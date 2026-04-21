Последствия вражеской атаки на Сумы: 15 пострадавших, в том числе трое детей (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночного удара РФ по Сумам повреждены жилые дома и автомобили, зафиксировано попадание в медицинское учреждение. Есть как минимум шесть пострадавших.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"Сегодня ночью враг в очередной раз атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру областного центра. Сразу несколько ударов пришлось на спальный район", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате ударов повреждены жилые дома: выбиты окна, возникли возгорания транспортных средств.

Пострадавшие

На данный момент уже известно о как минимум 6 пострадавших, среди которых 17-летний ребенок. Данные о других пострадавших уточняются. Масштабы нанесенных разрушений устанавливаются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг наступает в Сумской области, но никакой угрозы для окружения Сум нет, - DeepState

Впоследствии руководитель аппарата Сумской ОВА Игорь Кальченко сообщил, что в городе увеличилось количество пострадавших: до 15 человек.

"Среди раненых – трое детей: девушки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы, медики оказывают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Кальченко добавил, что большинство пострадавших в результате ночной атаки российских беспилотников – люди пожилого возраста. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 21-й ОМБр уничтожили колонну техники оккупантов и отбили штурм на Сумщине. ВИДЕО

