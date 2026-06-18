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Новости Фото Атака на Днепр
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Рашисты ударили по Днепру баллистикой: погиб мужчина, 11 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Обстрел Днепра 18 июня: что известно о последствиях?

Российские оккупационные войска нанесли удар по Днепру, в результате чего ранения получили как минимум 4 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В Воздушных силах предупредили об угрозе баллистических ракет с юго-востока. А впоследствии сообщили о запуске баллистических ракет в сторону Днепра.

По данным корреспондентов "Суспільне", в городе прогремели два взрыва.

Глава ОВА Ганжа подтвердил, что враг атаковал Днепр.

"Повреждено частное предприятие. По предварительным данным, ранения получили четыре человека", - добавил он.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки РФ пострадали женщины 46 и 48 лет, мужчины – 38 и 41 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Позже глава области сообщил, что в результате удара РФ погиб мужчина.

Восемь пострадавших в больницах. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще один человек будет приходить в себя дома.

В ГСЧС показали последствия вражеской атаки.

По данным спасателей, погиб мужчина, 10 человек получили ранения.

По состоянию на 14:53 количество пострадавших выросло до 11.

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Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня
Наслідки удару РФ по Дніпру 18 червня

Автор: 

Днепр (4649) обстрел (33224) Днепропетровская область (5324) Днепровский район (418)
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