Рашисты ударили по Днепру баллистикой: погиб мужчина, 11 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего ранения получили как минимум 4 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистических ракет с юго-востока. А впоследствии сообщили о запуске баллистических ракет в сторону Днепра.
По данным корреспондентов "Суспільне", в городе прогремели два взрыва.
Глава ОВА Ганжа подтвердил, что враг атаковал Днепр.
"Повреждено частное предприятие. По предварительным данным, ранения получили четыре человека", - добавил он.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ пострадали женщины 46 и 48 лет, мужчины – 38 и 41 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Позже глава области сообщил, что в результате удара РФ погиб мужчина.
Восемь пострадавших в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек будет приходить в себя дома.
В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.
По данным спасателей, погиб мужчина, 10 человек получили ранения.
По состоянию на 14:53 количество пострадавших выросло до 11.
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