І дрони від Стерненка доробляти не потрібно - вони літають і працюють одразу як треба, бо Стерненко чи його команда збирають рекламації від військових і доносять їх до виробника і якщо виробник оперативно не виправляє помилки - розривають з таким вироьником договори.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:35 Ответить
після зустрічі з Зе все йдет путьом
показать весь комментарий
25.01.2026 19:04 Ответить
Ну нарешті !! А то дивно було бачити як одного з провідних радіоінженерів країни , фахівця у сфері РЕБ і зв'язку , довгі роки у МО просто ігнорували .
Це рішення запізнилось майже на 4 роки .
показать весь комментарий
25.01.2026 15:02 Ответить
закономірність-чим тупіше міністр, тим більше він пздить.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:05 Ответить
Всегда интересно его читать.
показать весь комментарий
25.01.2026 15:08 Ответить
Доповідаю "бойовому комбату" як колишній кадровий військовий, нині мобілізований за власним бажанням з березня 2022 року: всі наші успіхи тримаються на колишніх цивільних, які є розумом і мотивацією. З особистого досвіду: кадрові офіцери, 90%, БЕЗІНІЦІАТИВНІ солдафони, які виконують те. що їм накажуть такі ж солдафони з вищих штабів. Їм все одно скільки людей загине, коли вони за таким наказом кинуть відбивати втрачені позиції, про вогневу підтримку не йдеться абсолютно, головне доповісти, що він виконав наказ, спалив людей, але позиції не повернув.У Генштабі і корпусах (не АЗОВ і не 3 шрурмовий) сидять такі ж тупі солдафони, які не були на передку і не знають взагалі як воювати дронами. Тому призначення цивільних фахівців, це якраз потрібний , але ЗАПІЗНІЛИЙ крок, це треба було робити 3 роки тому, а не йти в контрнаступ на вибудувані суровікіним інженерні споруди, вітаю супергенія Залужного і його кума Шапталу, які, якраз позакінчували усілякі академії і дуже великі командири.
показать весь комментарий
25.01.2026 16:37 Ответить
Фахівець зі штільності завади та ксх телеграм каналу, це навіть коментувати не варто.
показать весь комментарий
25.01.2026 16:51 Ответить
Маємо розуміти, що йде призначення радниками "експертів" - медійників. Тобто, якщо хтось має 100+К підписників в ТГ каналі та цитованість в ЗМІ - він автоматично стає експертом і має шанс стати радником в політиків, які обирають медійність, як ключовий фактор розвитку.
В принципі, досягнення Федорова - значуще: створив незламну ДІЮ, яку зламали московити. Можу припустити, що Федоров готовий підставити "цифрове" плече на цифрових виборах Зеленському, тому і став міністром МОУ з відповідним доступом до бюджету оборонки.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:38 Ответить
этот "эксперт-медийник" закончил специализированный ВУЗ, основанный за 4 года после отмены крепостного права)
показать весь комментарий
25.01.2026 18:26 Ответить
У Федорова є інші досягнення - державні закупівлі Мавіків і ФПВ дронів просунув саме він і першим почав їх закуповувати через своє відомство ще коли Рєзніков Мавікі весільними дронами називав.
І багато різних інших досягнень
показать весь комментарий
25.01.2026 20:38 Ответить
Досягнення Федорова на цій ниві - корупційні скандали, але ж він до 2019 року він інстаграм Шашличного, тому нічого йому не сталося, а його подільника в ГУР перевели.
показать весь комментарий
25.01.2026 23:01 Ответить
Міняючи радників війну не виграти. Треба перш за все треба замінити сирка. Хотілося б і зелену погань, але поки що без виборів це нереально.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:44 Ответить
давно читаю статті пана Бескрестнова і вважаю що він серйозний фахівець, тому вітаю з його призначенням
показать весь комментарий
25.01.2026 18:43 Ответить
https://t.me/serhii_flash/6866 Сергій FLASH, новий радник Міноборони:
Вчора вранці противник завдав удару Шахедами по вертольотах у районі Кропивницького.
На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БПЛА для створення МЕШ радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування Шахедів на Старлінці.
Ці Шахеди на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили РЛС.
Чи чекав я цього? Так. Чи попереджав? Так. Чи хтось мене слухав? Ні.
Це всі виклики, з якими нашій команді доведеться працювати. І працювати ми будемо на випередження.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:00 Ответить
Новина позитивна, але в зміни не вірю
показать весь комментарий
27.01.2026 12:07 Ответить
 
 