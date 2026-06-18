Рашисты ударили по Днепру баллистикой: погиб мужчина, 11 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего ранения получили как минимум 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистических ракет с юго-востока. А впоследствии сообщили о запуске баллистических ракет в сторону Днепра.

По данным корреспондентов "Суспільне", в городе прогремели два взрыва.

Глава ОВА Ганжа подтвердил, что враг атаковал Днепр.

"Повреждено частное предприятие. По предварительным данным, ранения получили четыре человека", - добавил он.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ пострадали женщины 46 и 48 лет, мужчины – 38 и 41 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Позже глава области сообщил, что в результате удара РФ погиб мужчина.

Восемь пострадавших в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек будет приходить в себя дома.

В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.

По данным спасателей, погиб мужчина, 10 человек получили ранения.

По состоянию на 14:53 количество пострадавших выросло до 11.

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