Сутки в Сумской области: погибли пять человек, в том числе ребенок, десятки раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российских обстрелов Сумской области погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще более 20 мирных жителей получили ранения в нескольких населенных пунктах региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Наибольшие потери понесла Роменская громада, где вражеский беспилотник попал в жилой дом. Погибли 76-летний мужчина, женщины в возрасте 39 и 26 лет, а также девочка в возрасте 1 года и 8 месяцев. Ранения получили мужчины 33, 35 и 62 лет.

В Ричковской громаде в результате удара российского дрона погибла 49-летняя женщина, ещё один 47-летний мужчина получил ранения.

Пострадавших зафиксировали в нескольких общинах области

В Сумской громаде в результате попадания беспилотника получили травмы мужчины 51 и 64 лет, 18-летняя девушка и 23-летняя женщина. Кроме того, в результате удара управляемой авиабомбой пострадали женщины в возрасте 55, 55, 56 и 65 лет, девочки 9, 11, 11, 13 и 14 лет, а также мужчины 31, 48, 49 и 55 лет.

В Белопольской громаде в результате сбрасывания взрывчатки с дрона ранены мужчины 53 и 63 лет.

В Ворожбянской громаде в результате атаки беспилотника травмы получили 55-летний мужчина и 53-летняя женщина.

В Садовской громаде после удара БПЛА ранения получили мужчины в возрасте 69 и 70 лет, а также женщины 52 и 67 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Сумской области усилили охрану заправок и создают мобильные АЗС

Последствия атак



















