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Обломки российского БПЛА упали возле Монумента Независимости в Киеве. ВИДЕО
Обломки сбитого российского беспилотника упали утром возле Монумента Независимости в Киеве.
Видео опубликовал сайт Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Повреждений памятника не зафиксировано.
Что предшествовало?
- Утром, 16 марта, была объявлена воздушная тревога. В Киеве раздавались взрывы. Известно, что обломки БПЛА упали в трех районах столицы.
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Виїзд цього клопа з бункера на Хрещатик паралізує весь центр міста.
Це ж треба перекрити весь рух, розігнати всіх людей, розставити снайперів, охорону по всьому периметру... А то не дай Боже хтось крикне "Ганьба!!!" під час дефілє царя.