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Обстрел Вишневого: погибли 7 человек, ещё 29 пострадали, среди них 4 спасателя, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате российского обстрела города Вишневое в ночь на 6 июля погибли семь человек, ещё 29 получили ранения, в том числе четверо спасателей. На месте обстрела продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы обстрелов

"В результате российского обстрела в городе Вишневом погибли 7 человек, еще 29 – пострадали, среди них 4 спасателя", – говорится в сообщении.

Спасатели, медики, сотрудники Украинского Красного Креста и все другие службы непрерывно работают на месте атаки. Продолжается обследование жилого сектора на наличие взрывоопасных предметов, а также ликвидация последствий разрушений.

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Психологи ГСЧС оказывают необходимую помощь пострадавшим и их близким.

Для координации действий всех служб развернут штаб по ликвидации последствий российского обстрела.

К проведению аварийно-спасательных работ привлечены 478 человек и 120 единиц техники.

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Обстрел Вишневого
Обстрел Вишневого
Обстрел Вишневого
Обстрел Вишневого
Обстрел Вишневого
Обстрел Вишневого
Обстрел Вишневого
Обстрел Вишневого

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, по данным Воздушных сил, ночью было сбито 37 из 68 ракет и 326 вражеских дронов. Зафиксировано попадание 29 баллистических ракет.
  • В Киеве число погибших возросло до 15, пострадавших уже 56, эпицентр попаданий — Дарницкий и Подольский районы.
  • В Киевской области повреждены дома и два предприятия, погибли 3 человека.
  • После атаки РФ в Вишневом открыли пункты эвакуации.

Автор: 

Вишневое (40) Киевская область (4705) ГСЧС (5246) Бучанский район (168)
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