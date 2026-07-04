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Отец 12-летнего Гриши Глушича призвал украинцев распространять макет с QR-кодом на петицию о безопасности на дорогах. ФОТО

Отец 12-летнего Гриши Глушича, погибшего в ДТП в Киеве, призвал украинцев поддержать петицию к президенту и помочь распространить информацию о ней.

Об этом Алексей Глушич пишет в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв о помощи

"Призываю помочь. Все люди, которые узнают о нашей петиции к Президенту, соглашаются её подписать.

Но проблема в том, что соцсети — это пузыри. И те люди, которые в соцсетях вас не читают, даже не узнают о существовании этой петиции. Мы подготовили макет для печати и призываем расклеивать этот листок в разрешенных местах. Призываем неравнодушных владельцев кофеен, магазинов, заправок и других заведений разместить у себя этот призыв с QR-кодом. Предоставим макет для печати или сами напечатаем необходимое количество и отправим по почте (благодарим всех тех, кто пожертвовал деньги). Помогите, люди. Теперь — не деньгами.

Нам действительно нужны изменения на дорогах", — отметил мужчина.

Гріша Глушич

Читайте: За минуту до смертельного ДТП Плешивцев совершил ещё одно, но не остановился, — адвокат семьи погибшего в ДТП 12-летнего Гриши Глушича

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня 2026 года

Смотрите также: Родители погибшего в ДТП 12-летнего Гриши Глушича зарегистрировали петицию: Нужны изменения, иначе дети будут гибнуть. ВИДЕО

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ДТП (7653) Киев (26630) петиция (375)
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Топ комментарии
+13
Підтримуємо і беремо до уваги!
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04.07.2026 16:30 Ответить
+11
і що ж ДАЇ підтримували? рівень хабарів? ті ж самі яйця - лише в профіль
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04.07.2026 18:31 Ответить
+9
Смысл клепать новые ограничения и законы, если старые не работают. Законы у нас не самые худшие, как и конституция, но...
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04.07.2026 18:42 Ответить

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