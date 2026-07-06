Обстрел Вишневого: погибли 7 человек, ещё 29 пострадали, среди них 4 спасателя, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела города Вишневое в ночь на 6 июля погибли семь человек, ещё 29 получили ранения, в том числе четверо спасателей. На месте обстрела продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы обстрелов

"В результате российского обстрела в городе Вишневом погибли 7 человек, еще 29 – пострадали, среди них 4 спасателя", – говорится в сообщении.

Спасатели, медики, сотрудники Украинского Красного Креста и все другие службы непрерывно работают на месте атаки. Продолжается обследование жилого сектора на наличие взрывоопасных предметов, а также ликвидация последствий разрушений.

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Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим и их близким.



Для координации действий всех служб развернут штаб по ликвидации последствий российского обстрела.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 478 человек и 120 единиц техники.

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