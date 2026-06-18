"Нефтяной дождь" прошел в подмосковной Балашихе после атаки БПЛА на НПЗ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В подмосковной Балашихе жители сообщили о "нефтяном дожде" после атаки БПЛА на НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В соцсетях россияне публикуют видео и фото, на которых после дождя автомобили и дома покрыты тёмными пятнами.











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Атака на Москву 18 июня

В ночь на 18 июня беспилотники атаковали Москву. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Капотне, в четырёх столичных аэропортах ввели план "Ковер".

По данным Генштаба, в ночь на 18 июня Московский нефтеперерабатывающий завод был повторно поражён. Зафиксировано попадание и масштабный пожар на территории предприятия — на данный момент это как минимум 5 очагов возгорания.

Предварительно, горят комбинированная установка переработки нефти, установки вторичной переработки и резервуарный парк

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