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Новости Фото Обстрелы Донетчины Обстрел Краматорска
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Оккупанты сбросили авиабомбу на Краматорск: трое погибших, в том числе ребенок, 12 пострадавших. Фоторепортаж (обновлено)

Сегодня, 29 марта, российские войска сбросили на Краматорск в Донецкой области авиабомбу, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

Отмечается, что в результате удара РФ по Краматорску, по меньшей мере, 3 человека погибли и 7 ранены.

Среди погибших - 13-летний мальчик. Раненые - в возрасте от 20 до 85 лет.

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Что известно

Россияне сбросили на город авиабомбу в полдень. Повреждены многочисленные многоэтажки.

На месте работают все ответственные службы. Окончательное количество жертв и масштабы разрушений устанавливаются.

"В случае существенных изменений сообщу дополнительно. Россияне в очередной раз целенаправленно бьют по мирному городу и убивают детей. Это сознательный террор против наших людей", - подчеркнул глава ОВА.

Обновление

Позже глава Краматорской ГВА Александр Гончаренко сообщил, что количество пострадавших в результате российской атаки по Краматорску возросло до 12.

"Количество раненых в результате сегодняшних обстрелов Краматорска возросло до 12. Есть тяжелые. Всем оказывается медицинская помощь в местных больницах", - написал чиновник.

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Последствия атаки

Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску
Удар РФ по Краматорску

Автор: 

Краматорськ (2507) обстрел (33659) Донецкая область (12579) Краматорский район (1313)
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Топ комментарии
+12
Всі кацапи підараси. ×уй вам в не Краматорськ.
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29.03.2026 15:24 Ответить
+9
Наступне місто зносять з лиця землі.
ППО немає, Осел у вояжах. Ой, Верховний Головнокомандувач, вибачаюсь.
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29.03.2026 17:13 Ответить
+6
буде замість ***** інше *****, треба зробити продовження агресії надзвичайно дорогим для русні - тоді війна зупиниться
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29.03.2026 17:54 Ответить

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