Задержан военный, который "сливал" врагу локации ПВО возле украинских аэродромов, - СБУ
Военная контрразведка Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины задержала в Николаевской области еще одного российского информатора. Им оказался завербованный врагом 21-летний военнослужащий одного из подразделений противовоздушной обороны ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Какие данные предатель передавал врагу?
Как установило расследование, фигурант "сливал" в РФ данные о системе ПВО вблизи оперативных аэродромов украинских войск.
В частности, задокументировано, как во время воздушной тревоги информатор, находясь на дежурстве, фиксировал на камеру телефона монитор с секретным программным обеспечением.
"Также он передал врагу данные о направлениях вылета авиации ВСУ и боевые позиции подразделений украинской ПВО.
С помощью разведданных рашисты надеялись нанести удар по аэродромам Сил обороны "в обход" радиолокационных станций и мобильных огневых групп", - говорится в сообщении.
Задержание предателя
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали информатора сразу после первого сеанса связи с оккупантами. Одновременно были проведены комплексные меры по обеспечению безопасности позиций украинских войск.
Установлено, что фигурант попал в поле зрения российских спецслужб, когда писал прокремлевские комментарии в Телеграм-каналах.
Во время обысков у него изъят смартфон с доказательствами работы на РФ.
Что грозит?
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, движении, перемещении или размещении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированная продажа или распространение информации с ограниченным доступом, которая хранится в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).
Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Насправді - кількість позицій обмежена - ніхто не розташовує мобільні возневі групи у щільній міській забудові, бо збитий шахед не має падати на житлові будинки.
Якщо команда виїхала на пікапі з кулеметом - то вони й будуть на пікапі з кулеметом і нічого не змінюватимуть. Висуваются вони просто на зручні для перехоплення стандартні напрямки. Куди саме я не писатиму, не дочекаєтесь.
Суд слідчі повинні довести, хоча- якщо це одні і ті ж люди....
Хтось взагалі перевіряє кого ловлять ТЦК чи там тільки план на бусифікацію.