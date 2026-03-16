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Новости Фото Обстрелы Киева
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Обломки российского БПЛА упали возле Монумента Независимости в Киеве. ВИДЕО

Обломки сбитого российского беспилотника упали утром возле Монумента Независимости в Киеве.

Видео опубликовал сайт Новини.Live, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Повреждений памятника не зафиксировано.

Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости
Обломки российского БПЛА упали на Майдане Независимости

Что предшествовало?

  • Утром, 16 марта, была объявлена воздушная тревога. В Киеве раздавались взрывы. Известно, что обломки БПЛА упали в трех районах столицы.

Читайте: Рашисты массированно атаковали дронами Одесчину: поврежден детсад и многоэтажки в Черноморске. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (26513) обстрел (33264) Шахед (2272)
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Топ комментарии
+14
Не існує 100% захисту. Але ми перехоплюємо Шахеди значно дешевшими засобами, ніж американці і країни Перської затоки. У цьому суть. У війні дронів на виснаження вартість засобів дуже важлива. Бо якщо перехоплювати Шахеди вартістю 50 кілобаксів ракетами за 1-3 мільйони баксів - ти програєш. А якщо перехоплювати дронами за 3 кілобакси - то розмін буде на твою користь.
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16.03.2026 10:42 Ответить
+12
Ми навчимо нетямущих американців перехоплювати шахеди. Ага.
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16.03.2026 10:32 Ответить
+7
Да ладно. Коли його там бачили в останнє?

Виїзд цього клопа з бункера на Хрещатик паралізує весь центр міста.
Це ж треба перекрити весь рух, розігнати всіх людей, розставити снайперів, охорону по всьому периметру... А то не дай Боже хтось крикне "Ганьба!!!" під час дефілє царя.
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16.03.2026 10:40 Ответить

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