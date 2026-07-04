Отец 12-летнего Гриши Глушича призвал украинцев распространять макет с QR-кодом на петицию о безопасности на дорогах. ФОТО

Отец 12-летнего Гриши Глушича, погибшего в ДТП в Киеве, призвал украинцев поддержать петицию к президенту и помочь распространить информацию о ней.

Об этом Алексей Глушич пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв о помощи

"Призываю помочь. Все люди, которые узнают о нашей петиции к Президенту, соглашаются её подписать.

Но проблема в том, что соцсети — это пузыри. И те люди, которые в соцсетях вас не читают, даже не узнают о существовании этой петиции. Мы подготовили макет для печати и призываем расклеивать этот листок в разрешенных местах. Призываем неравнодушных владельцев кофеен, магазинов, заправок и других заведений разместить у себя этот призыв с QR-кодом. Предоставим макет для печати или сами напечатаем необходимое количество и отправим по почте (благодарим всех тех, кто пожертвовал деньги). Помогите, люди. Теперь — не деньгами.

Нам действительно нужны изменения на дорогах", — отметил мужчина.

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Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе.

На месте погибли старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук, лейтенант полиции Денис Будченко и 12-летний Григорий Глушич, отец которого сейчас на войне.

Также погибла сотрудница дошкольного учебного заведения Ирина Лазарева.

Суд взял под стражу водителя-убийцу Плешивцева, который въехал в подземный переход в Киеве и убил четырех человек.

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