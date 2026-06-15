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Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев Массированный комбинированный удар
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Пожар на крыше Успенского собора ликвидирован, повреждены академия, детский сад и более 20 домов в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Продолжается ликвидация последствий массированного удара РФ по Украине.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава МВД Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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Массированный удар по Киеву

Он напомнил, что эпицентром атаки стал Киев. В результате обстрела возникло 26 пожаров общей площадью почти 6000 квадратных метров. Работы продолжаются на 6 локациях.

Более 1200 спасателей ГСЧС и полицейских задействованы в столице для ликвидации последствий. Прибыли подкрепления из отрядов оперативного реагирования. Масштабные очаги возгорания тушит авиация ГСЧС.

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Есть жертвы

В столице погибли 4 человека в Оболонском, Голосеевском и Соломенском районах. Десятки раненых. По меньшей мере 26 жилых домов повреждены.

"Сегодняшняя атака имела целью не только убить и ранить гражданских. Оккупанты направили дроны и ракеты против истории, религии, искусства и образования", - подчеркивает Клименко.

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Повреждения

В Киеве повреждены академия и детский сад, разрушен один из цехов Национальной киностудии имени А. Довженко.

"Кадры охваченного огнем Успенского собора ужасают. В 08:35 силами ГСЧС пожар на крыше храма ликвидирован.

В то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом - по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу "Мистецький арсенал", - добавил он.

Массированный обстрел 15 июня Лавра и Киев
Массированный обстрел 15 июня Лавра и Киев
Массированный обстрел 15 июня Лавра и Киев
Массированный обстрел 15 июня Лавра и Киев
Массированный обстрел 15 июня Лавра и Киев
Массированный обстрел 15 июня Лавра и Киев

Удар по Харькову

Клименко также напоминает, что Харьков тоже этой ночью был под прицелом врага. По уточненной информации, погибли 4 спасателя ГСЧС и 1 специалист по гражданской защите Харьковской ОГА. Они работали на месте российского удара, когда враг повторно нанес прицельный удар по людям.

Массированный обстрел 15 июня Лавра и Киев

"Ударами по жилым домам Россия в очередной раз терроризирует гражданских. Разрушением культурного и исторического наследия в очередной раз доказывает: ее главная цель - уничтожение украинской идентичности", - резюмирует министр.

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Массированная атака на Украину 15 июня

  • Как сообщалось, в результате массированной атаки на Киев четыре человека погибли, 25 получили ранения, среди них двое детей.
  • После атаки горит Киево-Печерская лавра.  Ликвидация последствий российских ударов.
  • Также было повреждено здание Высшего антикоррупционного суда на Крещатике.
  • По данным Воздушных сил, ПВО Украины сбила 632 цели во время массированного удара РФ.

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Автор: 

Киев (26454) Лавра (414) обстрел (33139) Харьков (7891) Харьковская область (2784) Харьковский район (921)
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Який жах! Символ САМОЇ НАЙМИРНІШОЇ кацапської олімпіади над загиблими рятувальниками в Харкові!!!
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15.06.2026 09:41 Ответить
Це варварська орда в них нічого св'ятого їх треба тільки знищувати іншого вони не розуміють ,все що пов'язано з фашиською росієї і огидним "русским миром " має зникнути з Україні включно з язиком варварів.
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15.06.2026 10:09 Ответить
 
 