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Новости Фото Атака дронов на регионы РФ
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Фрегат "Адмирал Макаров" был поврежден дважды во время атаки на Новороссийск. СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Макаров" получил как минимум два попадания в порту Новороссийск. Зафиксированы повреждения носа и вертикальных пусковых установок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Exilenova+, об этом свидетельствуют спутниковые фото.

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Аналитики сообщают о повреждении одного из фрегатов проекта 11356Р, который находился на базе в Новороссийске.

Речь идет о фрегате "Адмирал Макаров", который, по оценкам, мог подвергнуться как минимум двум попаданиям.

Поражение фрегата в Новороссийске

По данным анализа спутниковых снимков и видео:

  • первое попадание зафиксировано вблизи причала в районе расположения вертикальных пусковых установок УКСК 3С14 ("Калибр");
  • второе - в носовую якорно-швартовую часть корабля.

Аналитики отмечают, что первое попадание могло ограничиться ударной волной без критических разрушений, тогда как второе пришлось на менее уязвимую часть корпуса.

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Сообщается, что во время ударов на борту мог находиться личный состав. Не исключается риск травмирования из-за осколков или взрывной волны, однако масштабы возможных потерь не уточняются.

Информация основана на анализе спутниковых снимков и открытых источников, которые не позволяют независимо подтвердить полный объем повреждений или боевые последствия инцидента.

Что предшествовало?

Командующий СБС ВСУ майор Роберт Мадяр Бровди накануне сообщил, что Силы беспилотных систем в ночь на 6 апреля нанесли удары по фрегату "Адмирал Макаров" в порту Новороссийск и поразили буровую установку "Сиваш".

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Автор: 

Удары по РФ (1107) Новороссийск (36)
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Топ комментарии
+14
Добивать надо, пока стоит у пирса и выйти в море не может. Стоячая цель.
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07.04.2026 10:06 Ответить
+12
Якщо попали по "вертикальних пускових установках" "Калібрів" - то це прекрасно... Хоча й по зенітних - теж непогано... "НАДА ПАФТАРИТЬ"... Поки не відремонтували ... Бо з пошкодженим зенітним комплексом йому відбиваться буде важче...
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07.04.2026 10:00 Ответить
+5
Нужно как в игре, Морской бой, ранил, ранил, УБИЛ!
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07.04.2026 10:03 Ответить

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